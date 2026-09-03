Israel confirmó que eliminó la visa para colombianos que realicen viajes cortos, pero conservó una exigencia

Viajar a Israel desde Colombia requerirá pasaporte vigente y un permiso en línea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los ciudadanos colombianos ya no deberán solicitar una visa para ingresar a Israel por turismo o visitas de corta duración. El requisito fue reemplazado por la autorización electrónica ETA-IL, un permiso que se tramita de forma virtual antes del viaje.

La Embajada de Israel en Colombia informó la modificación a través de sus canales oficiales y precisó que los viajeros deberán contar con un pasaporte vigente y completar el registro electrónico. “Desde hoy los colombianos pueden viajar a Israel sin necesidad de visa”, indicó la representación diplomática.

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El cambio no elimina por completo los controles previos al viaje. La ETA-IL es una autorización obligatoria para los colombianos que deseen ingresar al país y debe ser aprobada antes de la salida. La Embajada recomendó realizar el procedimiento con anticipación para evitar inconvenientes en la planificación del itinerario.

La autorización puede tener una validez de hasta dos años

Una vez concedida, la ETA-IL podrá tener una vigencia máxima de dos años o mantenerse activa hasta la fecha de vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud, según cuál de los dos plazos ocurra primero.

Los colombianos podrán ingresar a Israel sin visa tras tramitar la ETA-IL - crédito @IsraelinCol/X

El documento habilita estadías de hasta 90 días por visita. La medida alcanza a quienes viajen por turismo, visitas familiares u otros motivos que no requieran una visa específica, de acuerdo con la información difundida por la Embajada.

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La representación israelí señaló que la nueva modalidad busca sustituir el trámite consular tradicional por un sistema digital. De todos modos, los viajeros deberán cumplir las condiciones migratorias exigidas para el ingreso y portar los documentos requeridos durante el traslado.

El trámite se realiza en línea y tiene un costo aproximado de 25 mil pesos

Para solicitar el permiso, los interesados deben ingresar exclusivamente al sitio oficial de la ETA-IL, completar un formulario con datos personales y registrar la información de su pasaporte.

El procedimiento tiene un costo cercano a 25 mil pesos colombianos y el pago forma parte de la gestión digital. Tras completar la solicitud, la respuesta llegará al correo electrónico informado por el viajero.

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La ETA-IL será obligatoria para los colombianos que viajen a Israel por hasta 90 días - crédito @IsraelinCol/X

La Embajada de Israel en Colombia insistió en que el proceso se realiza “100% en línea” y advirtió sobre la necesidad de utilizar únicamente la plataforma oficial. El objetivo es evitar intermediarios o páginas no autorizadas que ofrezcan gestionar el permiso.

Quienes obtengan la aprobación deberán conservar el mensaje electrónico recibido y verificar que los datos del pasaporte coincidan con los registrados en la autorización. Si el documento vence antes de los dos años, la vigencia de la ETA-IL finalizará junto con el pasaporte y será necesario iniciar una nueva solicitud para futuros viajes.

El decreto para reactivar las ventas de carbón a Israel sigue sin aparecer 15 días después del anuncio

15 días después del anuncio oficial, el decreto para reactivar las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel aún no habría sido divulgado ni sancionado, según fuentes cercanas a la industria. La falta de texto definitivo mantiene en pausa a productores y comercializadores que esperan las reglas para retomar los despachos.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó la medida junto con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el director de ProColombia, Samuel Bluman. La iniciativa apunta a recuperar un destino que, antes de las restricciones, generaba ventas anuales cercanas a US$200 millones.

La exportación de carbón colombiano a Israel espera una norma que aún no ha sido publicada - crédito Cancilleria de Colombia/Cerrejón

No se conocen el número de la norma, la fecha de publicación en el Diario Oficial ni los requisitos que regirán las operaciones. Fuentes del sector atribuyeron la demora a diferencias entre altos funcionarios. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido como Comité Triple A, ya había avalado la derogatoria.

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El desafío comercial será mayor que antes. Durante la prohibición, Sudáfrica pasó a ser el principal proveedor y el consumo israelí de carbón disminuyó, según un empresario consultado por Portafolio. Antes del cierre, Colombia enviaba cerca de 3,5 millones de toneladas por año a ese mercado.

Las restricciones comenzaron con el Decreto 1047, del 14 de agosto de 2024, que contempló excepciones contractuales. El Decreto 0949, expedido el 28 de agosto de 2025, las eliminó y prohibió por completo las ventas. Israel, que aportaba 5,6% de las exportaciones en 2023, dejó de figurar como destino tras la veda en 2025.

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