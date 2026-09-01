Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó decreto de emergencia tras el terremoto de 7,4: sumó a Caquetá y Santander y dejó fuera a Putumayo

La norma firmada el 31 de agosto redefinió las zonas cubiertas por las facultades excepcionales para atender la calamidad pública provocada por el movimiento telúrico registrado semanas atrás - crédito EFE

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó, mediante el Decreto 1348 firmado el 31 de agosto, la emergencia adoptada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026: incluyó a Caquetá y Santander y excluyó a Putumayo.

La norma cambió el ámbito territorial del Decreto Legislativo 1261, expedido el 19 de agosto para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la calamidad pública provocada por el sismo.

Caquetá y Santander fueron incluidos por daños asociados al sismo

El Ejecutivo incorporó formalmente a Caquetá y Santander después de recibir reportes actualizados sobre afectaciones relacionadas con el terremoto.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó, mediante el Decreto 1348 firmado el 31 de agosto, la emergencia adoptada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026: incluyó a Caquetá y Santander y excluyó a Putumayo - crédito suministrada

El decreto indica que los dos departamentos habían registrado daños directos, pese a que quedaron fuera de la delimitación inicial. El Gobierno consideró que esa exclusión podía afectar a sus habitantes y vulnerar el derecho a la igualdad.

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“Adiciónese el inciso 1 del artículo 1° del Decreto número 1261 de 2026, en el sentido de incluir, en el ámbito territorial de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública, a los departamentos de Caquetá y Santander, dentro de las entidades territoriales afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026”, se lee en el decreto.

La evaluación inicial se apoyó en datos preliminares y enfrentó dificultades derivadas de la geografía, la dispersión de zonas rurales, cierres viales por deslizamientos y problemas de conectividad en distintas áreas del país.

El documento citó una sentencia de la Corte Constitucional que contempla la posibilidad de corregir la declaratoria original cuando, tras nuevas evaluaciones, se conoce con mayor precisión el alcance de la crisis.

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Putumayo quedó fuera de la declaratoria de emergencia

La exclusión de Putumayo se sustentó en una revisión de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según el reporte situacional número 47, las afectaciones identificadas en ese departamento no tuvieron origen en el terremoto del 10 de agosto.

Con la modificación, la emergencia quedó vigente en 16 departamentos y 496 municipios con afectación directa: Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Con la modificación, la emergencia quedó vigente en 16 departamentos y 496 municipios con afectación directa - crédito @alejoeder/X

El reporte situacional número 54, con corte a las 06:30 del 28 de agosto, registró 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 152 desaparecidas. También contabilizó 33.395 viviendas destruidas y 187.852 averiadas.

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La declaratoria tiene una vigencia de 30 días. Durante ese periodo, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley dirigidos a movilizar recursos y atender necesidades de vivienda, salud, empleo, infraestructura, servicios públicos y reactivación económica. Las medidas deberán guardar relación directa con los daños causados por el sismo y estarán sujetas a controles constitucionales.

Cifras del sismo

El sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó 331 personas fallecidas y 4.519 heridas, de acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 del 1 de septiembre. La entidad también reportó 136 desaparecidos y 364 rescates.

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La emergencia afectó a 16 departamentos y 497 municipios. El reporte oficial contabilizó 290.252 familias afectadas, equivalentes a 466.606 personas.

Más de 37 mil viviendas quedaron destruidas

Los daños en viviendas concentran parte de la afectación. La Ungrd registró 200.929 casas averiadas y 37.542 viviendas destruidas. Además, informó daños en 5.871 edificios y el colapso de otros 651.

El sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó 331 personas fallecidas y 4.519 heridas - crédito Juan F. Henao/Colprensa

El movimiento telúrico también afectó la prestación de servicios y la infraestructura en las zonas impactadas. El balance incluye 400 centros de salud, 4.290 instituciones educativas y 5.698 centros comunitarios con daños.

La entidad reportó afectaciones en 468 vías, cinco aeropuertos, 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales. En cuanto a los animales, el informe señaló que 3.018 resultaron afectados y que 2.976 fueron rescatados.

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Los datos corresponden al corte divulgado por la Ungrd el 1 de septiembre y podrían cambiar a medida que avancen las evaluaciones en los territorios afectados.