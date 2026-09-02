Por qué borraron los murales de Gabriel García Márquez, Simón Bolívar y Jaime Garzón en la sede de Inravisión

Las pinturas que homenajeaban a escritores, periodistas, líderes políticos y al expresidente Gustavo Petro fueron retiradas de las paredes de la entidad ubicada sobre la calle 26 - crédito @petrogustavo/X

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Borraron murales de Gabriel García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón y otras figuras de la sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) en Bogotá, ubicada sobre la calle 26.

La intervención de las paredes se conoció el lunes 1 de septiembre, en medio de los cambios internos que adelanta la nueva administración del Sistema de Medios Públicos.

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Los murales reunían retratos de personalidades vinculadas con la historia, la literatura, el periodismo y la política colombiana. Además de Gabriel García Márquez, Simón Bolívar y Jaime Garzón, las obras incluían representaciones de los periodistas y escritores Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo. Entre las imágenes retiradas también estaba un retrato del expresidente Gustavo Petro.

Entre las imágenes retiradas también estaba un retrato del expresidente Gustavo Petro - crédito @Melquisedec70/X

El mural de García Márquez incluía una frase atribuida al escritor

Uno de los espacios intervenidos estaba dedicado a García Márquez. La pintura mostraba el rostro del Nobel de Literatura junto a mariposas amarillas, una referencia a elementos de su obra.

También incluía la frase: “Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse”.

Las imágenes difundidas de los muros sin las pinturas generaron comentarios en redes sociales. Parte de las reacciones se concentró en las figuras homenajeadas y en el momento en que ocurrió el retiro de los murales.

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El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Monroy, también reaccionó tras la divulgación de las fotografías. “Primero empiezan con la eliminación de murales, luego van por la eliminación física”, afirmó al compartir la información.

El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Monroy, también reaccionó tras la divulgación de las fotografías - crédito @DanielMonroyH/X

El expresidente Gustavo Petro, cuya imagen también fue eliminada de las paredes, se refirió al tema a través de su cuenta de X. Allí convocó a jóvenes de la capital a realizar murales en distintos espacios de la ciudad.

“Invito a la juventud bogotana a pintar más y más murales que hablen de la belleza y la verdad. Que los muros grises de Bogotá sean obras de arte… así derrotamos el fascismo y su gran mentira”, escribió Petro.

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La eliminación ocurrió durante la reorganización del sistema público

El retiro de las obras coincidió con el proceso de reorganización que atraviesa Inravisión, después de la llegada de Ángela María Mora Soto a la gerencia del Sistema de Medios Públicos, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Entre las primeras decisiones anunciadas por la nueva administración estuvo el fin de la franja noticiosa y de opinión de radio y televisión, que funcionó hasta el 6 de agosto.

La dirección también informó que revisará los contenidos y formatos que permanecen al aire. El proceso abarca asuntos relacionados con programación, contratos y convenios.

Según lo planteado por la administración, la revisión se orientará por principios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público. La entidad señaló que busca consolidar un sistema que no responda a intereses particulares o políticos.

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Según lo planteado por la administración, la revisión se orientará por principios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público - crédito Inravisión

Los cambios incluyen la cancelación de las 20 emisoras de paz surgidas tras el Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la programación en preparación tendrá contenidos de cultura, arte y educación.

La propuesta también contempla énfasis en la diversidad regional, la identidad nacional y la participación de distintas voces del país en radio, televisión y plataformas digitales.

Según la ministra Alexandra Falla Zerrate, los recursos se originaron en convenios suscritos con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Entre ellos figura un acuerdo firmado con Educación durante la administración anterior por 10.000 millones de pesos, de los cuales 6.362 millones habrían sido destinados a servicios digitales entre junio y agosto de 2026.

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En Colombia, la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, establece normas especiales para el periodo electoral presidencial. Durante los cuatro meses previos a los comicios y hasta la conclusión del proceso, incluyendo una eventual segunda vuelta, las entidades estatales no pueden celebrar contratos de manera directa.