Nuevo temblor en Colombia: el sismo que se sintió al mediodía del martes 1 de septiembre tuvo epicentro en el departamento de Bolívar

A las 12:05 p. m. se reportó un sismo con magnitud de 3,9, en el municipio Montecristo, en el departamento de Bolívar, según el informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
De acuerdo con información de la entidad, la profundad fue superficial y se sintió en zonas cercanas como: El Bagre (Antioquia) a 41 km, Santa Rosa Del Sur (Bolívar) a 51 km, Nechí (Antioquia) a 52 km.
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