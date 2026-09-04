Colombia

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna desde Colombia

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
Guardar

Todas las noches la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, desde la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semana a semana, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por la humanidad para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

PUBLICIDAD

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Para el viernes 4 de septiembre, la luna estará en cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

PUBLICIDAD

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Será hasta el próximo jueves 10 de septiembre cuando el cuerpo celeste más cercano a la tierra alcance la luna nueva. Aquí, el astro se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 371084 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 372480 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

Temas Relacionados

Calendario lunar ColombiaFases de la luna en ColombiaCiclo lunar ColombiaFase de la luna hoy en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En el operativo contra ‘Bendito Menor’ participaron agencias de inteligencia de Estados Unidos: cayó por salir a desmentir su propia muerte

Los servicios de inteligencia por parte de agencias estadounidenses fueron claves para llevar a cabo la Operación Centinela de la Patria, que dio con el enfrentamiento a tiros que desembocó con la muerte de Naín Pérez Toncel, uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas

En el operativo contra ‘Bendito Menor’ participaron agencias de inteligencia de Estados Unidos: cayó por salir a desmentir su propia muerte

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 4 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este viernes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 4 de septiembre: ganadores del último sorteo

‘Bendito menor’, pocos días antes de caer abatido en un operativo de la Policía, le propuso matrimonio a su pareja ‘La bebecita’: hubo camino de rosas y antorchas en la playa

Naín Andrés Pérez Toncel era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca

‘Bendito menor’, pocos días antes de caer abatido en un operativo de la Policía, le propuso matrimonio a su pareja ‘La bebecita’: hubo camino de rosas y antorchas en la playa

Abelardo de La Espriella acabó oficialmente con los procesos de diálogo con los Comuneros del Sur, la disidencia del ELN y los grupos criminales de Medellín

De momento no se sabe qué ocurrirá con la mesa de diálogo que el gobierno de Gustavo Petro adelantaba con las disidencias de las Farc de alias Calarcá y el Clan del Golfo

Abelardo de La Espriella acabó oficialmente con los procesos de diálogo con los Comuneros del Sur, la disidencia del ELN y los grupos criminales de Medellín

Postre de Natas

La preparación, asociada a la región Andina y al altiplano cundiboyacense, se remonta a la época colonial y refleja la riqueza láctea local, con una receta basada en leche hervida y almíbar

Postre de Natas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Karola se fue en contra del “Agropecuario”, luego de que este entrara a uno de sus en vivos: “Qué le pasa a este perro…”

Karola se fue en contra del “Agropecuario”, luego de que este entrara a uno de sus en vivos: “Qué le pasa a este perro…”

Martha Restrepo tuvo una emergencia médica en pleno reto de campo en ‘MasterChef Celebrity’: “Se me empiezan a entumecer las manos”

Tensión en ‘Yo Me Llamo’ por reacción de Amparo Grisales ante imitador de Daddy Yankee: la jurado se levantó de la mesa en plena presentación

Maluma y Beyoncé unieron sus voces en inesperada colaboración con influencias latinas: así suena ‘Cuerpo (Tumbao)’

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas

Deportes

El colombiano Álvaro Montero, gran figura de Boca en Argentina, recibió consejo del histórico Carlos Navarro Montoya: “Que no invente nada”

El colombiano Álvaro Montero, gran figura de Boca en Argentina, recibió consejo del histórico Carlos Navarro Montoya: “Que no invente nada”

Gustavo Puerta fue convocado oficialmente a su primer partido con el Olympiacos de Grecia: este será su rival

Las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez, jugadoras del Real Madrid y el Chelsea, conocieron sus rivales en la Champions League Femenina

Alberto Gamero regresó a Millonarios: así fue el primer ciclo del técnico samario con el cuadro Embajador, le ganó un título a Atlético Nacional

Alberto Gamero regresó a Millonarios y así fue la presentación: “Volver no siempre es empezar de nuevo”