El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart aseguró que Gustavo Petro le dejó a Abelardo de la Espriella “un país en bancarrota”: “Es un desastre”

Mario Díaz-Balart respaldó la ofensiva del gobierno colombiano contra grupos armados antes de la visita de Marco Rubio a Colombia - crédito @MarioDB/X

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El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio realizará la próxima semana su primera visita oficial a Colombia para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro bilateral quedó programado de forma preliminar para el martes 8 de septiembre en Barranquilla.

La agenda, que será ratificada en un anuncio conjunto de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, se enfocará en redefinir estrategias de cooperación militar y planes de inteligencia contra el narcotráfico y el terrorismo.

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En la antesala del viaje, el congresista republicano Mario Díaz-Balart respaldó la ofensiva del gobierno colombiano contra grupos armados y criticó el estado en el que, según su visión, recibió el país la actual administración. “Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, lo que heredó del presidente Petro es un país en bancarrota”, afirmó.

Mario Díaz-Balart afirmó que Gustavo Petro le dejó un "país en bancarrota" al presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

El legislador también sostuvo que “la relación entre Colombia y los Estados Unidos es altamente positiva para ambos países” y celebró que, tras el deterioro durante el gobierno de Gustavo Petro, el vínculo se esté restableciendo. Díaz-Balart indicó que las ayudas estadounidenses se redujeron durante esos años por el daño a la relación bilateral.

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La visita tendrá lugar pocas semanas después de una conversación telefónica entre Rubio y De la Espriella, en la que abordaron la posibilidad de apoyo ante los aranceles que afectan a productos colombianos y el respaldo de Washington tras el sismo que azotó al país el mes pasado.

Sobre las ayudas, Díaz-Balart, que preside el subcomité de asignaciones del Congreso, anticipó cambios cuando llegue el próximo proyecto de ley: “Cuando venga la próxima ley todo eso va a cambiar”.

Consultado por una eventual causa en Estados Unidos contra Petro por presuntos nexos con el narcotráfico, respondió: “Si hay delitos cometidos, la justicia le llega a todo”.

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