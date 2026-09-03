Colombia

Cerca de 100 sismos se localizaron al nororiente del volcán Puracé: el SGC registró ceniza y emisiones de gases

El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos sigue por encima de sus niveles habituales, con señales asociadas al movimiento de fluidos

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra la emisión de ceniza del 1 de agosto de 2026 a las 8:43 a. m. - crédito SGC
El volcán Puracé mantiene la alerta naranja por cambios en los parámetros de monitoreo, emisión de ceniza y aumento de sismos bajo el cráter - crédito SGC
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El volcán Puracé mantiene el estado de alerta naranja ante la persistencia de cambios importantes en sus parámetros de monitoreo. El más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), publicado este miércoles 2 de septiembre, informó sobre una emisión de ceniza, el aumento de sismos vinculados con fracturamientos de roca y la continuidad de las señales relacionadas con el movimiento de fluidos bajo el cráter.

La entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, señaló que los indicadores registrados durante las últimas semanas alcanzaron sus máximos instrumentales y superaron de forma amplia las líneas base de comportamiento del sistema volcánico. Esa situación refleja una alteración en la dinámica interna de la cadena volcánica Los Coconucos, ubicada en el departamento de Cauca.

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El reporte también precisa que no se han identificado anomalías térmicas en el fondo del cráter a partir de las plataformas satelitales consultadas. Aun así, continúan las emisiones de dióxido de azufre y aumenta la concentración de dióxido de carbono medida en el suelo, dos variables que forman parte del seguimiento permanente a la actividad del complejo.

Una emisión de ceniza quedó registrada desde la tarde del martes

El volcán Puracé mantiene la alerta naranja por cambios en los parámetros de monitoreo, emisión de ceniza y aumento de sismos bajo el cráter - crédito SGC
Mapa de localización de eventos sísmicos registrados entre las 2:00 p. m. del 1 de septiembre y las 2:00 p. m. del 2 de septiembre de 202 - crédito SGC

Entre las 2:00 p. m. del martes 1 de septiembre y la hora de corte del boletín, el observatorio registró una emisión de ceniza. Las cámaras web de vigilancia no pudieron confirmar visualmente el evento debido a la nubosidad y otras condiciones atmosféricas adversas en la zona alta de la cadena volcánica.

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La presencia de ceniza se sumó a un predominio de señales sísmicas asociadas a la circulación de fluidos dentro de los conductos volcánicos. Según el SGC, las señales más frecuentes corresponden al tipo tremor, identificado con las siglas TR, y se localizaron bajo el cráter del Puracé a menos de dos kilómetros de profundidad.

El tremor volcánico suele asociarse con el desplazamiento de gases, vapor, agua u otros fluidos en las estructuras internas de un volcán. El informe no indicó cambios en el nivel de alerta, que continúa en naranja, pero reiteró que la evolución de estas señales requiere vigilancia diaria.

El proceso de deformación lenta del terreno también persiste en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocolló y Curiquinga. Este fenómeno constituye otro de los parámetros bajo observación, junto con la sismicidad, las emisiones de gases, la actividad superficial y los registros satelitales.

Cerca de 100 sismos se localizaron al nororiente del Puracé

El boletín describió un incremento sostenido de la actividad sísmica distal vinculada con el fracturamiento de roca, conocida como volcano-tectónica o VT. Desde el informe anterior se contabilizaron alrededor de 100 eventos sísmicos a distancias de entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán Puracé.

El volcán Puracé sigue con predominio de señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos en sus conductos, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano reportó la persistencia de una deformación lenta del terreno entre los volcanes Puracé, Piocolló y Curiquinga - crédito SGC

Los movimientos se produjeron a profundidades de entre seis y 11 kilómetros. El evento de mayor magnitud alcanzó 2,7 ML y fue percibido por habitantes de los municipios de Totoró y Puracé, en Cauca, a las 11:52 de este miércoles.

Este tipo de sismicidad ocurre cuando las rocas del subsuelo se fracturan por cambios de presión en el sistema volcánico. El SGC diferenció esos movimientos de las señales situadas directamente bajo el cráter, que se relacionan en mayor medida con la dinámica de los fluidos.

La entidad mantiene el monitoreo a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, que evalúa de forma continua los datos obtenidos por las estaciones sísmicas, los equipos de medición de gases, las cámaras de vigilancia y los sistemas satelitales.

La alerta naranja no implica una actividad estable aunque disminuyan algunos indicadores

El Servicio Geológico Colombiano explicó que, durante una alerta naranja, pueden producirse descensos temporales de algunos niveles de actividad. Esas variaciones no significan por sí mismas que el volcán haya retornado a una condición estable ni que pueda reducirse de inmediato el nivel de alerta.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé mantiene actividad sísmica asociada a fluidos en los conductos volcánicos - crédito SGC / X
El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé mantiene actividad sísmica asociada a fluidos en los conductos volcánicos - crédito SGC / X

Para pasar a alerta amarilla, el organismo debe observar durante un período prudencial tendencias que demuestren una estabilidad confiable en el conjunto de variables monitoreadas. Esa evaluación incluye el comportamiento sísmico, la deformación del suelo, los gases volcánicos, la actividad superficial y otros indicadores técnicos.

La alerta naranja corresponde a un volcán con cambios relevantes en los parámetros observados. En este escenario, las autoridades y las comunidades deben atender los reportes oficiales y las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

El SGC pidió a la población que evite divulgar información no confirmada sobre la situación del Puracé. También recomendó seguir los boletines diarios de la entidad, así como las instrucciones de las autoridades municipales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Las autoridades recomiendan no acercarse a cráteres ni a las cabeceras de los ríos

La recomendación para residentes, visitantes y turistas es no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocolló y Curiquinga, ni a las cabeceras de los ríos que nacen en ese sector.

El Servicio Geológico Colombiano advirtió que pueden producirse de forma repentina emisiones de gases y ceniza, además de expulsiones de fragmentos de roca. La acumulación de ceniza y de otros materiales volcánicos también puede favorecer la formación de flujos de lodo de menor alcance en determinadas áreas.

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