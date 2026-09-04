Cayó en Colombia alias Coty, el integrante del Tren de Aragua, coordinaba el tráfico de cocaína y heroína hacia Estados Unidos, Centro América y Europa

Junto a alias Coty (izq.) cayó "Patón" - crédito Policía Nacional | Dijín e Interpol

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Horas antes de que se iniciara el operativo para dar con el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), Naín Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias de Bendito Menor, la Policía Nacional reportó otro golpe tras confirmar la captura de Richard José Espinal Quintero, alias Coty.

El hoy detenido fue aprehendido en un apartamento de Manizales (Caldas) tras una investigación de 10 meses que contó con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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Según las autoridades, el hombre era requerido mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con terrorismo, tráfico de armas y extorsión agravada.

De acuerdo con el comunicado oficial, Espinal Quintero estaba señalado de cumplir funciones de coordinación del narcotráfico para el Tren de Aragua, con envíos de cocaína y heroína hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

El hoy capturado habría llegado a Colombia hace cuatro años, y las autoridades sostienen que utilizaba el inmueble de Manizales como lugar de descanso.

Contra “Coty pesaba una orden de captura por los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas y municiones, además de extorsión agravada.

La investigación lo vincula con rutas de droga desde La Guajira y Magdalena: su relación con alias Bendito Menor

Según la información oficial, alias Coty habría coordinado el transporte de cargamentos de cocaína y heroína desde los departamentos de La Guajira y Magdalena hacia destinos internacionales.

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Las autoridades lo señalan como hombre de confianza de alias Giovanni, identificado en el comunicado como presunto líder del Tren de Aragua después de la muerte de alias Niño Guerrero. Bajo esa hipótesis, Espinal Quintero habría asumido responsabilidades sobre las operaciones de narcotráfico de la estructura en territorio colombiano.

La investigación atribuye al capturado una presunta injerencia criminal en sectores de la Costa Caribe.

También plantea que buscaba establecer alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

De acuerdo con el reporte de la Policía, esas alianzas habrían tenido como propósito asegurar el traslado de las sustancias ilícitas y mantener operativas las rutas empleadas por la organización.

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En el mismo procedimiento cayó alias Patón, supuesto responsable de armas y rutas

Durante el operativo en Manizales también fue capturado alias Patón, a quien las autoridades identifican como hombre de confianza de alias Coty.

Este sujeto también tenía una circular roja de Interpol.

Según las pesquisas, “Patón” estaría encargado del tráfico de armas para la estructura, el control de corredores estratégicos y la participación en confrontaciones contra otros grupos ilegales.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación procesal.

Alias Coty fue sancionado por Estados Unidos en 2025, según la Policía

La institución informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a Espinal Quintero en 2025 por su presunta relación con actividades de narcotráfico y delincuencia organizada transnacional.

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El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, director del Gaula Policía Nacional, destacó que esta operación apunta a afectar las capacidades de estas organizaciones para cometer secuestros, extorsiones, homicidios y acciones terroristas.

El oficial también destacó el trabajo conjunto entre las autoridades colombianas y la DEA.

La operación fue ejecutada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y la Dirección de Inteligencia Policial, y al final, el vocero de la institución invitó a los ciudadanos a denunciar hechos relacionados con secuestro y extorsión por medio de la línea gratuita nacional 165.