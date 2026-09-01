Polémica por abrupta salida del aire de programa que presentaban Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio: “Ataques a la libertad de prensa”

Congresistas cuestionaron salida de Camila Zuluaga y suspensión de contenidos en Emisoras de Paz - crédito @MafeCarrascal/X - @CathyJuvinao/X - Colprensa

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La cancelación del programa que presentaba Camila Zuluaga en Blu Radio abrió un debate político sobre la libertad de prensa, la independencia editorial y la suspensión de contenidos territoriales en las 20 Emisoras de Paz.

Congresistas de distintos sectores y periodistas cuestionaron el fin de la franja radial y pidieron garantías para el ejercicio informativo. El espacio, en el que participaba Ana Cristina Restrepo, tuvo su última emisión el 31 de agosto.

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico, Sandra Shindoy, comparó las reacciones por la salida del aire de Zuluaga con lo que calificó como falta de solidaridad frente a la situación de las Emisoras de Paz.

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“Rechazo la solidaridad selectiva”, escribió la congresista. Shindoy afirmó que el actual gobierno silenció 20 emisoras en distintas regiones del país y preguntó por qué no existe el mismo nivel de preocupación por esos medios comunitarios y territoriales.

Sandra Shindoy cuestionó la suspensión de las Emisoras de Paz - crédito @sandra_chindoy/X

“¿NO les importa porque son los medios de la gente en los territorios? ¡Defendámoslas también, que ningún ataque a la libertad de prensa quede en la impunidad!“, finalizó Shindoy.

La representante Mafe Carrascal, también del Pacto Histórico, sostuvo que el Gobierno Petro no cerró medios de comunicación y criticó que, en las primeras semanas de la administración de De la Espriella, se suspendieran espacios informativos de las Emisoras de Paz y terminara el programa de Zuluaga.

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“Tiene parado el sistema de medios públicos”, afirmó Carrascal. La congresista mencionó la cancelación de la franja radial y señaló que la salida de Zuluaga y Ana Cristina Restrepo ocurrió “de la nada”. “Vaya, vaya… ¿quién es el dictador?“, señaló.

Mafe Carrascal cuestionó suspensión de Emisoras de Paz y salida de Camila Zuluaga - crédito @MafeCarrascal/X

La representante de la Alianza Verde, Cathy Juvinao, expresó solidaridad con ambas periodistas y planteó que las instituciones, los gremios y los medios deben mantener independencia frente al poder político.

“Las democracias mueren cuando los medios bajan la cabeza”, escribió Juvinao. También cuestionó que sectores que antes rechazaban actitudes autoritarias acepten ahora restricciones al debate público.

“Esto, sumado a las conocidas presiones a los gremios económicos para ‘alienarse’ con el nuevo gobierno, constituye un muy mal presagio de lo que puede venir. Están en juego las instituciones en nuestra democracia. Y estoy lista en el Congreso para defenderlas”, señaló.

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Cathy Juvinao alertó por la independencia de los medios y respaldó a Camila Zuluaga - crédito @CathyJuvinao/X

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, afirmó que el periodismo debe cumplir una función de control y cuestionamiento frente a todos los gobiernos. Para la congresista, la salida de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo constituye una señal preocupante para la libertad de prensa.

Hernández relacionó el caso con la postura crítica de las periodistas frente al actual Gobierno. “El periodismo está para incomodar”, manifestó.

Esmeralda Hernández cuestionó salida de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo de Blu Radio - crédito @EsmeHernandezSi

El exsenador Gustavo Bolívar sostuvo que Gustavo Petro no cerró medios durante sus cuatro años de gobierno y contrastó esa afirmación con la suspensión de contenidos en las Emisoras de Paz. Además, habló de un “aire de censura” alrededor de la cancelación en Blu Radio.

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Gustavo Bolívar habló de un “aire de censura” tras salida de Camila Zuluaga de Blu Radio - crédito @GustavoBolivar/X

El activista político Beto Coral rechazó que se presente a Zuluaga como una periodista cercana a la izquierda. Afirmó que ha tenido diferencias con la comunicadora y recordó sus cuestionamientos al Gobierno Petro.

Coral atribuyó la salida del programa a diferencias con el actual presidente, sin aportar evidencia pública para respaldar esa conclusión.

“Su verdadero “problema” fue tener diferencias con el defensor de mafiosos @ABDELAESPRIELLA alias “papucho”. Ver hoy a la extrema derecha celebrando su salida de Blu Radio deja claro quiénes querían verla fuera y muestra su talante “democrático”, aseveró.

Beto Coral rechazó que Camila Zuluaga sea presentada como periodista cercana a la izquierda - crédito @Betocoralg/X

La periodista María Jimena Duzán lamentó el final del espacio radial y destacó que allí se presentaban investigaciones, análisis y noticias. En su mensaje expresó respaldo a Zuluaga, Restrepo y Sebastián Nohra, integrante del equipo.

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“Su programa era un espacio periodístico importante donde había investigación, análisis y noticias. Su salida del aire es una mala noticia para el periodismo en Colombia. Va un abrazo para @ZuluagaCamila @anacrisrestrepo y @SebastianNohra”, afirmó.

María Jimena Duzán lamentó el fin del programa de Camila Zuluaga en Blu Radio - crédito @MJDuzan/X

Por último, el periodista Jacobo Lozano anunció expuso las razones que, según su versión, explican el desenlace del programa. Indicó que diversos factores confluyeron para terminar con una franja que, a su juicio, perdió atractivo con el paso del tiempo.