Las veces que Bendito Menor retó al Gobierno nacional y la sentencia de Abelardo de la Espriella: “Horas contadas”

El operativo que terminó en un enfrentamiento a tiros entre los hombres de seguridad de Naín Pérez Toncel y uniformados de la Dijín dejó un total de cuatro muertos, entre ellos alias Bendito Menor - crédito Colombia Oscura / X

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Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor o “Naín”, utilizó sus redes sociales para exhibir hombres armados, recorridos por zonas de La Guajira y mensajes dirigidos contra las autoridades y grupos rivales antes de morir en un operativo de la Policía Nacional en Riohacha.

El señalado máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) también desafió en más de una ocasión al presidente Abelardo de la Espriella, luego de que asumió de manera oficial el cargo el viernes 7 de agosto de 2026.

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Pérez Toncel murió en un operativo que se llevó a cabo entre la noche del jueves 3 y la madrugada del viernes 4 de septiembre en una vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. En el mismo procedimiento murieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos hombres que, según la información preliminar, integraban su esquema de seguridad, alias El Tío (que se encargaba de la logística de la subestructura); y alias Casiloco, cuyo rol era de cabecilla financiero.

Las autoridades atribuían a alias Bendito Menor actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial ilegal en sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar.

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Antes de que se conociera su muerte, su exposición pública en plataformas digitales había llamado la atención por los videos en los que aparecía armado, acompañado por integrantes de su estructura y en recorridos por zonas donde las Acsn tenían presencia.

El jefe de Estado viajó a La Guajira la mañana del viernes 4 de septiembre y ofreció una rueda de prensa con los detalles de la acción policial que permitió abatir a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja sentimental alias La Bebecita, y otros dos hombres de su esquema de seguridad - crédito @isamg6/X

El contenido difundido desde sus perfiles combinaba amenazas contra presuntos delincuentes y organizaciones rivales, mensajes en los que intentaba presentarse como garante de la seguridad de los habitantes y publicaciones personales sobre paseos, vehículos, armas y artículos con emblemas asociados a su alias.

Videos con armas y amenazas acompañaron su presencia en La Guajira

Uno de los episodios que generó mayor alarma ocurrió antes de la masacre registrada el 9 de enero de 2026 en el barrio Altos Parrantal de Maicao.

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El ataque dejó cinco muertos y dos heridos, y las autoridades investigaban una presunta vinculación de Pérez Toncel con el hecho.

Horas antes del crimen, en redes sociales circuló un video en el que aparecían hombres con fusiles y pistolas, algunos con prendas similares a las usadas por la fuerza pública y brazaletes alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En una de las grabaciones, el entonces señalado jefe criminal afirmó: “Brindando la seguridad al pueblo”.

En otras piezas audiovisuales, los hombres que lo acompañaban anunciaban patrullajes en distintos puntos del departamento y advertían a quienes identificaban como delincuentes.

“No estamos jugando”, escribió en una publicación posterior. También se difundieron mensajes como “les llegó la hora”, “tienen sus horas contadas” y “fuete para todos los malcriados”, expresiones que acompañaban registros de hombres armados y recorridos en vehículos.

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El video fue registrado en la Troncal del Caribe, en el departamento de La Guajira - crédito Captura de Video Facebook

En otra filmación, el líder criminal dijo: “Patrullamos todos los rincones de La Guajira”. Ese tipo de contenido buscaba proyectar presencia territorial de la estructura armada y reforzaba entre la población la percepción de que el grupo tenía capacidad para movilizarse en áreas urbanas y rurales.

Estas grabaciones dieron cuenta acerca de la influencia de las Acsn y el control de rentas ilegales en zonas del Caribe colombiano.

Alias Naín se presentaba como una autoridad paralela en el territorio

En junio, nuevos videos mostraron a alias Bendito Menor acompañado por varios hombres en sectores de Riohacha.

En una de esas grabaciones, identificó el corregimiento de Dividivi como punto de sus recorridos y lanzó advertencias contra integrantes de organizaciones rivales.

“Aquí estamos en el Dividivi. Estamos es patrullando por todos lados. Llegó la hora. Puros conquistadores”, dijo Pérez Toncel en el video.

En ese material, el jefe de las Acsn intentó justificar las acciones de su organización bajo un discurso de seguridad.

“A partir de hoy, nosotros no vamos a cobrarle más ni nos vamos a lucrar más de los comerciantes, ni de los pequeños, ni de los medianos, ni de la gente emprendedora”, aseguró “Bendito Menor” en el mismo video.

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Nuevo video revela movilidad de ‘Bendito Menor’ pese a orden de captura - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Seguido a lo anterior, el criminal abatido agregó: “Vamos a estar para el pueblo, para servirle al pueblo y para la gente de nosotros”.

La afirmación contrastaba con los señalamientos de las autoridades, que vinculaban a la estructura con cobros extorsivos, narcotráfico y homicidios.

Otro de los videos mostró la llegada de hombres armados a una vivienda del barrio Siete de Agosto de Riohacha. Allí, alias Naín exigió información sobre el paradero de un hombre conocido como Danielito y lanzó amenazas contra quienes se encontraban en el lugar.

En las imágenes se observaba a una persona de rodillas, con las manos en la cabeza, mientras pedía que no lo atacaran. Pérez Toncel describió la acción como una “limpieza social” contra personas a quienes calificó de “chirretes, atracadores, extorsionistas y asesinos de comerciantes”.

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Los registros coincidieron con una jornada violenta en la ciudad, en la que fue asesinado el ciudadano venezolano Yonny Ramón Chirinos Marchán, en el barrio Dividivi. Las autoridades investigaron la relación entre las grabaciones y el crimen.

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) fue grabado por su pareja, alias La Bebesita, en una grabación que ha generado revuelo debido a que siguen adelantándose operativos para dar con su captura en el Caribe colombiano - crédito @soyregioncaribe/IG

El cabecilla pasó por un retén militar y retó al presidente De la Espriella

La exposición de alias Bendito Menor continuó durante los meses posteriores. Uno de los videos más comentados lo mostró en una camioneta que transitaba por la Troncal del Caribe, en La Guajira, vestido con prendas de apariencia militar y acompañado por hombres armados.

“Hey, vamos solo autodefensas, mi hermano, relájense”, se escucha decir al señalado cabecilla mientras el vehículo se aproximaba a un puesto de control. En la secuencia, la camioneta redujo la velocidad, bajó una de sus ventanas y continuó la marcha tras saludar a un uniformado.

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“¡Oye curso, curso!”, gritó Pérez Toncel hacia uno de los soldados en la grabación que alimentó los cuestionamientos por el mensaje de impunidad que proyectaba.

A comienzos de julio, también circuló un video en el que alias Naín aparecía en una caravana de motocicletas por calles de Riohacha, junto con alias La Bebecita y otros integrantes de su entorno.

La aparición ocurrió en medio de la persecución contra el jefe criminal y fue interpretada por las autoridades como una demostración de capacidad de movilización.

Alias Bendito Menor Convoca A Una Marcha por la Paz en La Guajira - crédito Captura de Pantalla Instagram

La sentencia de Abelardo de la Espriella a ‘Bendito Menor’

Tras esas publicaciones, el entonces presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Pérez Toncel sería considerado un objetivo de alto valor.

En un mensaje dirigido al ministro de Defensa designado, Jorge Mora, pidió preparar lo necesario para “capturar o dar de baja, si se resiste”, al señalado líder de las ACSN.

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El presidente electo declaró a "Bendito Menor" como objetivo de alto valor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Alias Bendito Menor respondió en sus propios perfiles. “Aquí somos anti Abelardo como todos ustedes, compartan esta foto antes de que me la borre Facebook”, escribió junto a una imagen dirigida contra el mandatario.

En otro mensaje que Pérez Toncel publicó, siguió con la misma tónica y actitud altiva.

“Preparado para lo que está por venir, no será fácil, pero he entrenado tan fuerte que la guerra parecerá un descanso”, dijo el cabecilla criminal, en un texto acompañado fotografías en escenarios rurales y que formaba parte de una secuencia de publicaciones en las que alternaba referencias armadas con mensajes sobre disciplina, preparación y control del territorio.

Alias Naín lanza su propia marca de ropa “Comando Menor” y promociona diseños exclusivos en redes - crédito Bendito Menor/Facebook

También promocionaba productos asociados a su alias

La actividad digital de Pérez Toncel incluía publicaciones de recorridos por playas y zonas rurales de La Guajira.

En una de ellas escribió: “Navegando con tranquilidad, dejando que el mar y la brisa hagan lo suyo”.

También promocionó gorras y buzos identificados con su alias.

“Nueva colección Comando Menor”, anunció en una publicación que ofrecía prendas con diseños y emblemas asociados a su figura.

Alias ‘el Bendito Menor’, identificado como Nain Pérez Toncel, difundió un video donde aparece comandando hombres armados con brazaletes de las Acsn - crédito Facebook