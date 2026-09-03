Colombia

Arturo Calle ofreció una casa a María Consuelo Córdoba, la mujer quemada con ácido que está pidiendo la eutanasia

El empresario colombiano aseguró que buscaría ayudarle a la mujer con asistencia económica mensual, si ella quiere acceder al beneficio

Ilustración en acuarela de un hombre con traje que sostiene las manos de una persona con el rostro cubierto por una compresa médica.
El empresario Arturo Calle pidió ser contactado con María Consuelo Córdoba, sobreviviente de un ataque con ácido que solicitó la eutanasia, para ofrecerle una casa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En medio de la ola de reacciones que causó el caso de María Consuelo Córdoba, la colombiana de 58 años que enfrenta complicaciones de salud desde el ataque con ácido que sufrió más de 26 años atrás en Bogotá y pidió públicamente acceder a la eutanasia.

En especial tras las publicaciones periodísticas con el testimonio de Córdoba y las serias dificultades de salud, emocionales y económicas que debe encarar a diario para vivir —además de cerca de 87 cirugías— el empresario colombiano Antonio Calle hizo el anuncio de ofrecer apoyo económico para que María Consuelo Córdoba pueda acceder a una vivienda.

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El empresario pidió establecer contacto directo con ella y convocó a otras personas a sumarse a una colecta.

Mientras uno tenga y Dios le haya dado todo lo que le ha dado, uno no puede dormir después de escuchar una persona de estas”, afirmó durante la conversación con Caracol Radio.

María Consuelo Córdoba ha relatado las dificultades que ha enfrentado durante más de dos décadas tras la agresión con ácido. - crédito captura de video Citytv
María Consuelo Córdoba ha relatado las dificultades que ha enfrentado durante más de dos décadas tras la agresión con ácido. - crédito captura de video Citytv

El fundador de la reconocida marca de ropa que lleva su nombre dijo que quería conocer las necesidades específicas de la paciente y contribuir a resolverlas. “Yo quiero que le den mi teléfono para que me llame y ayudarle”, expresó.

Arturo Calle propuso reunir recursos para garantizarle una vivienda

El empresario propuso una campaña con el objetivo de comprar una casa para Córdoba. De la misma manera, señaló que evaluaría una asistencia periódica si su situación económica lo requiere.

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Le damos vivienda a esta mujer y si sus recursos son exageradamente limitados, casi que no puede tener su sustento diario, miremos cómo le ayudamos mensualmente”, expresó textualmente Calle.

El propietario de la marca textil sostuvo que cuenta con recursos para aportar, aunque planteó que la ayuda debe sumar el respaldo de otros ciudadanos. “Yo estoy en capacidad todavía de hacerlo, pero quisiera que ella tuviera una vivienda si no tiene”, indicó.

Ante la advertencia de que una difusión pública de su número de teléfono podía multiplicar los pedidos de asistencia, Calle respondió: “Qué dicha que me enloquezcan para ayudarle al prójimo”.

El empresario colombiano pidió que más personas se unan para ayudar a María Consuelo Córdoba - crédito Colprensa
El empresario colombiano pidió que más personas se unan para ayudar a María Consuelo Córdoba - crédito Colprensa

Luego, reconoció que no puede responder de forma individual a todos los requerimientos. “No me va a alcanzar el tiempo”, señaló, antes de proponer que quienes quieran colaborar contacten a personas cercanas a él o a su empresa.

María Consuelo Córdoba pidió “morir dignamente”: esta es su historia

Según la información divulgada sobre su caso, María Consuelo Córdoba fue atacada con ácido por su esposo y desde entonces atravesó las mencionadas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos de carácter reconstructivo en el rostro y permaneció hospitalizada durante más de tres años consecutivos.

Su historia volvió a ser conocida luego de que expresara su intención de acceder a la eutanasia. De acuerdo con la Empresa Promotora de Salud (EPS) Capital Salud, Córdoba cuenta desde hace cuatro años con autorización para el procedimiento.

La entidad informó que se comunicó directamente con la paciente para conocer su situación y verificar la información divulgada. Además, señaló que garantizará la atención médica que requiera.

“Frente a las afirmaciones difundidas recientemente, la EPS estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información”, indicó Capital Salud en un comunicado.

Su situación diaria es difícil. Según contó en una entrevista con Citytv, ella debe recorrer distintos sectores de Bogotá y usar el sistema de transporte público para solicitar dinero.

“Yo tengo que pedir limosna, montarme en los Transmilenio, montarme en los buses, a pedir limosna para comprar esas cosas”, afirmó la mujer, que vive en una habitación en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con su testimonio, paga cerca de 500.000 pesos mensuales por el alquiler.

Capital Salud confirmó que aprobó la eutanasia de María Consuelo Córdoba - crédito Captura de pantalla CityTV
Capital Salud confirmó que aprobó la eutanasia de María Consuelo Córdoba - crédito Captura de pantalla CityTV

A los problemas para costear su vivienda se suman los controles médicos y las intervenciones que aún requiere en el rostro. Córdoba sostuvo que, más de 26 años después de la agresión, continúa a la espera de recursos y atención para los procedimientos pendientes.

La mujer también recordó un encuentro que tuvo con el papa Francisco durante su visita a Colombia, en 2017. Según su relato, el pontífice le pidió que desistiera de la eutanasia y que mantuviera la esperanza de recibir apoyo para continuar sus cirugías.

“Cuando él me dijo: ‘¿Me prometes que no te vas a aplicar la inyección de la eutanasia?’, yo le respondí que se lo prometía”, contó Córdoba. Agregó que el papa le dijo que Colombia la ayudaría a acceder a los tratamientos que necesitaba, aunque afirmó que esa asistencia no llegó después de la reunión.

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