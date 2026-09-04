Alianza Verde criticó a David Racero por llamar “lavaperros” a Catherine Juvinao durante la discusión del Presupuesto General de la Nación: “Violencia política, verbal y simbólica”

El senador David Racero utilizó fuertes calificativos para referirse a la representante Cathy Juvinao - crédito Colprensa - Germán Forero

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La Alianza Verde salió a responder a las expresiones del senador del Pacto Histórico David Racero contra la representante de su partido Catherine Juvinao durante la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 en las comisiones económicas del Congreso de la República.

La colectividad “rechaza contundentemente la violencia política, verbal y simbólica” de la que, según afirma, ha sido víctima la congresista por parte del legislador del Pacto Histórico. El pronunciamiento se conoció después de que Racero llamara “lavaperros” a Juvinao en medio del debate presupuestal.

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Al explicar el contexto de la controversia, el partido señaló que Juvinao “ha sido una de las voces que ha abanderado iniciativas para impulsar los derechos de las mujeres” y recordó que es autora de la Ley 2453 de 2025, que “combate, sanciona y previene la violencia política contra las mujeres”.

El partido solicitó a las autoridades competentes investigar al senador del Pacto Histórico e implementar las sanciones pertinentes - crédito Alianza Verde

En su declaración, la Alianza Verde extendió el respaldo más allá del caso puntual y sostuvo: “Nos solidarizamos con la representante Catherine Juvinao y con todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios misóginos y expresiones de violencia que buscan menospreciar su labor, desacreditar su trabajo y limitar su participación en la vida pública”.

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En ese contexto, pidió intervención institucional y manifestó: “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones necesarias frente a este tipo de hechos y se garantice el ejercicio de la labor política de las mujeres en condiciones de respeto y seguridad”.

El origen del ataque de David Racero a Cathy Juvinao

El senador del Pacto Histórico arremetió con dureza contra la representante de la Alianza durante el debate del presupuesto, al acusarla de hipocresía y de cambiar de postura política como “cambiar de camiseta” - crédito Canal Congreso

El cruce ocurrió entre Racero, del Pacto Histórico, y Juvinao, de la Alianza Verde, durante el debate sobre la inasistencia de funcionarios del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La controversia política se disparó mientras las comisiones evaluaban si las excusas enviadas por el gabinete justificaban la falta de presencia personal en una discusión considerada central para el presupuesto del próximo año.

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Juvinao intervino para cuestionar las críticas lanzadas contra los funcionarios que no llegaron al recinto. La representante pidió revisar las excusas remitidas a la mesa directiva y también la coordinación entre las distintas comisiones del Legislativo, al aclarar que no pretendía defender al gabinete.

“A mí me parece de una hipocresía enorme que la bancada del gobierno saliente esté haciendo tremendo show cuando a nosotros más de una vez nos tocó exigir la presencia de los ministros y nos tocó exigir respeto al Congreso”, afirmó la congresista. En esa misma intervención precisó que el presupuesto, frente al de Gustavo Petro, tuvo un aumento de $60 billones.

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La discusión sobre las ausencias del gabinete desató el enfrentamiento

La representante criticó la 'hipocresía' de algunos congresistas por la ausencia de ministros, lo que desató una airada respuesta del senador David Racero, quien la acusó de cambiar de bando político en un acalorado debate - crédito Canal Congreso

La representante Juvinao sostuvo que cada ausencia debía examinarse por separado. Como ejemplo, mencionó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que atendía una citación en la Comisión Séptima del Senado para responder por la controversia sobre su presencia en las playas de Santa Marta durante el puente del 15 al 17 de agosto de 2026, después del terremoto que sacudió al país.

“Si el ministro de Vivienda, que es absolutamente central, tenía una citación desde hace por lo menos dos semanas a control político y está en la Comisión Séptima haciendo lo que la ley le exige, ¿cómo vamos a cometer aquí el error de citarlo al mismo tiempo?”, planteó Juvinao. La congresista pidió además que la presidencia de la sesión leyera las justificaciones presentadas por los funcionarios que enviaron delegados.

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Su posición fue distinta frente a la ministra de Educación Viviane Morales, cuya ausencia sí cuestionó de manera abierta. “A la ministra de Educación, que no sabemos por qué no viene, pues a esa sí no se la voy a pasar. Ella tiene que decir aquí cosas muy importantes y necesitamos escucharla”, dijo, al referirse a temas como la financiación de las universidades públicas y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex.

La respuesta de Racero elevó el tono del debate. El senador rechazó que Juvinao hablara de hipocresía y le dijo: “Viene usted a hablar de hipocresías, representante Juvinao, tenga un poquito de vergüenza, un poquito de vergüenza, de decoro”.

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Racero recordó que la representante había respaldado antes iniciativas contra ministros ausentes en citaciones del Congreso. “Cuando no venían los ministros, usted era la primera en firmar hasta mociones de censura, porque es una causal cuando los ministros que se citan no llegan o la excusa no se acepta”, afirmó el senador, que pasó de la Cámara al Senado en la legislatura actual.