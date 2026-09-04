Colombia

Ministro que no asista a debates del presupuesto podría quedarse sin plata, advirtió el Congreso al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Entendemos que no necesitan inversión”

La sesión en las Comisiones Económicas se levantó tras la falta de asistencia de varios funcionarios, y Alfredo Ape Cuello afirmó que la inasistencia se leerá como desinterés en la discusión

Alfredo Ape Cuello advirtió que los ministros que no asistan al debate del Presupuesto General de la Nación pondrían en riesgo las partidas de sus carteras - crédito @lafm/X
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Desde el Congreso de la República se advirtió al gobierno de Abelardo de la Espriella que los ministros que no asistan personalmente al debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 (PGN) arriesgan las partidas de sus carteras, en una discusión contrarreloj que debe definir un monto de 634,9 billones de pesos antes del 15 de septiembre y aprobar el articulado en primer debate antes del 25 de septiembre.

La advertencia surgió después de la inasistencia de algunos ministros a las Comisiones Económicas, una situación que llevó al levantamiento de la sesión prevista esta semana. Según La FM, el malestar se extendió entre los congresistas encargados de estudiar el proyecto.

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El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Alfredo Ape Cuello, fijó la posición con una frase que endureció el pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo. Dijo al medio: “Entenderemos que aquellos que no asistan al Congreso no necesitan inversión del presupuesto nacional”.

Cuello sostuvo además que el Congreso elaborará el Presupuesto y que la ausencia de un ministro será interpretada como falta de interés de su cartera en la discusión. En otra declaración citada por la emisora, agregó: “Ministro que no asista, pondrá en riesgo las partidas de su cartera”.

Desde el Congreso de la República se afirmó que se pueden mover recursos entre las diferentes carteras

Alfredo Ape Cuello afirmó que el Congreso elaborará el presupuesto y que interpretará la ausencia de un ministro como falta de interés de su cartera - crédito Cámara de Representantes
Alfredo Ape Cuello afirmó que el Congreso elaborará el presupuesto y que interpretará la ausencia de un ministro como falta de interés de su cartera - crédito Cámara de Representantes

El presidente de la Comisión Tercera señaló que redistribuir recursos entre ministerios hace parte de las facultades del Congreso. Explicó que los legisladores discutirán y trabajarán el presupuesto con los funcionarios que sí atiendan las citaciones.

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Sobre la molestia que existe en las comisiones, Cuello dijo que hay un grupo de congresistas “muy molestos con la actitud inicial de los ministros invitados y con la decisión de empezar a trabajar como la Constitución se los ordena”. También confirmó el rechazo a que algunos despachos envíen delegados en lugar de sus titulares.

Por su parte, el representante Jorge Tovar, uno de los ponentes del presupuesto, respaldó esa línea y anticipó que, si hace falta, las partidas podrán ser reubicadas hacia carteras que sí participen del debate. En sus palabras: “Como ponente del presupuesto, ministro que no asista a la citación que le hemos hecho, entenderemos su desinterés y reubicaremos sus partidas presupuestales en otras carteras que la necesiten, esa es una facultad que tiene el Congreso de la República”.

Así mismo, Tovar añadió que el presupuesto de 2027 debe quedar distribuido de manera que atienda las necesidades prioritarias de las regiones del país. También afirmó que ese, a su juicio, es el interés del Congreso y del presidente de la República, aunque sostuvo que algunos ministros “no están en sintonía con el Presidente”.

Honorio Henríquez dijo que los ministros no pueden delegar su presencia

Honorio Henríquez dijo que la Ley 5ª obliga a los jefes de cartera a dar la cara en las discusiones y aseguró que en plenaria no permitirá ausencias en las citaciones oficiales - crédito @lafm/X

El presidente del Senado y del Congreso, Honorio Henríquez, respaldó la advertencia de las Comisiones Económicas y afirmó que la asistencia de los ministros no es opcional. Según la ley 5ª, dijo, deben presentarse personalmente a los debates y no reemplazarse por delegados.

Henríquez sostuvo: “Aquí deben venir los ministros, por ley y por respeto con el Congreso de la República son ellos los que tienen que dar la cara en los debates”. También aseguró que no permitirá en las sesiones plenarias que los ministros se ausenten de las discusiones para las que sean citados.

El Congreso aprueba el presupuesto general de la Nación para 2026 por $546,9 billones - crédito @CamaraColombia/X
Las Comisiones Económicas retomarán la próxima semana el estudio del Presupuesto General de la Nación de 2027, que debe definir un monto de 634,9 billones de pesos antes del 15 de septiembre y aprobar su articulado antes del 25 de septiembre - crédito @CamaraColombia/X

Del mismo modo, en otra declaración reproducida por La FM, el presidente del Congreso insistió en que no aceptará delegaciones. Dijo: “Tienen que venir a debatir. No pueden delegar porque no están cumpliendo con la Ley 5a y me corresponde hacer cumplir la ley”.

Entre tanto, la próxima semana volverán a sesionar las Comisiones Económicas para retomar el estudio del Presupuesto General de la Nación de 2027. Ese trámite deberá resolver primero la aprobación del monto total de 634,9 billones de pesos antes del 15 de septiembre y después la aprobación completa del articulado en primer debate antes del 25 de septiembre.

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