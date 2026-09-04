Colombia

Encontraron muertos a tres miembros de una misma familia dentro de su vivienda en Bogotá: accidente o suicidio colectivo

El caso se reportó en un sector residencial del barrio Casa Blanca, en la localidad de Kennedy, luego de que la misma comunidad se percató de la ausencia de las dos mujeres y el hombre

crédito imagen de referencia archivo Colprensa / Mariano Vimos | Google Maps
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Un caso que se encuentra bajo materia de investigación, y que sembró de luto a un comunidad residencial, se conoció luego de que tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento de un conjunto situado en el barrio Casa Blanca, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

En el lugar, las autoridades hallaron medicamentos y documentos que, de manera preliminar, podrían corresponder a cartas de despedida.

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El caso fue atendido durante la noche del jueves 3 de septiembre por unidades de la Policía Nacional, organismos de emergencia y funcionarios de policía judicial.

Las víctimas son dos mujeres y un hombre, de 67, 32 y 44 años, de acuerdo con el informe entregado en la madrugada de este viernes 4 de septiembre.

Tras recibir el aviso, los uniformados se desplazaron al sitio para verificar la situación y acordonar el área, mientras se iniciaban las diligencias urgentes.

“La Policía Nacional se permite informar que en la localidad de Kennedy, multifamiliar del barrio Casa Blanca, fueron encontrados tres miembros de una familia sin signos vitales”, indicó el tniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Medicamentos y documentos fueron encontrados dentro del apartamento

La inspección del inmueble permitió encontrar varios elementos que fueron puestos a disposición de los investigadores. Entre ellos había medicamentos y documentos que, según la información inicial, podrían aportar pistas sobre las circunstancias de los fallecimientos, destacó un informe del diario El Tiempo.

La Policía señaló que los escritos encontrados permiten inferir la existencia de cartas de despedida. La autenticidad, el contenido y la relación de esos documentos con la muerte de las tres personas deberán ser determinados dentro de la investigación judicial.

Al lugar también acudieron miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes apoyaron la atención de la emergencia. Mientras que efectivos de policía judicial quedaron a cargo de la inspección técnica y de la recolección de los elementos hallados en la vivienda.

Familiares de las víctimas llegaron al conjunto residencial mientras las autoridades desarrollaban las diligencias. Hasta el momento no se difundieron las identidades de los fallecidos.

Medicina Legal establecerá las causas de los fallecimientos

La información preliminar señala que no habría indicios de una muerte violenta. No obstante, la Policía aclaró que la conclusión definitiva dependerá de los estudios forenses y de las decisiones de las autoridades judiciales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá establecer las causas exactas de las muertes mediante las necropsias y los análisis que correspondan.

Los investigadores también revisarán los medicamentos encontrados en el apartamento para determinar su tipo, procedencia y eventual relación con el caso.

El reto para las autoridades ahora será establecer la cronología de los hechos, la última vez que las tres personas fueron vistas con vida y si hubo comunicaciones previas que puedan aportar información sobre lo ocurrido dentro del inmueble.

La investigación permanece en curso, a la espera de los resultados de las pruebas forenses, el análisis de los documentos y los testimonios de familiares y residentes del conjunto residencial serán determinantes para esclarecer la muerte de los tres integrantes de la familia.

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