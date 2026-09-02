Atentados con explosivos en Colombia llegan a 204 en 2026 tras carro bomba en Los Patios

El país registra 204 hechos con explosivos en lo corrido de 2026, hasta el 30 de julio se habían contabilizado 174 hechos y durante agosto se sumaron al menos 30 más. - crédito Visuales IA

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El carro bomba que explotó frente a la Estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, elevó a por lo menos 204 el número de atentados con explosivos registrados en Colombia durante 2026, de acuerdo con información publicada por El Tiempo.

El registro incluye acciones ejecutadas mediante diferentes modalidades, entre ellas ataques con drones cargados con granadas. Según el balance citado por el medio, hasta el 30 de julio las autoridades contabilizaban 174 atentados y durante agosto se sumaron al menos 30 más. De estos últimos, cerca de 15 habrían ocurrido durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El atentado en Los Patios dejó un muerto y 11 heridos

El hecho más reciente ocurrió hacia las 11:15 de la noche del lunes, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la Estación de Policía de Los Patios, municipio del área metropolitana de Cúcuta.

La explosión dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos policías. Además, se registraron daños en la infraestructura, así como afectaciones a vehículos y motocicletas que terminaron incinerados.

De acuerdo con información conocida por el diario, el vehículo habría permanecido cerca de cinco días estacionado en diferentes puntos de la zona sin ser detectado por las autoridades.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades está que el automóvil pudo haber sido acondicionado y posteriormente trasladado por trochas hasta Los Patios. Esta posibilidad hace parte de las investigaciones que buscan establecer cómo fue preparado y trasladado el vehículo utilizado en el ataque.

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La explosión frente a la estación de Policía de Los Patios dejó un civil muerto y 11 heridos. - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X

Policía atribuyó el ataque a una estructura del ELN

El mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, atribuyó el atentado al Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco, del ELN.

Según explicó el oficial, el vehículo utilizado había sido hurtado en junio de 2024 y un día después de su desaparición su propietario apareció muerto. Posteriormente, el automotor habría sido acondicionado como taxi.

Alarcón señaló que el sistema utilizado para activar el artefacto fue de frecuencia radial y que el explosivo correspondía a amonal, en una cantidad cercana a los 80 kilogramos.

El jefe Nacional del Servicio de Policía también indicó que los responsables habrían contado con un periodo de entre 15 y 25 segundos desde el momento en que dejaron el vehículo hasta la detonación.

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Las autoridades continúan con las labores destinadas a identificar a los responsables, establecer las circunstancias del ataque y evaluar los daños ocasionados para avanzar en la recuperación de las instalaciones policiales.

Al menos 75 ataques han sido atribuidos al ELN

Dentro del balance de los 204 atentados con explosivos registrados durante 2026, el ELN concentra al menos 75 ataques, según la información publicada por El Tiempo.

Varios de estos hechos se habrían registrado en el Catatumbo, donde se utilizaron drones cargados con explosivos.

Por otra parte, algunas de las acciones registradas durante abril en el suroccidente del país fueron atribuidas a las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

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El registro de atentados contempla, de esta manera, diferentes modalidades empleadas por los grupos armados para ejecutar ataques con explosivos durante el año.

El ELN concentra al menos 75 de los hechos registrados, varios de ellos en el Catatumbo. - crédito REUTERS/Jair Coll

Autoridades investigan a responsables del ataque en Cúcuta

De acuerdo con información conocida por el medio, las autoridades también investigan a varios integrantes señalados de hacer parte de la estructura urbana del ELN en Cúcuta.

Entre ellos aparece alias ‘David’, señalado como uno de los principales cabecillas de esa estructura. Según la información suministrada, llevaría cerca de cinco años operando en la zona después de llegar desde el Catatumbo y es identificado como explosivista.

Sobre este hombre existen investigaciones por terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio, y las autoridades ofrecen hasta 800 millones de pesos de recompensa por información que permita su ubicación.

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También aparece alias ‘Nay’ o ‘Nike’, señalado de coordinar ataques, conseguir personas para transportar explosivos y participar en el diseño de planes y selección de objetivos. Llevaría cerca de tres años en la estructura y es señalado por delitos como terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas. Por información sobre su paradero se ofrecen 150 millones de pesos.

A ellos se suma alias ‘el Rolo’, identificado como articulador del frente urbano. Los tres recibirían órdenes de Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, señalada como una de las cabezas del terrorismo del ELN en la región.

Un atentado similar ocurrió un mes antes en Norte de Santander

El ataque de Los Patios tiene como antecedente un atentado registrado aproximadamente un mes antes contra la sede de la Policía de Norte de Santander, también en el área metropolitana de Cúcuta.

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En la madrugada del 1 de agosto, un carro bomba fue utilizado contra las instalaciones policiales. En esa ocasión, los explosivos estaban ocultos entre bultos de papa y zanahoria que eran transportados en un camión.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo hasta que quedó frente a un concesionario y una entidad bancaria. La explosión ocurrió hacia las 3:18 de la madrugada y dejó 12 policías y tres civiles heridos. El hecho también fue atribuido al ELN.

Aunque ambos ataques tienen elementos similares, entre ellos el uso de vehículos cargados con explosivos, la cercanía temporal y el hecho de que tuvieron como objetivo instalaciones policiales de Norte de Santander, las autoridades no han establecido públicamente una conexión entre los dos atentados.

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En el caso de Los Patios, la autoría y las circunstancias que rodearon la preparación del vehículo continúan siendo materia de investigación.

El ataque del 1 de agosto contra la Policía dejó 12 uniformados y tres civiles heridos y fue atribuido al ELN. - crédito REUTERS/Lucas Molet

Expertos analizan la persistencia de los atentados

La seguidilla de ataques registrada durante 2026 también ha sido analizada por expertos consultados por El Tiempo.

Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que la escalada de violencia “ya se venía incubando” desde hace tres años. Según su análisis, las capturas o muertes de cabecillas no reducen por sí solas la capacidad de las estructuras mientras se mantengan sus fuentes de financiación y control territorial.

Por su parte, el consultor Hugo Acero sostuvo que estas organizaciones funcionan como “grupos criminales dedicados a las rentas criminales”, vinculados principalmente al narcotráfico y la minería ilegal. También se refirió a la utilización de nuevas modalidades, como los drones cargados con explosivos.

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Los expertos señalaron la importancia de fortalecer las labores de investigación e inteligencia para identificar de manera anticipada posibles acciones de estas estructuras.