Alcalde de Cúcuta se disculpó con Abelardo de la Espriella y explicó por qué no asistió al consejo de seguridad: “No nos avisaron”

Alcalde de Cúcuta pidió disculpas al presidente Abelardo de la Espriella por no asistir a consejo de seguridad - crédito @Jorgeacevedocuc/X

Guardar

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo se pronunció frente a su ausencia al consejo de seguridad que se realizó el martes 1 de septiembre de 2026, convocado por el presidente Abelardo de la Espriella, en respuesta al atentado con explosivos registrado en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario local indicó que su administración no tuvo información confirmada del encuentro, y agregó que, al momento de conocer la hora de la citación, decidió enviar a un delegado de su Gobierno.

PUBLICIDAD

Incluso, advirtió que otros mandatarios de la región tampoco fueron avisados de la reunión con el presidente De la Espriella

“Yo escribí a las 8:30, a las 9:00 a. m. y todavía no estaba confirmado el Consejo de Seguridad y quiero decirle que al alcalde de Villa del Rosario y al alcalde de Cúcuta no nos informaron, no nos avisaron acerca de ese Consejo de Seguridad y por eso no pude asistir”, expresó el dirigente cucuteño.

Jorge Acevedo pidió disculpas por no asistir al consejo de seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Así mismo, Acevedo recalcó: “cuando mandamos al secretario de Seguridad fue diez minutos antes de empezar el Consejo de Seguridad. De pronto hubo una desinformación y por eso no pudimos asistir”.

PUBLICIDAD

Tras explicar lo sucedido, el alcalde le ofreció excusas al mandatario colombiano por su ausencia en el consejo de seguridad. En su pronunciamiento, atribuyó la ola de atentados recientes a la respuesta de organizaciones criminales frente a acciones del Gobierno.

“Quiero decirle, presidente, que el resultado de los atentados que se han presentado durante estos días es sencillamente por los ataques, los bombardeos, las extradiciones que en tan solo un mes usted ha logrado en este país. Quiero decirle que los delincuentes y los bandidos sienten pasos de animal grande (...) pero hoy quiero pedirle infinitas disculpas por no haber podido asistir ayer al Consejo de Seguridad”, sostuvo.

PUBLICIDAD

- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por último, reiteró su disposición para coordinar las acciones del Ejecutivo para garantizar la seguridad en Cúcuta y su Área Metropolitana. “Si lo hemos hecho durante los últimos dos años, que lo hicimos sin presidente, hoy, que contamos con usted, tenemos la tranquilidad y la seguridad de que vamos a sacar al Norte de Santander adelante. Presidente, orgulloso de usted. Discúlpenos no haber asistido”, concluyó.

De manera extraoficial, se conoció que el jefe de Estado expresó su molestia con el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo y el gobernador de Norte de Santander William Villamizar por la inasistencia del primero y la llegada tardía del segundo al consejo de seguridad.

PUBLICIDAD

Ese hecho habría motivado la suspensión de una rueda de prensa prevista al finalizar la reunión y el desplazamiento inmediato del presidente hacia el sur del país.

Damaged produce lies scattered after a truck packed with explosives detonated next to a police station in Cucuta, Colombia, August 1, 2026, days before the inauguration of President-elect Abelardo de la Espriella in Cali. REUTERS/Lucas Molet

Detalles del consejo de seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad extraordinario en Cúcuta para anunciar nuevas medidas y reforzar la ofensiva contra grupos criminales.

Al encuentro, realizado en instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, asistieron integrantes de la Cúpula Militar y Policial, el gobernador de Norte de Santander William Villamizar, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

Desde allí, el jefe de Estado ratificó su línea de confrontación contra los grupos al margen de la ley: “Vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”.

PUBLICIDAD

De la Espriella sostuvo que no permitirá una presunta asociación entre algunos mandatarios regionales y/o dirigentes políticos con estructuras criminales y advirtió: “Los vamos a hacer pagar también”.

El presidente Abelardo de la Espriella revisará los avances en materia de seguridad tras consejo de seguridad en Cúcuta - crédito @FuerzasMilCol/X

Lara, por su parte, afirmó que “el Gobierno Nacional trabaja junto a la Fuerza Pública y las autoridades locales para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de las comunidades y los ciudadanos en esta ciudad”.

El presidente también anunció que volverá a la zona en 15 días para revisar avances. “Este no es un gobierno de discursos, es un gobierno de resultados”, dijo.

Entre las medidas prioritarias, el Gobierno Nacional anunció la instalación de un nuevo sistema de cámaras de seguridad para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de reacción de las autoridades en el municipio metropolitano.

PUBLICIDAD

People look at a damaged police station following a car bomb attack in Los Patios, Colombia, September 1, 2026. REUTERS/Lucas Molet

Además, el mandatario confirmó una intensificación de operaciones militares contra organizaciones armadas que delinquen en el departamento, con foco en el frente urbano del ELN.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, afirmó que se acordó fortalecer la coordinación operativa con la cúpula militar y policial. “La orden es clara: no daremos tregua a quienes amenazan la seguridad y la vida de las comunidades. Con decisión y todas nuestras capacidades, iremos tras quienes generan violencia”, mencionó.

Los actos contra la estación de Policía de Los Patios, perpetrados la noche del 31 de agosto, dejaron dos muertos y 15 personas heridas.