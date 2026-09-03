Mafe Carrascal y Daniel Briceño reavivaron su pelea en redes sociales, que escaló a señalamientos personales: ella lo tildó de “traidor de clase”

Mafe Carrascal y Daniel Briceño protagonizaron un nuevo enfrentamiento político que terminó escalando en redes sociales - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @Danielbricen/X

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, y el congresista del Centro Democrático Daniel Briceño protagonizaron un nuevo choque en redes sociales, que escaló rápidamente al ámbito personal.

El enfrentamiento se originó a raíz de unas declaraciones del abogado y legislador Daniel Briceño durante una entrevista en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio, donde expuso su visión sobre las diferencias entre la derecha y la izquierda frente al trabajo, el esfuerzo y el progreso económico.

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“El petrismo me dice a mí que yo soy un traidor de clase. Es porque ellos creen que, por uno ser de un origen humilde, pues uno se debe mantener humilde. Lo que busca la izquierda no es que la gente salga de la pobreza, sino que la gente se mantenga en la pobreza”, dijo el legislador en el espacio.

Daniel Briceño señaló que algunos sectores de izquierda consideran que las personas de origen humilde deberían permanecer en esa condición- crédito Daniel F. Briceño/Facebook

“Mientras mi abuelo me enseñó a ver a mí el trabajo como una dignificación real, la izquierda ve el trabajo como una queja, como un castigo”, sostuvo el representante del Centro Democrático.

En la misma entrevista, el congresista recordó las labores comerciales de su abuelo y los restaurantes que administraba su madre, señalando que desde niño colaboró con las actividades económicas familiares.

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Carrascal cuestionó las declaraciones de Briceño

Ante estas afirmaciones, Mafe Carrascal reaccionó en la red social X cuestionando el discurso de su colega y compartió una captura de pantalla del perfil institucional de Briceño en el Concejo de Bogotá, donde se menciona que su abuelo fue fundador de una iglesia cristiana.

“Este hombre es de lo más básico e insulso. Los mismos lugares comunes. Daniel está patrocinado por grandes grupos económicos y financieros a los que verdaderamente les interesa que nada cambie”, escribió Carrascal.

Mafe Carrascal acusó a Daniel Briceño de ser respaldado por grandes grupos económicos y financieros - crédito @MafeCarrascal/X

“Que provenga de clase media trabajadora no lo hace moralmente superior a nadie. La izquierda no ve el trabajo como un castigo, lo que no acepta es que al trabajador se le explote”, manifestó la representante del Pacto Histórico.

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La congresista petrista agregó que Briceño contaba con condiciones ventajosas y que su figura pública obedece a un “producto hecho a la medida” respaldado por plataformas mediáticas, financiación y sectores corporativos interesados en defender la flexibilización laboral.

Y es que en el perfil que el Concejo de Bogotá tiene sobre él dice: “Una figura fundamental en su formación fue su abuelo, Samuel Briceño, quien no solo fue pastor, sino también fundador de la Iglesia Cuadrangular en Bogotá”.

Mafe Carrascal aseguró que la izquierda no considera el trabajo como un castigo - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

Daniel Briceño defendió a su mamá y a su abuelo

Horas después, Briceño respondió el mensaje de la congresista rechazando los comentarios dirigidos hacia sus parientes y defendiendo el trabajo adelantado por sus allegados durante su formación personal.

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“Yo sí estoy orgulloso de mi mamá por ser madre cabeza de familia, una mujer ejemplar, y de mi abuelo, una figura que a pesar de muchas necesidades me sacó adelante”, escribió el congresista en su post.

En ese sentido, el congresista escribió: “Si a eso le llaman ser insulso, lo soy. Yo sería incapaz de meterme con la vida y la familia de la representante Carrascal solo por contradecirla políticamente”.

Daniel Briceño aseguró que no utilizaría la vida personal o familiar de un adversario como argumento para enfrentar una diferencia política - crédito @Danielbricen/X

Mafe Carrascal cuestionó la razón por la que Briceño “desvía” la conversación

El intercambio de publicaciones continuó cuando Carrascal replicó la respuesta, al desmentir que su intención fuera descalificar a la madre del congresista o cuestionar la labor de las mujeres cabeza de hogar en el país.

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“¿Otra vez leyendo mal o más bien interpretando a tu acomodo para alentar a tus seguidores y granjas de bots a insultarme por algo que no dije?”, cuestionó Carrascal.

La congresista defendió su postura y rechazó que Briceño desviara el punto central de la conversación: “Yo soy madre cabeza de hogar, jamás usaría esa condición de una mujer para atacar a su hijo. No es mi estilo usar la vida familiar en el debate público, solo advertí las inconsistencias en tu propio discurso”.

Mafe Carrascal negó que hubiera atacado a la madre de Daniel Briceño y sostuvo que el congresista había interpretado sus palabras de manera equivocada para provocar reacciones - crédito @MafeCarrascal/X

En la misma publicación, la representante insistió en que el trasfondo del debate se centra en los modelos de país y en el patrocinio económico que, según su posición, recibe la oposición por parte de conglomerados financieros.

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“Eres el producto de las grandes corporaciones que te financian, por eso defiendes sus intereses en el Congreso, eso sí, nunca me lo contradices”, dijo Carrascal.