Colombia

Cayó en Colombia alias Coty, el integrante del Tren de Aragua, coordinaba el tráfico de cocaína y heroína hacia Estados Unidos, Centro América y Europa

Richard José Espinal Quintero era el hombre de confianza de ‘Giovanni’, quien quedó a la cabeza de la organización criminal trasnacional luego del operativo ordenado por Trump que dio de baja a Niño Guerrero en Venezuela. Este sujeto quería establecer nexos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), cuyo máximo cabecilla, alias Bendito Menor, fue abatido

Junto a alias Coty (izq.) cayó "Patón" - crédito Policía Nacional | Dijín e Interpol
Junto a alias Coty (izq.) cayó "Patón" - crédito Policía Nacional | Dijín e Interpol
Guardar

Horas antes de que se iniciara el operativo para dar con el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), Naín Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias de Bendito Menor, la Policía Nacional reportó otro golpe tras confirmar la captura de Richard José Espinal Quintero, alias Coty.

El hoy detenido fue aprehendido en un apartamento de Manizales (Caldas) tras una investigación de 10 meses que contó con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

PUBLICIDAD

Según las autoridades, el hombre era requerido mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con terrorismo, tráfico de armas y extorsión agravada.

De acuerdo con el comunicado oficial, Espinal Quintero estaba señalado de cumplir funciones de coordinación del narcotráfico para el Tren de Aragua, con envíos de cocaína y heroína hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

El hoy capturado habría llegado a Colombia hace cuatro años, y las autoridades sostienen que utilizaba el inmueble de Manizales como lugar de descanso.

Contra “Coty pesaba una orden de captura por los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas y municiones, además de extorsión agravada.

La investigación lo vincula con rutas de droga desde La Guajira y Magdalena: su relación con alias Bendito Menor

Según la información oficial, alias Coty habría coordinado el transporte de cargamentos de cocaína y heroína desde los departamentos de La Guajira y Magdalena hacia destinos internacionales.

PUBLICIDAD

Las autoridades lo señalan como hombre de confianza de alias Giovanni, identificado en el comunicado como presunto líder del Tren de Aragua después de la muerte de alias Niño Guerrero. Bajo esa hipótesis, Espinal Quintero habría asumido responsabilidades sobre las operaciones de narcotráfico de la estructura en territorio colombiano.

La investigación atribuye al capturado una presunta injerencia criminal en sectores de la Costa Caribe.

También plantea que buscaba establecer alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

De acuerdo con el reporte de la Policía, esas alianzas habrían tenido como propósito asegurar el traslado de las sustancias ilícitas y mantener operativas las rutas empleadas por la organización.

En el mismo procedimiento cayó alias Patón, supuesto responsable de armas y rutas

Durante el operativo en Manizales también fue capturado alias Patón, a quien las autoridades identifican como hombre de confianza de alias Coty.

Este sujeto también tenía una circular roja de Interpol.

Según las pesquisas, “Patón” estaría encargado del tráfico de armas para la estructura, el control de corredores estratégicos y la participación en confrontaciones contra otros grupos ilegales.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación procesal.

Alias Coty fue sancionado por Estados Unidos en 2025, según la Policía

La institución informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a Espinal Quintero en 2025 por su presunta relación con actividades de narcotráfico y delincuencia organizada transnacional.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, director del Gaula Policía Nacional, destacó que esta operación apunta a afectar las capacidades de estas organizaciones para cometer secuestros, extorsiones, homicidios y acciones terroristas.

El oficial también destacó el trabajo conjunto entre las autoridades colombianas y la DEA.

La operación fue ejecutada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y la Dirección de Inteligencia Policial, y al final, el vocero de la institución invitó a los ciudadanos a denunciar hechos relacionados con secuestro y extorsión por medio de la línea gratuita nacional 165.

Temas Relacionados

Captura en ColombiaTren de AraguaAlias CotyBendito MenorACSNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

El acceso a la conectividad y la tecnología le permitió a Liliana González pasar de vender sus mochilas a conocidos y turistas en La Guajira a encontrar nuevas oportunidades para llevar sus artesanías a otros mercados

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Encontraron muertos a tres miembros de una misma familia dentro de su vivienda en Bogotá: accidente o suicidio colectivo

El caso se reportó en un sector residencial del barrio Casa Blanca, en la localidad de Kennedy, luego de que la misma comunidad se percató de la ausencia de las dos mujeres y el hombre

Encontraron muertos a tres miembros de una misma familia dentro de su vivienda en Bogotá: accidente o suicidio colectivo

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

La joven de 15 años publicó una reflexión para su mamá, a quien reconoció por su compañía durante los momentos difíciles que vivió la familia

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

Colombianos tendrán que pagar más impuestos para cubrir el déficit fiscal durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, advirtió la codirectora del Banco de la República

Olga Lucía Acosta, integrante de la junta directiva del Emisor señaló que el Estado recauda cerca de $29 billones al mes, pero desembolsa unos $40 billones, lo que amplía el faltante

Colombianos tendrán que pagar más impuestos para cubrir el déficit fiscal durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, advirtió la codirectora del Banco de la República

Intento de fleteo terminó en balacera en Bogotá: policía retirado hirió a uno de los delincuentes que llevaba un chaleco antibalas con la figura de la Santa Muerte

El oficial en uso de buen retiro se ganó la admiración de los usuarios en redes sociales, luego de que la grabación en la que se observa cómo reacciona a bala al grupos de ladrones se hiciera viral la noche del jueves 3 de septiembre de 2026

Intento de fleteo terminó en balacera en Bogotá: policía retirado hirió a uno de los delincuentes que llevaba un chaleco antibalas con la figura de la Santa Muerte
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

Hassam reveló que tiene una hermana que su papá nunca reconoció y pidió ayuda para ubicarla: “Será que ya no vale la pena”

Viña Machado reveló las complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo: “Tenía una trombosis”

Juan Duque asistió en camiseta a la gala de los Premios Juventud y explicó qué pasó con la plata del traje

Cuánto cuesta una masterclass de cocina para prepararse para ‘MasterChef Celebrity’, según Tavo Bernate: “Un billete largo”

Deportes

Costa Rica vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en su debut en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026

Costa Rica vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en su debut en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026

Schalke 04 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Richard Ríos reveló sus temores por su nueva etapa con el Al-Ittihad de Arabia Saudita: “No sé que encontraré”

Fabián Bustos habló tras su salida de Millonarios y se refirió a la contratación de Alberto Gamero: “Fui muy leal”

El colombiano Álvaro Montero, gran figura de Boca en Argentina, recibió consejo del histórico Carlos Navarro Montoya: “Que no invente nada”