Definida la fecha para la imputación de cargos contra el general Federico Mejía: lo señalan de ordenar la liberación de un narcotraficante

Definieron la fecha para imputación de cargos contra el general Federico Mejía, investigado por presuntamente ordenar la liberación de un narcotraficante - crédito @COL_EJERCITO/X

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El brigadier general Federico Mejía deberá comparecer el miércoles 2 de septiembre a las 9:00 a. m. ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para escuchar la imputación de cargos por, presuntamente, ordenar en enero de 2024 la liberación de un detenido en El Plateado, Cauca, un caso que seguirá bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por su fuero.

La investigación penal también lo vincula con la devolución de los elementos incautados al capturado. Conforme al expediente, se trataba de 4,5 kilos de pasta base de cocaína y que la orden incluyó el regreso en un helicóptero del Ejército Nacional del sujeto que había sido detenido.

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Cabe recordar que, bajo el cargo de comandante del Comando Específico/Especial Conjunto de Cauca (Cecau), Mejía ordenó a 36 militares, entre ellos tres oficiales, un coronel, un teniente coronel y un mayor, trasladar de vuelta al capturado. La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentará los elementos materiales de prueba contra el oficial, que hasta hace poco dirigió el Centro de Educación y Doctrina del Ejército Nacional.

La Fiscalía acusará al general Federico Mejía por la liberación de un supuesto narcotraficante detenido en el Cauca - crédito Reuters/Ejército

El ente investigador le imputará los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. La audiencia fue fijada para que el oficial se presente acompañado de su abogado, informó Semana.

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Un documento firmado por Mejía sostuvo que la liberación buscó evitar una asonada

En un documento firmado por el propio Federico Mejía, publicado por el medio citado, se afirmó que la liberación se decidió para evitar una alteración grave del orden público ante el riesgo de una asonada de la comunidad contra los soldados. El texto fue entregado al entonces comandante de la institución, el general Emilio Cardozo.

La justificación quedó consignada en estos términos: “En consecuencia, la orden de liberar al sujeto por parte del Comando Específico del Cauca como proceder de la Brigada contra el Narcotráfico y de su personal operativo debe entenderse como una respuesta legítima, razonada y responsable”.

Esos documentos aparecen como piezas centrales dentro del proceso y todo indica que serán expuestos durante la imputación. La publicación informó además que, mientras avanzaba su indagación, se intentó mantener la información bajo el rótulo de “reservada”.

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El Tribunal Administrativo del Cauca rechazó esa reserva y ordenó divulgar la información. En su decisión señaló: “No logró (el Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista”.

El oficial fue trasladado a un cargo administrativo en el Comando General

La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentará los elementos materiales de prueba contra el oficial, que hasta hace poco dirigió el Centro de Educación y Doctrina del Ejército Nacional- crédito @EduardoCobo/X

El 31 de agosto de 2026 se confirmó la salida de Mejía del Ejército Nacional para ocupar un cargo en el Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares. La decisión se produjo antes de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación formulará los cargos.

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En un comunicado, esa institución indicó que el general tendrá una “posición de carácter administrativo” y que no ejercerá “responsabilidades directas de comando o dirección”. El escrito añadió: “Esta determinación permite armonizar las necesidades institucionales, la continuidad del servicio y la integridad del mando con el normal desarrollo de las actuaciones que adelantan las autoridades competentes”.

El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, ha negado su implicación en las acusaciones contra el general (r) John Rojas - crédito Ejército Nacional de Colombia

En declaraciones citadas por El Tiempo, el general sostuvo: “Se actuó con honor, transparencia y con el único fin de salvaguardar la vida conforme a la ley. Todo fue informado a la Fiscalía oportunamente, no hubo encubrimiento”.

Ahora, el ente investigativo busca establecer si la amenaza era real, si la reacción militar fue proporcional y quiénes conocieron, avalaron o toleraron la decisión. Entre los altos mandos que, de acuerdo con las investigaciones, estaban enterados de lo ocurrido figuran el general Helder Giraldo, de las Fuerzas Militares, Mauricio Ospina y el propio Cardozo.

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