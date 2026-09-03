Petro criticó a De la Espriella por la “exhibición” de cadáveres de criminales de las disidencias de las Farc: “Hacer de la muerte un trofeo”

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella fueron hechas a través de su cuenta oficial, donde compartió el video junto con el Ejército Nacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La manera como el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los resultados de la Operación Azarías, que se llevó a cabo en el municipio de Miraflores, ubicado en el departamento de Guaviare, llevó al expresidente Gustavo Petro a reaccionar de manera negativa.

El primer mandatario se pronunció desde las instalaciones en donde fueron expuestos los cuerpos de los criminales de las disidencias de las Farc que fueron abatidos en la acción militar. Estuvo acompañado del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, y de la cúpula militar y policial.

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“Le informo al país en este momento el balance que tenemos de esta exitosa Operación Azarías. 23 terroristas dados de baja, seis capturados, entre ellos, además de ”Tigre" o “Pintado”, alias Víctor, tercer cabecilla de esta banda narcoterrorista", indicó el primer mandatario en su intervención.

El exmandatario Gustavo Petro señaló al presidente De la Espriella de esconderse detrás de la muerte - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

Además, los uniformados recuperaron a un menor de edad que estaba en poder de la estructura criminal. De igual manera, la fuerza pública logró incautar 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos, granadas, un cordón detonante y equipos de campaña.

“Esta operación es un golpe letal para la banda liderada por el terrorista (Iván) Mordisco. Esa estructura quedó afectada en su capacidad de control territorial. Una estructura que durante años ha impuesto el miedo en el sur de la patria. Como lo dije al principio, después de 12 años, esta es la operación más exitosa de nuestra patria”, aseveró el jefe de Estado.

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La crítica de Gustavo Petro a De la Espriella

Gustavo Petro comparó la conducta de De la Espriella con la de Ivan Mordisco - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En el video que publicó el presidente Abelardo de la Espriella sobre los resultados de la operación militar hay imágenes de apoyo que lo muestran caminando entre los cadáveres. Esa conducta, además de mostrar las bolsas con los cuerpos, fue criticada por el exmandatario Gustavo Petro a través de una publicación en su cuenta de X.

El ex jefe de Estado aseguró que De la Espriella mostró la muerte como un “trofeo” y comparó su conducta con las acciones delictivas de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

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“Esto se llama hacer de la muerte un trofeo, solo gente sin alma pueden hacer esto. Cual Cristo rey, aquí esta el señor que se esconde entre la muerte, lo contrario de Jesús que pregonaba la luz y la vida. Cual diferencia con la gente de Iván Mordisco que filmaba las volquetadas de niños y jóvenes asesinados”, aseveró Petro en la red social.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó al mandatario De la Espriella por la exposición de cuerpos de presuntos criminales dados de baja - crédito @petrogustavo/X

Al igual que el expresidente, el congresista Ariel Ávila criticó al mandatario por hacer un recorrido entre los cuerpos de los guerrilleros abatidos por las autoridades. Aseguró que la manera como mostró los resultados no se traducirá en un incremento de su popularidad.

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“Vestir de verde oliva, pasearse en medio de cadáveres y exhibir la muerte no creo que le dé más popularidad, ni lo haga mejor estratega”, señaló.

EL congresista Ariel Ávila cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por la exposición de cuerpos de presuntos criminales que fueron dados de baja en una operación militar y por pasearse entre los cadáveres - crédito @ArielAnaliza/X

Asimismo, cuestionó al presidente por las bajas derivadas de la Operación Amón, que se desarrolló el 27 de agosto en el mismo departamento en el que se llevó a cabo esta nueva acción militar (Operación Azarías), pero en el municipio de El Retorno. Pues, el bombardeo que ejecutó la fuerza pública en ese lugar causó el fallecimiento de tres menores de edad.

“Una pregunta @ABDELAESPRIELLA entre esos cadáveres están lo de los tres niños asesinados?”, cuestionó Ávila.

Justamente, por la muerte de los tres menores de edad en la operación militar, la senadora Jennifer Pedraza presentó una proposición para realizar un debate de control al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos.

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La congresista Jennifer Pedraza cuestionó al Gobierno de De la Espriella por bombardeo en Guaviare en el que murieron menores de edad - crédito @JenniferPedraz/X

“Los grupos son responsables de reclutarlos, sí; pero el Estado les falló al no protegerlos. Por eso radiqué debate de control político: para exigir respuestas y una política que proteja a nuestros niños antes de que sea demasiado tarde”, indicó la congresista en X.