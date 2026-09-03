Gobernadora del Chocó presentó balance y pidió donaciones en línea, tras el terremoto en Colombia, en cuatro idiomas diferentes

La publicación difundió el mismo mensaje en portugués, francés, inglés e italiano, con un video distinto para cada idioma - crédito Gobernación Chocó

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Nubia Carolina Córdoba publicó un mensaje multilingüe tras el terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia. En videos difundidos en las plataformas de la Gobernación del Chocó, la gobernadora presentó un informe sobre la situación en el departamento y pidió apoyo para la recuperación.

La mandatario regional, al dirigirse a la comunidad internacional en varios lenguajes, buscó ampliar el alcance de su llamado solidario y acelerar la llegada de ayuda para la región.

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En uno de las imágenes publicadas en las redes sociales, Córdoba agradeció la colaboración recibida: “A todas las personas del mundo que deseen apoyarnos: pueden hacer sus donaciones a través de los canales oficiales de la Gobernación del Chocó o contactarnos para saber cómo colaborar. Cada aporte nos ayuda a llegar más rápido a las comunidades afectadas. Queremos reconstruir mejor. Gracias por apoyar al Chocó”, expresó la mandataria en italiano.

- crédito @nubiacarolinacc/Instagram

Durante su intervención, la gobernadora insistió en la urgencia de la situación: “Hace dos semanas, un fuerte terremoto sacudió nuestra región y afectó a muchas familias vulnerables. Por eso necesitamos su ayuda. Actualmente, nos estamos centrando en la asistencia humanitaria, así como en la reconstrucción y reparación de viviendas, escuelas y hospitales”.

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Algunos usuarios en redes sociales destacaron la habilidad lingüística de la gobernadora y el impacto positivo de su mensaje en la percepción internacional de la emergencia, mientras que otros enfatizaron la importancia de canalizar la ayuda a través de vías seguras y transparentes.

“Sonó italiana e vivo in Colombia 🇮🇹🇨🇴 ripubblico con molto piacere il video per i miei connazionali che vogliono aiutare questo paese meraviglioso 🙏🏻“; ”Que queeee, ya lo vi en ingles, frances y ahora Italiano, ay noooo que MUJER, ya quiero q sea 2030 para votar por ella cuando se postule como presidenta"; “Como le digo que quiero que sea mi presidenta 😍“; ”La amo en todos los idiomas ❤️“; ”Khe kheee mi linda??? Otro idiomaaaa??? Gobernadoraaa, me enorgullece! Es UNA TESA!!!🥹👏🏽👏🏽👏🏽🫶🏽. Me huele a mujer presidente!!!🙏🏽“: fueron algunos de los mensajes.

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto dejó a numerosas familias en situación vulnerable y provocó daños en infraestructuras clave como viviendas, escuelas y hospitales. Las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora, han priorizado la asistencia humanitaria y la recuperación de las zonas afectadas, movilizando recursos y solicitando la colaboración de organizaciones nacionales e internacionales.

El mensaje señaló que la asistencia humanitaria es una prioridad para las comunidades afectadas por el terremoto - crédito Gobernación del Chocó

Habilidad con los idiomas

El impacto de Nubia Carolina Córdoba en el liderazgo del Chocó ha cobrado mayor relevancia tras la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Su manejo de varios idiomas y la capacidad de comunicarse con figuras internacionales como Shakira y Howard G. Buffett se ha convertido en un símbolo de resiliencia y proyección para la región.

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Durante la entrevista con El Debate, de la revista Semana, Córdoba compartió la historia personal que marcó su camino en el aprendizaje de lenguas. “Bueno, yo en realidad no hablo solo inglés. Yo hablo cuatro idiomas más: italiano, inglés, francés y portugués (además de su español natural)”, relató la gobernadora, antes de revelar la razón detrás de esa vocación lingüística.

La funcionaria explicó que fue su padre —parlamentario fallecido cuando ella tenía trece años— quien sembró en ella el deseo de dominar varios idiomas. “Mi papá me decía que todas las herramientas que yo pudiera conseguir en el mundo a través de la educación las usara, las adquiriera porque las iba a necesitar”, recordó Córdoba.

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La gobernadora detalló que, aunque su formación escolar fue completamente pública, su padre insistía: “‘Mira, aprende inglés, hija, lo vas a necesitar’”. Al ingresar a la universidad, Córdoba se encontró con desventajas frente a compañeros que ya dominaban el inglés, lo que la impulsó a esforzarse el doble durante sus primeros años en Bogotá.

La reconstrucción y reparación de viviendas, escuelas y hospitales forma parte del plan de recuperación en Chocó - crédito Joel González/Presidencia

Lo ocurrido con la gobernadora del Chocó ha generado debate en la opinión pública sobre la importancia del bilingüismo y el acceso a la educación de calidad. Córdoba se ha convertido en un referente para quienes buscan superar las barreras impuestas por la falta de oportunidades en las regiones históricamente olvidadas del país.

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Córdoba relató como, tras su paso por la universidad, amplió su repertorio de idiomas: “Luego pasé a estudiar italiano en el Instituto de Cultura Italiana, luego pasé a estudiar francés en la Alianza Francesa y luego estudié portugués en el Incap. Es decir, toda la educación la viví desde el país y aprendí los idiomas...”.

En un momento clave de su vida académica, la gobernadora accedió a una beca en la Universidad de Georgetown, donde perfeccionó su inglés. “Esa es la razón, digamos, de la historia un poco personal que está detrás del interés en aprender los idiomas, pero que veo hoy y lo estoy reflexionando justo en este momento, de que mi papá tenía toda la razón...”, afirmó, subrayando el valor de las enseñanzas paternas.

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La gobernadora resaltó que el dominio del inglés fue decisivo para explicar a Howard G. Buffett la magnitud de la crisis educativa tras el terremoto: “Probablemente la necesité ayer para que un hombre como Mr. Buffett pudiera entender el mensaje de la dimensión de la afectación, de que el sistema escolar esté destruido en el departamento del Chocó...”.