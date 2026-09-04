Albóndigas caseras al estilo colombiano: esas son las claves para que queden doradas y con la mejor salsa

¡Nada como unas albóndigas jugosas y llenas de sabor para despertar el antojo! Las albóndigas son ese clásico de la cocina casera que conquista hogares y mesas en toda Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¡Nada como unas albóndigas jugosas y llenas de sabor para despertar el antojo! Las albóndigas son ese clásico de la cocina casera que conquista hogares y mesas en toda Colombia, y cuando tienen el sello de Tulio Recomienda, sabes que serán un hit.

Aunque la receta varía según la abuela o el chef, Tulio Recomienda ha compartido su versión con el toque clave: pan remojado en leche y una salsa casera llena de sabor. Esta preparación se asocia a la cocina casera de la región Andina, especialmente en Antioquia y Bogotá, donde el “hogao” y la salsa de tomate siempre acompañan.

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Receta de albóndigas según Tulio Recomienda

Las albóndigas de Tulio Recomienda se preparan combinando carne de res y cerdo con pan hidratado en leche, ajo, huevo y perejil. Se forman bolitas, se doran en aceite y se terminan en una salsa casera de verduras y vino blanco. El secreto es la humedad que aporta el pan, para lograr una textura tierna y jugosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1. 500 g de carne molida de res2. 500 g de carne molida de cerdo3. 2 rebanadas de pan de molde4. 200 ml de leche5. 1 huevo6. 2 dientes de ajo7. 1 cucharada de perejil fresco picado8. Sal y pimienta al gusto9. Harina de trigo (para rebozar)10. Aceite vegetal o de oliva (para freír)11. 1 cebolla cabezona12. 1 zanahoria13. 1/2 pimentón rojo14. 1/2 pimentón verde15. 2 tomates maduros16. 200 ml de vino blanco17. 500 ml de agua o caldo de pollo18. 1 cucharada de maizena disuelta en agua (opcional, para espesar la salsa)

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Cómo hacer albóndigas según Tulio Recomienda, paso a paso

Las albóndigas de Tulio Recomienda se preparan combinando carne de res y cerdo con pan hidratado en leche, ajo, huevo y perejil.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Remoja el pan en la leche durante 10 minutos. Luego escurre ligeramente.

2. En un bowl grande, mezcla la carne de res y cerdo, el pan remojado, huevo, ajo picado, perejil, sal y pimienta.

3. Amasa bien hasta que todo esté integrado y deja reposar 5 minutos.

4. Forma bolitas del tamaño de una nuez y pásalas ligeramente por harina.

5. Dora las albóndigas en una sartén con aceite caliente, sin moverlas mucho para sellarlas bien.

6. Reserva las albóndigas en un plato con papel absorbente.

7. Para la salsa, sofríe la cebolla, zanahoria y pimentones picados en la misma sartén (retira el exceso de aceite).

8. Añade los tomates pelados y picados. Cocina hasta que todo esté blandito.

9. Incorpora el vino blanco y deja que evapore el alcohol.

10. Agrega el agua o caldo y cocina 10 minutos más. Tritura la salsa si prefieres una textura fina.

11. Regresa las albóndigas a la salsa y cocina a fuego bajo durante 20 minutos. Si quieres la salsa más espesa, añade la maizena disuelta.

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12. Consejos clave: No sobretrabajes la carne, dora bien las albóndigas antes de añadir a la salsa, y deja que reposen unos minutos antes de servir.

Albóndigas clásicas recién servidas en salsa de tomate casera, humeantes y decoradas con perejil fresco, acompañadas de pan y vino tinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones (aprox. 24 albóndigas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 320-350 kcal

Proteína: 22 g

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar las albóndigas en la nevera hasta por 3 días en recipiente hermético. También puedes congelarlas ya cocidas hasta 2 meses.