Esta fue la razón por la cual el Tren de Aragua asesinó brutalmente al profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá: los videos fueron claves en la investigación

Las autoridades sostienen que el Tren de Aragua veía a la víctima como un obstáculo para sus intereses ilícitos en el suroccidente de Bogotá - crédito Fiscalía

Guardar

La Fiscalía General de la Nación capturó a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua que estarían relacionados con el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en mayo de 2026 en el sur de Bogotá.

La principal hipótesis indica que la estructura criminal habría citado al docente mediante engaños porque consideraba que su trabajo comunitario afectaba sus actividades de narcomenudeo.

PUBLICIDAD

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y desde el ente investigador se prevé imputarles los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, de acuerdo con los resultados de la investigación liderada por la Unidad Especial de Investigación.

El caso se concentró en la localidad de Kennedy, donde Ángel desarrollaba iniciativas con jóvenes para prevenir la violencia y alejarlos del tráfico de estupefacientes. Para los investigadores, esas acciones habrían generado molestias entre los responsables de las operaciones ilícitas en la zona.

Las pistas recopiladas hasta el momento orientan la investigación hacia razones personales, mientras el CTI recoge testimonios y los peritos forenses continúan los análisis sobre el estado del cadáver - crédito @pasaenbogotá / X

La Fiscalía sostiene que el trabajo del docente afectaba intereses criminales

Según la hipótesis del ente acusador, Kevin Santiago Ángel fue asesinado porque los presuntos integrantes de la organización lo veían como una persona que interfería en sus intereses.

PUBLICIDAD

El profesor impulsaba actividades sociales dirigidas a jóvenes de Kennedy, con el objetivo de reducir su exposición a dinámicas delictivas.

Por esta razón, desde la Fiscalía se señaló que el trabajo de Ángel para prevenir la criminalidad y el narcomenudeo habría sido el móvil del homicidio. La investigación busca establecer cómo se adoptó la decisión criminal, quiénes participaron en cada fase y cuál fue el papel de los ocho capturados.

El docente, de 31 años, trabajaba en el colegio Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa, y mantenía una relación cercana con actividades deportivas.

Su desaparición generó preocupación luego de que se conociera que había asistido a un gimnasio y que su última ubicación correspondía al barrio Gran Colombiano (Bosa).

PUBLICIDAD

Los investigadores plantean que una mujer habría contactado o llevado a Ángel hasta una vivienda del sector. Allí, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría concretado la trampa que permitió a los responsables retenerlo.

La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X

Los videos ubican a dos sospechosos antes de la llegada de Ángel

Las grabaciones de cámaras de seguridad de un establecimiento cercano aportaron nuevos elementos a la investigación a un primer video que ya tenía en su poder la Fiscalía.

Los videos, divulgados por Noticias RCN, corresponden al miércoles 20 de mayo de 2026 y registran movimientos de dos personas que ahora son vinculadas al caso.

Las imágenes, tomadas hacia las 6:05 p. m. (según lo que registra el sistema de videovigilancia), muestran a una mujer a quien los investigadores identifican de forma preliminar como “Alondra”. De acuerdo con la investigación, ella habría tenido la función de conducir al profesor hasta la casa en la que ocurrió el crimen.

PUBLICIDAD

Poco después aparece un hombre al que llamaron “Emiro” que, según la información conocida, habría intercambiado indicaciones con la mujer antes de la llegada de Ángel.

Alias Alondra y "Emiro", dos de los señalados de estar relacionados con el crimen del profesor, quedaron registrados en una de las cámaras de seguridad de un fruver ubicado al lado de la casa en la que entró con vida por última vez el docente de 31 años - crédito captura de pantalla Noticias RCN

Las autoridades intentan determinar el contenido de esos contactos y establecer si existió una coordinación previa para atraer a la víctima.

Cuando el reloj marcaba las 8:29 p. m. del mismo miércoles (día que figura como el último que se tuvo información de él, de acuerdo con el volante de búsqueda que compartió en su momento la Fiscalía) 20 de mayo, Kevin Santiago Ángel fue captado al llegar al establecimiento.

La hipótesis señala que en ese punto se encontró con la mujer antes de dirigirse a una vivienda cercana.

La Fiscalía no ha detallado en público la totalidad de la secuencia posterior ni los roles individuales que atribuye a cada detenido. Sin embargo, los registros audiovisuales, testimonios y otros elementos técnicos forman parte del material con el que el ente acusador pretende sostener los cargos ante un juez.

PUBLICIDAD

El cuerpo del profesor fue encontrado días después dentro de una maleta

En la grabación se observa al profesor (que llegó en su motocicleta) hablar con "Alonda" - crédito captura de pantalla Noticias RCN

Tras la desaparición del profesor, las autoridades iniciaron labores de búsqueda para reconstruir sus últimas horas. Días más tarde, el cuerpo de Ángel fue localizado dentro de una maleta abandonada.

Los estudios técnico-forenses determinaron que la víctima tenía signos de tortura y que su cuerpo había sido incinerado dentro del equipaje. Ese hallazgo permitió orientar la investigación hacia una estructura con capacidad para planear la retención, ejecutar el homicidio y ocultar el cadáver.

La Unidad Especial de Investigación recopiló grabaciones, testimonios y otros elementos que llevaron a la identificación de los posibles implicados.

Por este motivo, la Fiscalía considera que los resultados permiten relacionar el crimen con personas que operarían para el Tren de Aragua en sectores del suroccidente de Bogotá, punto en donde se asentó la organización criminal que se creó en la cárcel de Tocorón, con alias Niño Guerrero (dado de baja en un operativo efectuado por el gobierno de Donald Trump) y “Larry Changa” como cofundadores.

PUBLICIDAD

Esta es la última imagen del docente con vida. Después de ese mismo lugar saldría sola "Alondra", y horas después otros tres sujetos saldría cargando la maleta en la que iba oculto el cuerpo sin vida del educador - crédito captura de pantalla Noticias RCN

El proceso judicial deberá precisar si todos los señalados participaron directamente en el homicidio o si algunos tuvieron tareas de coordinación, vigilancia, traslado, logística o encubrimiento.

Siete personas fueron capturadas y otra recibió la orden en una cárcel

Las autoridades realizaron siete capturas en Bogotá y Pamplona (Norte de Santander), en una operación que contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional.

Una octava persona recibió la notificación de la orden judicial en la cárcel de La Dorada, en Caldas, donde ya permanecía privada de la libertad por otro proceso. Por lo anterior, la Fiscalía deberá exponer ante el juez los elementos que relacionan a cada uno con el asesinato del profesor.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos figura un hombre conocido como alias Osmer, a quien las autoridades señalan como uno de los cabecillas de la estructura.

El hallazgo de la maleta en la que estaba el cuerpo de Kevin Santiago causó indignación en la comunidad educativa y fue posible gracias a la alerta de recicladores y vecinos - crédito X

De forma preliminar, al hoy capturado se le atribuye la articulación de cobros extorsivos y otras actividades ilegales en el suroccidente de la capital colombiana.

También fueron identificados dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que habrían participado en la preparación y ejecución del crimen, y la tarea de la Fiscalía deberá definir, durante las audiencias preliminares, el grado de responsabilidad que atribuye a los integrantes de ese grupo.

El caso avanza ahora a la etapa de judicialización de los ocho capturados, mientras las autoridades continúan con la reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 20 y el 21 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD