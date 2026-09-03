Nerio Alvis fue designado director de la Esap y desató petición directa para De la Espriella por su pasado: “Izquierda camaleónica”

Una dura crítica al transfuguismo político en Colombia, ejemplificado en el nombramiento de Delneiro José Avilés Barranco al frente de la Esap - crédito @lacataarana/Instagram

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El nombramiento de Nerio José Alvis como nuevo director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) generó el rechazo de diversos sectores afines al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Las críticas se concentran en el recorrido político del funcionario en agrupaciones de izquierda durante sus inicios en la vida pública regional.

La designación de Alvis Barranco al frente de la institución educativa provocó pronunciamientos inmediatos de figuras reconocidas del sector conservador.

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La abogada y creadora de contenido Victoria Arana, más conocida en redes sociales como “VickA”, encabezó las peticiones dirigidas al jefe de Estado para revocar el nombramiento y revisar la trayectoria del elegido.

Nerio José Alvis Barranco es un abogado y docente universitario oriundo del departamento del Cesar. En su experiencia laboral figura la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública durante la administración del expresidente Iván Duque, además de haber liderado las secretarías de Tránsito y de Salud en la alcaldía de Valledupar.

Nerio José Alvis Barranco es abogado, docente universitario y servidor público oriundo del Cesar, ahora director de la Esap - crédito @nerioalvis/X

Pese a su vinculación con sectores de centro derecha, sus críticos cuestionan la militancia electoral que sostuvo años atrás. En los comicios locales de 2007, Alvis postuló su nombre a la Alcaldía de Valledupar bajo el aval del Polo Democrático Alternativo. Posteriormente, en las elecciones legislativas de 2014, integró las listas a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal.

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Frente a este escenario, Arana cuestionó la llegada del funcionario a la entidad encargada de la formación de los servidores públicos del país. La abogada señaló que la inclusión de figuras con dicho historial político representa una incongruencia con las posturas defendidas por el actual Gobierno nacional.

Activista de derecha arremete contra el nombramiento

“Ahora todos son de derecha. La izquierda camaleónica logrando cargos en el gobierno de la patria milagro. Háganme el favor. El transfuguismo político no es adaptabilidad ni pragmatismo, es una abierta falta de principios, donde la ideología se negocia por burocracia y presupuesto”, afirmó la creadora de contenido mediante un video que publicó en sus redes sociales.

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Alvis fue candidato a la Alcaldía de Valledupar en 2007 con el aval del Polo Democrático Alternativo y en 2014 se postuló a la Cámara por el Partido Liberal - crédito @ESAPOficial/X - Polo Democrático Alternativo-Partido Liberal/Facebook

La creadora de contenido enfatizó que la asignación de este despacho estatal no responde a criterios de lealtad ideológica. A su juicio, permitir el ingreso de perfiles provenientes de colectividades de izquierda debilita la legitimidad institucional ante la ciudadanía que votó por un cambio de rumbo en el Poder Ejecutivo.

“Es el retrato perfecto de cómo funciona la política de la comodidad. Pasar de aspirar a cargos de elección popular bajo las banderas del Polo Democrático Alternativo en 2007 a ser premiado en la alta dirección en este gobierno. Eso no solo dinamita la coherencia del Ejecutivo, envía un mensaje nefasto a todo el país”, agregó la jurista.

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“VickA” argumentó que el control de la Esap requiere profesionales con posturas claras y sin variaciones en sus trayectorias partidistas. Según su postura, la entidad debe permanecer bajo la conducción de funcionarios acordes con la línea ideológica del mandatario.

La abogada y creadora de contenido Victoria Arana, conocida como “VickA”, cuestionó públicamente la designación y pidió al presidente revisar el nombramiento del director del Esap - crédito @vahiaa/X

“Entregar la Escuela Superior de Administración Pública, el corazón donde se forman quienes deben administrar los recursos del Estado, a figuras con un historial de salto partidista sistemático demuestra que el discurso de la firmeza ideológica se detiene en la puerta de los nombramientos”, sostuvo la activista de derecha.

La petición directa al presidente Abelardo de la Espriella

La abogada solicitó de forma directa la intervención del presidente De La Espriella para reconsiderar el nombramiento realizado en el inicio de la gestión gubernamental y apartar al abogado cesarense de la dirección de la entidad.

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“La administración pública pierde legitimidad. ¿Hasta cuándo se va a normalizar que la lealtad política y la ética pública se subasten al mejor postor burocrático?“, dijo la mujer en su video.

Los cuestionamientos se concentran en la distancia entre las posiciones políticas que Alvis representó en el pasado y el proyecto político del actual Gobierno - crédito @ESAPOficial/X

“El país está necesitando servidores públicos con convicciones, no camaleones de turno. Presidente Abelardo, por la dignidad de Colombia, es apremiante que ponga los ojos en este caso y designe la entidad respectiva para vigilar este nombramiento”, concluyó Arana.

Cabe destacar que la Esap es un establecimiento público de carácter universitario adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública. Su misión principal abarca la formación académica de profesionales, la capacitación de los funcionarios en ejercicio y el asesoramiento técnico a los municipios y departamentos en materia de gestión de recursos públicos y políticas públicas.

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