Bogotá es la tercera ciudad más cara de América Latina para una cita romántica: esto es lo que cuesta según estudio

Bogotá cuesta USD 223 para una cita romántica y se ubica como la tercera ciudad más cara de América Latina en el Cheap Date Index de Deutsche Bank - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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En Bogotá sale por USD 223, aproximadamente $718.060 con la tasa de cambio para el martes 1 de septiembre que es de $3.220, una cita romántica lo que la ubica como la tercera ciudad más cara de América Latina y la número 50 entre 69 del mundo, según el Cheap Date Index del Instituto de Investigación de Deutsche Bank, un resultado atravesado además por el tipo de cambio porque el ranking está expresado en dólares.

El mismo índice muestra una brecha amplia entre las ciudades del listado: Ginebra encabeza el ranking mundial con USD 475, mientras Nueva Delhi cierra la tabla con USD 103. En ese mapa, la capital colombiana queda USD 252 por debajo de la ciudad suiza y USD 120 por encima de la india.

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Buenos Aires y Ciudad de México superan a Bogotá en América Latina, mientras Río de Janeiro, Santiago y São Paulo quedan por debajo de la capital colombiana - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El informe publicado el martes 1 de septiembre, cuando en Colombia comienza el mes del Amor y la Amistad, una celebración que en el país se conmemora en una fecha distinta de la de otras naciones, en las que San Valentín suele celebrarse en febrero. Bogotá es la única ciudad colombiana incluida en la medición.

La canasta que usa el estudio suma ocho componentes: una botella de vino, un par de jeans, un vestido, dos cafés, una cena para dos en un restaurante, dos entradas de cine, dos pasajes sencillos de transporte público y una carrera de taxi de 5 km.

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Jeans hang on display on the opening day of Lefties' first store in Britain as Inditex expands the low-cost brand internationally, in Liverpool, Britain August 27, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

En Bogotá, el vestuario representa 59% del valor total de la canasta. El par de jeans y el vestido suman cerca de USD 131 ($421.820), el principal peso del presupuesto para una salida en pareja en la ciudad.

El vino también aparece entre los rubros más altos del cálculo local. La botella cuesta alrededor de USD 15 ($48.300) y ocupa el decimocuarto precio más alto entre las ciudades analizadas.

Dentro del total de USD 223, el mayor peso no lo tienen el cine ni el café, sino las prendas de vestir.

El contraste con otros rubros de ocio es claro. La ciudad ocupa el puesto 58 en cine, el 62 en café y el 58 en restaurantes, lo que la ubica entre las más baratas del ranking en esos apartados.

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En la comparación puntual de la comida, la diferencia con otras ciudades es amplia. El estudio calcula este ítem a partir de un menú de dos platos por persona: en Nueva York cuesta USD 140 ($450.800) y en Bogotá equivale a unos USD 42 (135.240).

Buenos Aires y Ciudad de México superan a Bogotá en la región

El Cheap Date Index calcula la cita romántica con una canasta de ocho componentes que incluye vino, ropa, café, restaurante, cine, transporte público y taxi - crédito Pau Mompó Alberola/EFE

Dentro de América Latina, solo dos ciudades quedaron por encima de la capital colombiana. Buenos Aires lidera la región con una cita valuada en USD 322 ($1.036.840) y Ciudad de México la sigue con USD 224 ($721.280).

Por debajo de Bogotá aparecen Río de Janeiro, Santiago y São Paulo. La ciudad brasileña más barata del listado es Río de Janeiro, con USD 159; luego se ubica la capital chilena, con USD 173 ($557.060); y después São Paulo, con USD 216 ($695.520), apenas USD 7 menos que Bogotá.

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A escala global, después de Ginebra aparecen Zúrich con USD 467 ($1.503.740) y Tel Aviv con USD 426 ($1.371.720). Oslo y Copenhague comparten el cuarto y el quinto lugar con USD 377 ($1.213.940).

En el extremo opuesto, tras Nueva Delhi figuran Bangalore con USD 106 ($341.320), Mumbai con USD 115 ($370.300), Yakarta con USD 135 ($434.700) y El Cairo con USD 141 ($454.020).

El índice también refleja monedas y no solo costo de vida

La ropa explica el 59% del costo de una cita en Bogotá, porque el par de jeans y el vestido suman cerca de USD 131 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Según el informe, los jeans son el componente más caro de la canasta en 40 de las 69 ciudades estudiadas. La comida ocupa ese lugar en 24 ciudades y el vestido de verano en cinco.

La publicación también advierte que los bienes transables tienden a acercar sus precios entre países, mientras que los servicios dependen más del costo local de la mano de obra. Por eso, en ciudades como Bogotá la ropa cuesta casi lo mismo que en Nueva York, pero la comida es 70% más barata.

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Al estar denominado en dólares, el Cheap Date Index no mide solo cuánto cuestan los productos y servicios incluidos en la canasta, sino el efecto del mercado cambiario.

Ese criterio ayuda a explicar por qué Tokio cayó 51 puestos tras la devaluación del yen o por qué Buenos Aires aparece por encima de Madrid con un peso sobrevalorado.