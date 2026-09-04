Las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez, jugadoras del Real Madrid y el Chelsea, conocieron sus rivales en la Champions League Femenina

El 4 de septiembre de 2026, la UEFA realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League Femenina.
Es importante recordar que el Barcelona FC es el vigente campeón de la competencia, y por los lados de Colombia, la delantera Linda Caicedo del Real Madrid, y la atacante Mayra Ramírez con Chelsea (y que se recupera de una lesión del tendón de la corva, esperando retornar a las actividades) serán las principales representantes a nivel nacional.
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Los horarios y las fechas se confirmarán a más tardar el 5 de septiembre de 2026.
En primer lugar, Linda Caicedo y el Real Madrid jugarán en el estadio Alfredo di Stefano en la primera fecha ante el París Saint Germain, mientras que cerrarán ante el Manchester City en Inglaterra la fase de liga.
Estos son los partidos que tendrán las “Merengues”:
- Real Madrid (España) vs. PSG (Francia)
- Bayern Múnich (Alemania) vs. Real Madrid (España)
- Real Madrid (España) vs. París FC (Francia)
- AS Roma (Italia) vs. Real Madrid (España)
- Real Madrid (España) vs. Inter de Milán (Italia)
- Manchester City (Inglaterra) vs. Real Madrid (España)
El Chelsea que espera contar con la atacante Mayra Ramírez en los próximos partidos, debutará ante el París Saint Germain de Francia como local, y cerrará la competencia ante el OH Leuven de Bélgica.
Estos serán los juegos:
- Chelsea (Inglaterra) vs. París Saint Germain (Francia)
- Olympique Lyonnes (Francia) vs. Chelsea (Inglaterra)
- Chelsea (Inglaterra) vs. AS Roma (Italia)
- BK Häcken (Suecia) vs. Chelsea (Inglaterra)
- Chelsea (Inglaterra) vs. Austria de Viena (Austria)
- OH Leuven (Bélgica) vs. Chelsea (Inglaterra)
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