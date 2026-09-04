Colombia

Fríjoles Antioqueños con Garra

La preparación combina cargamanto y pata de cerdo con plátano, zanahoria y un sofrito de cebolla, ajo y tomate, en un proceso de tres horas que busca una textura cremosa y sabor concentrado

Cazuela de barro con guiso de fríjoles junto a una arepa blanca, un trozo de aguacate y recipientes con arroz blanco sobre una mesa.
Un plato tradicional de fríjoles antioqueños servido en cazuela de barro se acompaña con arroz blanco, arepa y aguacate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocos aromas despiertan más nostalgia que una olla de fríjoles hirviendo, con ese toque de garra que solo se consigue en las cocinas paisas. Este plato no solo es contundente, es símbolo de tradición, familia y largas sobremesas.

El Fríjol Antioqueño con Garra es una de las joyas de la gastronomía de la región Andina, especialmente en Antioquia. Aquí, la “garra” (pata de cerdo) es la clave para ese sabor profundo y textura cremosa que representa la autenticidad paisa.

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Receta de Fríjoles Antioqueños con Garra

Este plato consiste en una cocción larga y lenta de fríjoles cargamanto con trozos de garra de cerdo, acompañados de ingredientes clásicos como plátano, zanahoria, cebolla larga y tomate para preparar el hogao. La técnica principal es el guiso y la cocción prolongada, que permite que los sabores se concentren y la carne se deshaga suavemente en la boca.

Tiempo de preparación

  • Total: 3 horas
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 2 horas 40 minutos

Ingredientes

  1. 500g de fríjol cargamanto seco
  2. 2 garras de cerdo (pata, bien limpia y troceada)
  3. 1 plátano verde en cubos
  4. 1 zanahoria grande en rodajas
  5. 1 cebolla larga finamente picada
  6. 2 tomates maduros picados
  7. 2 dientes de ajo
  8. 1 ramita de cilantro
  9. 1 hoja de laurel
  10. Sal y pimienta al gusto
  11. 1 cucharadita de color (achiote)
  12. 2 cucharadas de aceite
  13. Agua suficiente para cubrir

Cómo hacer Fríjoles Antioqueños con Garra, paso a paso

  1. Remoje los fríjoles desde la noche anterior en suficiente agua.
  2. En una olla grande, agregue los fríjoles remojados y las garras de cerdo ya limpias y troceadas.
  3. Cubra con agua fresca, añada la hoja de laurel y lleve a ebullición.
  4. Retire la espuma que se forme en la superficie.
  5. Añada el plátano y la zanahoria en cubos.
  6. Reduzca el fuego y cocine tapado por 2 horas, o hasta que los fríjoles estén blandos.
  7. Mientras tanto, prepare un hogao: en una sartén con aceite, sofría la cebolla larga, el ajo y el tomate picado, añada el achiote, sal y pimienta. Cocine hasta que los vegetales estén suaves.
  8. Incorpore el hogao a la olla de fríjoles y mezcle muy bien.
  9. Siga cocinando a fuego bajo hasta que la garra esté suave y la preparación espese (aprox. 30-40 minutos más).
  10. Ajuste sal, agregue el cilantro picado y retire del fuego.
  11. Sirva caliente, acompañado de arroz blanco, aguacate y arepa paisa.

Consejos técnicos clave:

  • Remojar los fríjoles garantiza una cocción uniforme.
  • Cocinar a fuego bajo evita que los fríjoles se deshagan.
  • El hogao aporta profundidad y color al plato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 390 kcal
  • Proteína: 22g
  • Grasas: 12g
  • Carbohidratos: 50g
  • Fibra: 13g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en la nevera hasta por 4 días en recipiente hermético. En el congelador, hasta 2 meses.

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