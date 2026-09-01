Colombia

Nuevo temblor en Colombia: el sismo que se sintió al mediodía del martes 1 de septiembre tuvo epicentro en el departamento de Bolívar

El último reporte del Servicio Geológico Colombiano reportó que se presentó en el municipio de Montecristo

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
Nuevo temblor en Bolívar, según reporte del SGC- crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
Guardar

A las 12:05 p. m. se reportó un sismo con magnitud de 3,9, en el municipio Montecristo, en el departamento de Bolívar, según el informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con información de la entidad, la profundad fue superficial y se sintió en zonas cercanas como: El Bagre (Antioquia) a 41 km, Santa Rosa Del Sur (Bolívar) a 51 km, Nechí (Antioquia) a 52 km.

Temas Relacionados

Temblor hoyMartes 1 de septiembreSGCBolívarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gabinete a la sombra de Iván Cepeda y Gustavo Petro criticó nuevas fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos que anunció Abelardo de la Espriella: “Ineficaz”

Según el comunicado emitido por la bancada de oposición, y entre quienes se encuentra el expresidente Gustavo Petro a la cabeza, “las fumigaciones dejan intactas las redes del narcotráfico”

Gabinete a la sombra de Iván Cepeda y Gustavo Petro criticó nuevas fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos que anunció Abelardo de la Espriella: “Ineficaz”

Inti Asprilla se habría quedado sin notaría: Gobernación de Cundinamarca tomó decisión en contra del excongresista

La Gobernación recibió la solicitud ministerial el 18 de agosto y confirmó que no continuará con la posesión mientras no exista una definición oficial sobre la validez del acto administrativo

Inti Asprilla se habría quedado sin notaría: Gobernación de Cundinamarca tomó decisión en contra del excongresista

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

La barranquillera enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, ocurrida en octubre de 2019 desde un consultorio odontológico de Bogotá

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generaron nuevas conflagraciones en Tolima y Cundinamarca

En redes sociales se difundió un video donde un residente de Ataco intenta apagar las llamas con ramas de árboles, mientras la comunidad pedía con urgencia la presencia de los socorristas

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generaron nuevas conflagraciones en Tolima y Cundinamarca

Concejal de Bogotá interpuso queja en la Procuraduría contra Isabel Zuleta por polémicas declaraciones sobre Petro y Abelardo de la Espriella

La concejal Sandra Forero Ramírez pidió al Ministerio Público evaluar si la congresista, en un acto al aire libre, desconoció la certificación oficial de los comicios y vulneró sus obligaciones como miembro del Legislativo

Concejal de Bogotá interpuso queja en la Procuraduría contra Isabel Zuleta por polémicas declaraciones sobre Petro y Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Karina García ofreció disculpas por pedir que devolvieran a una perrita porque parecía “una rata”: “Perdón por ser tan imprudente”

Juliana Calderón arremetió contra Karina García por haber pedido devolver perra pomerania por no ser de raza pura: “Ella tampoco es fina de cuna”

Ya se pueden comprar las entradas para el concierto de Beéle en Medellín: estas son las fechas, las condiciones y los horarios de la preventa

Laura Tobón reveló el nombre de su segundo hijo con curioso video: significa “regalo de Dios”

Deportes

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa

Atlético Bucaramanga emitió fuerte comunicado en contra del técnico del Cali Rafael Dudamel: cuestionaron las medidas de seguridad en el estadio

Richard Ríos será cedido al fútbol árabe: el volante sale del Benfica para el Al-Ittihad

Daniel Muñoz habló con los aficionados del Nottingham Forest: qué significa su nuevo tatuaje y cuál es su comida preferida