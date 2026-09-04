Colombia

Postre de Natas

La preparación, asociada a la región Andina y al altiplano cundiboyacense, se remonta a la época colonial y refleja la riqueza láctea local, con una receta basada en leche hervida y almíbar

Un tazón blanco con postre cremoso y almíbar, una cuchara de plata al lado y una taza de café al fondo sobre una mesa de madera.
Un recipiente de cerámica contiene postre de natas bogotano con almíbar junto a una taza de café sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada tan bogotano como el Postre de Natas. Suave, cremoso y con ese toque de nostalgia que evoca las tradiciones familiares en la capital de Colombia, este postre es sinónimo de tardes largas y sobremesas especiales.

Originario de la región Andina, especialmente identificado con Bogotá y el altiplano cundiboyacense, el Postre de Natas se prepara desde la época colonial, representando la riqueza láctea de esta zona y la influencia hispánica en la repostería colombiana.

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Receta de Postre de Natas

El Postre de Natas se elabora recolectando la nata que se forma al hervir leche varias veces. Estas natas se combinan con un almíbar de azúcar, yemas de huevo y, en algunas versiones, un toque de licor para aromatizar. El resultado es una mezcla suave, dulce y untuosa, característica de la repostería tradicional andina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción (hervido y reducción): 2 horas 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 litros de leche entera
  2. 6 yemas de huevo
  3. 1 taza de azúcar
  4. 1/2 taza de agua
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  6. 1 copita de licor (opcional, puede ser ron o brandy)

Cómo hacer Postre de Natas, paso a paso

  1. Hierve la leche a fuego medio en una olla ancha. Cuando suba, apaga y deja enfriar.
  2. Retira la nata formada en la superficie con una cuchara. Reserva en un bol. Repite este proceso hasta hervir toda la leche (mínimo 5 veces). Entre cada hervor, espera a que la leche enfríe para que la nata se forme bien.
  3. Prepara el almíbar: en una olla pequeña, lleva el azúcar y el agua a fuego medio hasta obtener un almíbar espeso (punto de hebra).
  4. Bate las yemas y agrégales poco a poco el almíbar caliente (sin dejar de batir para evitar que se cocinen de golpe).
  5. Incorpora las natas y la vainilla a la mezcla de yemas y almíbar. Integra con movimientos suaves para no romper la textura.
  6. Añade el licor si deseas, mezclando con suavidad.
  7. Vierte la mezcla en una refractaria o recipientes individuales.
  8. Refrigera por mínimo 2 horas antes de servir. Sirve frío para mejor textura y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 240 kcal
  • Proteína: 6 g
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 27 g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, el Postre de Natas se conserva bien hasta 4 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura se altera.

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