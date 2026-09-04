Colombia

Martha Restrepo tuvo una emergencia médica en pleno reto de campo en ‘MasterChef Celebrity’: “Se me empiezan a entumecer las manos”

La actriz se apartó de su equipo tras sufrir un malestar por las altas temperaturas en una prueba al aire libre desarrollada en el Eje Cafetero

Martha Restrepo se sintió mal en MasterChef Celebrity y pidió ayuda durante una prueba - crédito cortesía Canal RCN - @masterchefcelebrityco/ Instagram
Martha Restrepo se sintió mal en MasterChef Celebrity y pidió ayuda durante una prueba - crédito cortesía Canal RCN - @masterchefcelebrityco/ Instagram
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Martha Restrepo tuvo que apartarse del reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar un malestar físico asociado a las altas temperaturas del lugar. La actriz recibió atención del equipo médico del programa y, después de recuperarse, volvió con su grupo para terminar la prueba.

La situación se produjo durante la emisión del jueves 3 de septiembre, en un desafío al aire libre que se llevó a cabo en el Eje Cafetero. Los participantes debían preparar empanadas y salsas para cumplir con el reto, que exigía trabajo en equipo y coordinación frente a los fogones.

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Restrepo integró el equipo rojo junto a Tuto Patiño, Emiro Navarro y Paula Galindo, conocida como Pautips. La formación de los grupos se definió por sorteo, antes del inicio de una jornada que se extendió durante cerca de dos horas bajo el calor.

En medio de la preparación, la actriz comenzó a sentirse mal y se alejó de su puesto para buscar agua y sentarse en una zona cercana. El malestar no cedió con la hidratación, por lo que pidió ayuda a uno de sus compañeros para que llamara al personal de salud.

“Yo me voy hacia el lado de la despensa, empiezo a tomar agua y se me comienza a ir el mundo y entumecer las manos”, relató Martha Restrepo ante las cámaras del programa. La participante explicó que temió que la situación derivara en una salida al servicio de urgencias, lo que le impediría regresar a la competencia al día siguiente.

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El episodio obligó a interrumpir de forma parcial su labor dentro del equipo rojo. Restrepo se agachó junto a un barril mientras esperaba la llegada de los paramédicos, que le brindaron asistencia para atender los síntomas que presentó durante el reto.

Nicolás de Zubiría se acercó hasta el lugar donde estaba la actriz para acompañarla mientras recibía atención. El jurado buscó tranquilizarla ante la preocupación de que no pudiera continuar en la prueba, una posibilidad que ella misma mencionó durante el capítulo.

Luego de la revisión médica, Restrepo pudo reincorporarse al desafío. La actriz regresó con sus compañeros durante la parte final de la preparación y alcanzó a estar presente en la devolución posterior del jurado, cuando se anunció el resultado de la jornada.

El reto de campo terminó con la victoria del equipo azul, integrado por Robert Farah, Sebastián Villalobos, Víctor Tarazona, Verónica Orozco, Mariana Mozo y Virginia Lizcano. El grupo aseguró su continuidad en el siguiente ciclo de la competencia tras imponerse en la prueba gastronómica.

La situación de Restrepo llamó la atención de los demás concursantes, debido a que el desafío se desarrollaba bajo una temperatura elevada y con los participantes expuestos durante varias horas a los fogones. La actriz había intentado mantenerse en la dinámica del equipo antes de solicitar ayuda, pero los síntomas la llevaron a priorizar la atención médica.

En esta ocasión, la producción debió activar su protocolo de asistencia para que la participante pudiera ser evaluada sin abandonar definitivamente el reto. Restrepo logró superar el malestar y mantenerse en competencia. Su retorno le permitió acompañar al equipo rojo hasta el final de la prueba, aunque la victoria quedó en manos de sus rivales del grupo azul.

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