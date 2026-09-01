Colombia

Inti Asprilla se habría quedado sin notaría: Gobernación de Cundinamarca tomó decisión en contra del excongresista

La Gobernación recibió la solicitud ministerial el 18 de agosto y confirmó que no continuará con la posesión mientras no exista una definición oficial sobre la validez del acto administrativo

El senador Inti Asprilla respondió a los críticos de la derogación del decreto de porte de drogas
Inti Raúl Asprilla Reyes es un abogado y político colombiano nacido en Bogotá el 9 de octubre de 1981. Militó en Alianza Verde y ocupó una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá durante dos periodos, entre 2014 y 2022. Después fue elegido senador para el periodo 2022-2026 y presidió la Comisión Quinta del Senado, relacionada con asuntos ambientales, agrarios y energéticos - crédito Mariano Vimos/Colprensa
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La posesión de Inti Asprilla como notario segundo de Soacha quedó suspendida después de que el Ministerio de Justicia pidiera detener el trámite iniciado ante la Gobernación de Cundinamarca.

El exsenador de Alianza Verde fue designado en interinidad para ocupar el cargo, pero la decisión ahora es objeto de una revisión administrativa. El Ministerio busca determinar si se cumplieron los requisitos legales y si existieron irregularidades durante el proceso de nombramiento.

La Gobernación recibió la solicitud ministerial el 18 de agosto y confirmó que no continuará con la posesión mientras no exista una definición oficial sobre la validez del acto administrativo.

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“No se ha llevado a cabo la posesión del señor Inti Raúl Asprilla Reyes como Notario Segundo del Círculo de Soacha”, señaló el gobernador Jorge Emilio Rey en una comunicación conocida por la publicación.

La revisión puede terminar con tres resultados: la confirmación de la legalidad del nombramiento, el rechazo de la designación o la revocatoria del acto por parte del Gobierno Nacional, si existe fundamento jurídico para hacerlo.

La autoridad departamental solicitó que, cuando concluya la verificación, el Ministerio comunique oficialmente sus conclusiones y precise qué ocurrirá con la designación - crédito Gobernación de Cundinamarca
La autoridad departamental solicitó que, cuando concluya la verificación, el Ministerio comunique oficialmente sus conclusiones y precise qué ocurrirá con la designación - crédito Gobernación de Cundinamarca

Por ahora, el exsenador no ha asumido formalmente el cargo. La administración departamental también dejó en claro que no adelantará nuevas actuaciones relacionadas con la posesión hasta recibir la decisión del Ministerio de Justicia.

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La Gobernación pidió una respuesta formal sobre el nombramiento

La autoridad departamental solicitó que, cuando concluya la verificación, el Ministerio comunique oficialmente sus conclusiones y precise qué ocurrirá con la designación.

La petición busca establecer cuál será el siguiente paso dentro del trámite y evitar que se produzcan nuevas actuaciones mientras permanece abierta la revisión sobre el nombramiento.

Según el documento, ninguno de los escenarios previstos ha sido definido. La situación jurídica de la designación continúa pendiente de la respuesta del Gobierno Nacional y, si corresponde, de las autoridades judiciales competentes.

El senador Andrés Forero cuestionó el nombramiento de Inti Raúl Asprilla como notario segundo de Soacha, Cundinamarca, mediante el Decreto 1021 del 5 de agosto de 2026.

Andrés Forero denunció reparto de notarías al final del mandato de Gustavo Petro - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero denunció reparto de notarías al final del mandato de Gustavo Petro - crédito @AForeroM/X

La designación fue hecha en interinidad para ocupar la Notaría Segunda del círculo notarial de Soacha. El decreto establece que Asprilla debe entregar la documentación requerida ante la Gobernación de Cundinamarca para formalizar su posesión.

El cargo quedó disponible tras el retiro forzoso del anterior notario, Ricardo Correa Cubillos. La decisión fue firmada en Bogotá y hace parte de una serie de nombramientos realizados por el Gobierno de Gustavo Petro al cierre de su mandato.

Forero, senador del Centro Democrático y presidente de la Comisión Séptima del Senado, cuestionó el procedimiento y sostuvo que existe un reparto político de notarías. “Sigue la feria de notarías en las postrimerías del gobierno de Gustavo Petro”, afirmó el congresista. También señaló que las decisiones muestran que “están raspando la olla hasta el último minuto”.

El senador identificó a Asprilla como el principal beneficiario del nombramiento y cuestionó la falta de transparencia que, según su señalamiento, rodea la entrega de estos cargos.

Juan Martín Bravo denunció “feria de notarías” por designaciones de Gustavo Petro antes de dejar el poder - crédito @juanmartinbc/X
Juan Martín Bravo denunció “feria de notarías” por designaciones de Gustavo Petro antes de dejar el poder - crédito @juanmartinbc/X

Hasta ahora, ni el exsenador ni el Ministerio de Justicia han respondido públicamente a las críticas formuladas por el Centro Democrático. La designación permanece en el centro del debate por las acusaciones de presunto favorecimiento a personas cercanas al Gobierno saliente.

La definición sobre la llegada de Inti Asprilla a la Notaría Segunda de Soacha dependerá de la revisión que adelanta el Ministerio de Justicia sobre el decreto y el procedimiento aplicado para su designación. Mientras esa instancia no concluya, la Gobernación de Cundinamarca mantendrá suspendido el acto de posesión y no realizará nuevas actuaciones administrativas relacionadas con el cargo.

La decisión final deberá establecer si la interinidad cumple las exigencias legales o si existen motivos para modificar o revocar el acto administrativo.

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