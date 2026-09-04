Colombia

Quién era ‘La Bebecita’, abatida junto a ‘Bendito Menor’ en operativo de la Policía: la pareja se iba a casar

Rosa Angélica Tarazona cumplía con las tareas de administrar recursos y hacer pagos a integrantes armados y redes urbanas que operaban sobre la Troncal del Caribe y en La Guajira

Aparece en redes sociales con armas, lujos, artistas vallenatos y con la Bebecita, su novia, capturada por concierto para delinquir - crédito X
Aparece en redes sociales con armas, lujos, artistas vallenatos y con la Bebecita, su novia, capturada por concierto para delinquir - crédito X
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Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias La Bebecita, murió este viernes 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira, durante un operativo de la Policía Nacional en el que también cayó Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, un desenlace que cerró semanas de exposición pública de ambos en redes sociales mientras las autoridades buscaban al jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

En el procedimiento también murieron otros dos integrantes de la organización, para un total de cuatro muertos en la acción policial. Tarazona era señalada por las autoridades como una pieza central de la estructura criminal que dirigía su pareja dentro de las Acsn, conocidas como Los Pachenca.

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crédito Gaula Militar Magdalena - Ejército Nacional
Rosa Angélica Tarazona Tarazona cumplía con las tareas de administrar recursos y hacer pagos a integrantes armados y redes urbanas que operaban sobre la Troncal del Caribe y en La Guajira crédito Gaula Militar Magdalena - Ejército Nacional

Es importante aclarar que según los reportes del Ejército Nacional, alias La Bebecita no ocupaba un lugar secundario dentro de la organización. Los informes de inteligencia la ubicaban como responsable de administrar recursos y hacer pagos a integrantes armados y redes urbanas que operaban sobre la Troncal del Caribe y en La Guajira.

Las autoridades también la relacionaban con tareas de logística, movimientos financieros y seguridad dentro de la estructura. Por esa posición, integraba el círculo de confianza de “Bendito Menor”.

La mujer era señalada por finanzas, logística y homicidios selectivos

Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita o “la Mona” - crédito @JACOBOSOLANOC/X
La mujer era señalada por finanzas, logística y homicidios selectivos - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Las autoridades vinculaban a “La Bebecita”, además, con la orden de homicidios selectivos en municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa combinación de funciones hizo que fuera descrita como una de las mujeres más temidas de esa región.

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Tarazona ya había sido capturada en septiembre de 2025 en una operación conjunta del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía General de la Nación en Guachaca, zona rural de Santa Marta. Después de esa detención, fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad y más tarde recibió medida de detención domiciliaria.

Para ese momento, los organismos de seguridad sostenían que cumplía funciones ligadas a las finanzas, la logística y la seguridad de “Los Pachenca”. Esas acusaciones reaparecen como antecedente directo de su muerte en el operativo de Riohacha.

La pareja se mostraba en redes mientras seguía la búsqueda de Bendito Menor

La pareja se mostraba en redes mientras seguía la búsqueda de Bendito Menor- crédito Captura de Pantalla Facebook/Naín Pérez
La pareja se mostraba en redes mientras seguía la búsqueda de Bendito Menor- crédito Captura de Pantalla Facebook/Naín Pérez

Pese a los procesos en su contra, Rosa Angélica Tarazona Tarazona volvió a aparecer públicamente junto a “Bendito Menor”. La pareja convirtió las redes sociales en una vitrina de su vida cotidiana con imágenes y videos de viajes, fiestas, motocicletas, vehículos y otros momentos personales.

En junio de 2026 se divulgaron fotografías de ambos desde una casa finca cuya ubicación no fue establecida públicamente. Un mes después, Tarazona volvió a aparecer junto al cabecilla durante la caravana de motocicletas que recorrió las calles de La Guajira.

Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y reactivaron los cuestionamientos sobre la capacidad de movimiento de la estructura en la capital guajira. La exposición pública continuó durante las semanas siguientes.

En agosto de 2026, Naín Andrés Pérez Toncel publicó un video en el que le pidió matrimonio a “La Bebecita”. Para entonces, ambos seguían apareciendo en redes sociales en playas, motocicletas, vehículos, centros comerciales y establecimientos nocturnos mientras las autoridades desarrollaban operaciones para localizar al cabecilla.

Ese recorrido terminó este viernes 4 de septiembre de 2026, cuando Tarazona murió junto a Pérez Toncel en la operación policial en Riohacha. Los otros dos hombres que estaban con ellos también fallecieron durante el procedimiento.

Los detalles del operativo

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habló desde el Batallón Cartagena de Riohacha, horas después de confirmarse la muerte de quien era señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El abogado sostuvo que Pérez Toncel era uno de los criminales más buscados de Colombia y recordó que por información que permitiera ubicarlo se ofrecían hasta $1.000.000.000 de recompensa.

La operación, dijo, fue ejecutada por un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional en una vivienda del barrio Los Olivos de Riohacha, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. La acción contó con participación de unidades de la fuerza pública y apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, expresó el primer mandatario. En la misma intervención sostuvo que su administración centra esfuerzos en impedir que las organizaciones criminales intimiden a la población.

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