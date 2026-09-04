Habló la hermanda de ‘Bendito Menor’ y le hizo petición a Abelardo de la Espriella tras la muerte del cabecilla criminal: “Nadie nos dice”

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El 4 de septiembre de 2026 fue confirmada la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, después de un operativo ejecutado por un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, de la Policía Nacional. La intervención ocurrió en una vivienda del barrio Los Olivos de Riohacha, en La Guajira, cerca del aeropuerto Almirante Padilla.

En el procedimiento fallecieron además Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita y pareja de Pérez Toncel, y dos hombres que, según la información preliminar, hacían parte de su anillo de seguridad.

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Tras el operativo, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dijo que la caída de “Bendito Menor” abre una ofensiva contra las estructuras criminales del país, en una operación policial que también dejó dos menores recuperados y que el Gobierno nacional presenta como prueba de que su política de seguridad descarta negociar con quienes define como “narcoterroristas”.

Rosa María Pérez Toncel insistió en que el reconocimiento del cuerpo puede hacerse en La Guajira, donde existen los medios para los trámites forenses - crédito Reuters/Captura de Pantalla Naín Pérez - Facebook

Poco después de asumir el cargo, De la Espriella había ordenado declararlo objetivo de alto valor y hace más de 20 días instruyó concentrar los esfuerzos de inteligencia y de la cúpula militar y policial sobre el jefe criminal, además de ofrecer una recompensa hasta $1.000.000. 000 por información sobre su ubicación.

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El mensaje de la hermana de alias Bendito Menor

Hernana de ‘Bendito Menor’ hizo petición a Abelardo de la Espriella tras la muerte del líder criminal más buscado en el Caribe colombiano crédito Naim Pérez/ Facebook/@idinaelferca19/X

Rosa María Pérez Toncel, hermana de Nahín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, pidió el 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira, que el cuerpo del líder criminal no sea trasladado a la capital atlanticense, tras haber sido abatido en una operación del Ejército nacional. “Necesitamos que por favor su cuerpo no se lo lleven para Barranquilla. No veo la necesidad, ya que aquí en Riohacha hay forense”, reclamó.

Según su relato, la familia empezó a buscar el cuerpo “desde que supimos que eso pasó” y terminó ubicándolo en el batallón de la ciudad. “Desde las cinco de la mañana llegamos y preguntamos y no nos han querido dar información”, afirmó en un video.

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Ross María también aseguró que, de acuerdo con los datos que recibió, las autoridades esperaban a que el primer mandatario se pronunciara para entregar datos sobre el procedimiento. “Hasta que llegara el presidente y él hiciera lo que iba a hacer con eso. Después de eso nos daban información”, dijo.

La mujer sostuvo que De la Espriella “lo reconoció” y que en un video indicó que el cuerpo sería llevado a Barranquilla. “Nosotros como familiares necesitamos verlo. Su madre necesita ver que sí es su hijo”, señaló.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales

En su declaración, también mencionó que “fueron cuatro personas” las que cayeron en el operativo y entre ellas su cuñada, identificada como Laria, apodada “La bebecita”, además de “dos de sus escoltas”, que “fueron traídos hasta acá, hasta el batallón de Riohacha”, dijo.

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En sus declaraciones, insistió en que el reconocimiento del cuerpo puede hacerse en La Guajira y que en la ciudad existen los medios para los trámites forenses. “La operación se hizo acá en Riohacha, La Guajira”, sostuvo.

La hermana del fallecido también dijo que la familia permanecía en el batallón sin respuesta formal sobre el destino del cadáver. “Adentro están los cuerpos, están los helicópteros que se lo quieren llevar y nadie nos da respuesta de él”, afirmó. “Nadie nos dice si este se lo van a llevar o no”.

En nombre de su madre, reiteró el pedido para que el cuerpo sea entregado en la ciudad para su velorio y entierro. “Su madre pide que le den el cuerpo de su hijo”, dijo. “Pedimos solo eso, que por favor el cuerpo de mi hermano sea entregado aquí, aquí donde estamos esperándolo”.

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