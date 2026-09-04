Colombia

‘Bendito menor’, pocos días antes de caer abatido en un operativo de la Policía, le propuso matrimonio a su pareja ‘La bebecita’: hubo camino de rosas y antorchas en la playa

Naín Andrés Pérez Toncel era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca

El líder criminal fue abatido junto a su pareja días después de comprometerse - crédito @naim2/Tik Tok

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Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a Infobae Colombia que Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, murió durante un operativo en la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, en el departamento de La Guajira. En el procedimiento también murieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, y dos hombres que integraban su esquema de seguridad, según la información conocida hasta el momento.

De acuerdo con las autoridades, Pérez Toncel, de cerca de 26 años, era uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn), también conocidas como Los Pachenca, y era señalado como jefe del frente Javier Cáceres. La operación fue ejecutada por efectivos de la Policía Nacional en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. Los primeros reportes ubicaron el procedimiento desde la noche del jueves 3 de septiembre hasta la madrugada del 4 de septiembre.

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‘Bendito menor’ le propuso matrimonio a su pareja ‘La bebecita’ antes de ser abatidos por las autoridades - crédito Naín Andrés Pérez/Facebbok
‘Bendito menor’ le propuso matrimonio a su pareja ‘La bebecita’ antes de ser abatidos por las autoridades - crédito Naín Andrés Pérez/Facebbok

Tras conocerse la muerte de ambos, se viralizaron de nuevo las fotos y videos del compromiso de la pareja difundidos hace 15 días, compartiendo imágenes de la pedida de mano en una playa del Caribe colombiano, con un camino de rosas, antorchas y un anillo.

En una de sus publicaciones, el hombre compartió un video de su propuesta de matrimonio: ella llegó a la playa con un vestido blanco y los ojos vendados, y al descubrirse encontró un camino de pétalos y un letrero con la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?”. En otras imágenes virales se les ve en una moto con la camiseta de Colombia, en una discoteca con el mensaje “Te amo, mi reina”, en la cama con la palabra “Relajados”, viendo en Netflix una serie sobre el Chapo Guzmán y con prendas de camuflaje.

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Naín Andrés Pérez Toncel era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca - crédito Naín Andrés Pérez /Facebook
Naín Andrés Pérez Toncel era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca - crédito Naín Andrés Pérez /Facebook

Tarazona era señalada como responsable de las finanzas ilícitas, los contactos estratégicos y la seguridad del grupo. ‘Bendito Menor` lideraba los Conquistadores de la Sierra y publicaba detalles de su vida en redes sociales, donde escribió: “Sé que no soy tan bueno, amor, pero intento dar lo mejor para ambos. Te agradezco la paciencia que tienes cuando tengo estrés y el amor que me das cada día”.

En el amor y la criminalidad: alias Bendito menor y ‘La bebecita’ cometían delitos juntos

La muerte de Naín Pérez, alias Bendito Menor, en un operativo de la Policía Nacional en Riohacha reactivó el debate sobre la seguridad en La Guajira - crédito @ColombiaOscura/X
La muerte de Naín Pérez, alias Bendito Menor, en un operativo de la Policía Nacional en Riohacha reactivó el debate sobre la seguridad en La Guajira - crédito @ColombiaOscura/X

Durante meses, alias Bendito Menor junto con Tarazona convirtieron sus propias redes en vitrina. Los videos que difundían los mostraban recorriendo corregimientos y barrios de Riohacha rodeado de hombres armados, patrullando en moto, exhibiendo fusiles y lanzando amenazas contra rivales.

En varias de esas grabaciones anunció una supuesta “limpieza social” con el argumento de devolver la tranquilidad a los habitantes del norte del país. En uno de los videos se le escucha decir: “Aquí estamos en el Dividivi (un corregimiento de Riohacha). Estamos patrullando por todos lados. Llegó la hora. Puros conquistadores. Vamos a ver qué es lo que es”.

En otro registro Naín Andrés Pérez Toncel aseguró: “A partir de hoy, nosotros no vamos a cobrarle más ni nos vamos a lucrar más de los comerciantes, ni de los pequeños, ni de los medianos, ni de la gente emprendedora. Vamos a estar para el pueblo, para servirle al pueblo y para la gente de nosotros”.

Una de las reproducciones más comentadas mostró a su pareja cruzando armado un puesto de control militar sin que se registrara intervención. Esa escena reforzó la percepción de desafío abierto que había construido en internet.

La caravana de julio lo convirtió en objetivo prioritario

El video fue registrado en la Troncal del Caribe, en el departamento de La Guajira - crédito Captura de Video Facebook

El episodio que elevó al máximo la presión ocurrió con la caravana de motociclistas de julio de 2026. El Ministerio de Defensa había fijado una recompensa oficial de hasta $500.000.000, pero alias Bendito Menor respondió con una nueva burla pública.

Sobre ese ofrecimiento dijo: “Mil millones dando vueltas. Relajadito por todos los rincones de La Guajira. Sin tanto estrés y para que no digan que es con la IA”.

Tras esa caravana, el entonces presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó preparar un operativo y lo declaró objetivo prioritario. El abogado dijo: “Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián. Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento; si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

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