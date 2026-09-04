Colombia

En el operativo contra ‘Bendito Menor’ participaron agencias de inteligencia de Estados Unidos: cayó por salir a desmentir su propia muerte

Los servicios de inteligencia por parte de agencias estadounidenses fueron claves para llevar a cabo la Operación Centinela de la Patria, que dio con el enfrentamiento a tiros que desembocó con la muerte de Naín Pérez Toncel, uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas

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Donald Trump respaldó a De la Espriella desde el domingo 21 de junio de 2026, cuando "El Tigre" ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Europa Press | Raúl Arboleda / AFP | Red social Facebook
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Un trabajo de inteligencia que contó con apoyo de Estados Unidos y un despliegue de comandos especiales permitió ubicar a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor o “Naín”, en una vivienda situada en el barrio Los Olivos de Riohacha, donde murió durante un operativo de la Policía Nacional que se desarrolló entre la noche del jueves 3 y madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026.

En el procedimiento también fallecieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos hombres que serían sus escoltas: alias El Tío y “Casi loco”.

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La operación se realizó cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, capital de La Guajira, luego de que en el inmueble se presentó un enfrentamiento a bala entre los ocupantes y los uniformados que participaron de la intervención.

Pérez Toncel era señalado como integrante y máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización también conocida como Los Pachenca, y las autoridades lo vinculaban con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial ilegal en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar.

El operativo fue liderado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, con apoyo de comandos especiales, pero en este resultado hubo un aliado con un rol fundamental: la inteligencia de Estados Unidos, que aportó datos para precisar el lugar en el que permanecía el señalado jefe criminal.

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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó el viernes 4 de septiembre desde su cuenta de X, y luego de confirmarse que alias Bendito Menor fue dado de baja: "Hoy es un gran día para Colombia" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó el viernes 4 de septiembre desde su cuenta de X, y luego de confirmarse que alias Bendito Menor fue dado de baja: "Hoy es un gran día para Colombia" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades siguieron los movimientos de Pérez Toncel durante varios días

Una fuente le señaló al diario El Heraldo de Barranquilla que las autoridades llevaban varios días detrás de los movimientos de Pérez Toncel.

La operación buscaba determinar el punto exacto en el que se encontraba antes de avanzar con el cierre del cerco.

Horas antes de llevar a cabo la Operación Centinela de la Patria, un contingente de seguridad se trasladó desde Bogotá hacia La Guajira. El despliegue incluyó unidades especializadas de la Dijín, además de recursos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

La búsqueda no se limitó al área urbana de Riohacha. Helicópteros realizaron sobrevuelos en sectores de La Guajira y Magdalena para impedir que alias Bendito Menor pudiera abandonar la zona si detectaba movimientos de las autoridades.

El cerco combinó vigilancia terrestre, apoyos aéreos y tareas de inteligencia, de acuerdo con los datos difundidos sobre la operación, y dicha intervención terminó en la vivienda ubicada en Los Olivos.

Un rumor sobre la supuesta muerte del cabecilla habría confundido el avance del operativo

Durante la tarde del jueves 3 de septiembre circularon versiones sobre una presunta muerte de alias Bendito Menor.

La información se difundió antes de que se conociera el operativo que terminó con la muerte de Pérez Toncel, Tarazona, y los dos hombres de seguridad.

La hipótesis que manejan las fuentes citadas por el mismo diario señalan que el rumor habría servido para distraer la atención mientras los uniformados mantenían bajo vigilancia el sitio donde estaba el cabecilla. Para ese momento, las autoridades ya lo tenían ubicado en Riohacha.

La versión que circuló planteaba en principio que el hombre habría muerto por una acción atribuida a integrantes de las ACSN, en lo que fue calificado como una traición de sus propios hombres.

Sin embargo, la organización negó que hubiera ordenado o ejecutado una operación contra quien fue conocido como Bendito Menor. Después se conoció que las unidades policiales habían consolidado el cerco en torno a la vivienda en la que se encontraba el señalado jefe criminal.

Alias Bendito Menor era uno de los criminales más buscados en Colombia: por él ofrecían millonaria recompensa

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permitiera capturar o ubicar a alias Bendito Menor. El presidente sostuvo que había sido declarado objetivo de alto valor tras el inicio de su administración.

Los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos forenses correspondientes. Las autoridades deberán establecer de forma oficial la identidad de todas las personas fallecidas, reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y precisar los resultados operativos de la acción en Riohacha.

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