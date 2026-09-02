El IDU respondió a polémica por problemas en la movilidad en Bogotá por nuevo megapuente: los semáforos temporales no estarían funcionando bien

Los cuatro semáforos temporales regulan cruces entre la Autopista Sur y la Avenida 68, incluidos los movimientos de TransMilenio y de los vehículos que usan los puentes curvos- crédito IDU

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Durante la madrugada del miércoles 2 de septiembre, la movilidad en el sur de Bogotá se vio afectada tras la congestión por la reciente habilitación parcial del nuevo puente de Venecia. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicó que los semáforos temporales instalados en la zona tienen los días contados.

Actualmente, la presencia de estos dispositivos responde a la necesidad de regular el flujo de TransMilenio y vehículos mixtos mientras se ejecutan las obras finales del deprimido de la Autopista Sur. La medida busca evitar accidentes en los entrecruces y asegurar el paso de los buses articulados y autos particulares durante esta etapa de transición.

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La congestión vehicular reportada a las 6:16 a. m. fue atribuida por el sistema de transporte público a la “alta congestión vehicular sobre la Autopista Sur a la altura del sector de Venecia”. Según el reporte, el servicio troncal puede presentó demoras y el personal en vía trabajó para agilizar el paso de la flota.

Cronograma de retiro de los semáforos y cambios en el tráfico

El director del IDU, Orlando Molano, despejó las dudas de los conductores: “Muchos me preguntan que si los semáforos acá en los puentes de Venecia van a ser definitivos. Quiero contarles que no, no van a ser definitivos”. Añadió que la instalación fue necesaria para garantizar cruces seguros mientras se interviene el deprimido que utilizarán los buses de TransMilenio.

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En respuesta directa a las inquietudes ciudadanas, el funcionario detalló que estos semáforos serán retirados antes de finalizar el año, una vez concluyan las obras y los buses retornen a su trazo original. Esta medida temporal permite que los articulados sigan circulando al haber sido trasladados provisionalmente al puente recto durante la reconstrucción.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad ajusta los tiempos de los semáforos conforme a la demanda de tráfico en las horas pico, buscando mitigar las demoras y mejorar la circulación.

El proyecto de reconstrucción del deprimido implica la demolición de los carriles existentes para construir una estructura renovada, con mayores capacidades y mejor diseño. Cuando finalicen estas obras, el tránsito de TransMilenio volverá al deprimido y los vehículos particulares utilizarán el puente recto, ya sin semáforos.

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