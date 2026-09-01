Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó decreto de emergencia tras el terremoto de 7,4: sumó a Caquetá y Santander y dejó fuera a Putumayo

El Decreto 1348 ajustó la delimitación territorial definida después del sismo del 10 de agosto, tras nuevos informes técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

La norma firmada el 31 de agosto redefinió las zonas cubiertas por las facultades excepcionales para atender la calamidad pública provocada por el movimiento telúrico registrado semanas atrás - crédito EFE
La norma firmada el 31 de agosto redefinió las zonas cubiertas por las facultades excepcionales para atender la calamidad pública provocada por el movimiento telúrico registrado semanas atrás - crédito EFE
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó, mediante el Decreto 1348 firmado el 31 de agosto, la emergencia adoptada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026: incluyó a Caquetá y Santander y excluyó a Putumayo.

La norma cambió el ámbito territorial del Decreto Legislativo 1261, expedido el 19 de agosto para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la calamidad pública provocada por el sismo.

Caquetá y Santander fueron incluidos por daños asociados al sismo

El Ejecutivo incorporó formalmente a Caquetá y Santander después de recibir reportes actualizados sobre afectaciones relacionadas con el terremoto.

Decreto - crédito suministrada
El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó, mediante el Decreto 1348 firmado el 31 de agosto, la emergencia adoptada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026: incluyó a Caquetá y Santander y excluyó a Putumayo - crédito suministrada

El decreto indica que los dos departamentos habían registrado daños directos, pese a que quedaron fuera de la delimitación inicial. El Gobierno consideró que esa exclusión podía afectar a sus habitantes y vulnerar el derecho a la igualdad.

PUBLICIDAD

“Adiciónese el inciso 1 del artículo 1° del Decreto número 1261 de 2026, en el sentido de incluir, en el ámbito territorial de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública, a los departamentos de Caquetá y Santander, dentro de las entidades territoriales afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026”, se lee en el decreto.

La evaluación inicial se apoyó en datos preliminares y enfrentó dificultades derivadas de la geografía, la dispersión de zonas rurales, cierres viales por deslizamientos y problemas de conectividad en distintas áreas del país.

El documento citó una sentencia de la Corte Constitucional que contempla la posibilidad de corregir la declaratoria original cuando, tras nuevas evaluaciones, se conoce con mayor precisión el alcance de la crisis.

PUBLICIDAD

Putumayo quedó fuera de la declaratoria de emergencia

La exclusión de Putumayo se sustentó en una revisión de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según el reporte situacional número 47, las afectaciones identificadas en ese departamento no tuvieron origen en el terremoto del 10 de agosto.

Con la modificación, la emergencia quedó vigente en 16 departamentos y 496 municipios con afectación directa: Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
Con la modificación, la emergencia quedó vigente en 16 departamentos y 496 municipios con afectación directa - crédito @alejoeder/X

El reporte situacional número 54, con corte a las 06:30 del 28 de agosto, registró 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 152 desaparecidas. También contabilizó 33.395 viviendas destruidas y 187.852 averiadas.

La declaratoria tiene una vigencia de 30 días. Durante ese periodo, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley dirigidos a movilizar recursos y atender necesidades de vivienda, salud, empleo, infraestructura, servicios públicos y reactivación económica. Las medidas deberán guardar relación directa con los daños causados por el sismo y estarán sujetas a controles constitucionales.

Cifras del sismo

El sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó 331 personas fallecidas y 4.519 heridas, de acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 del 1 de septiembre. La entidad también reportó 136 desaparecidos y 364 rescates.

La emergencia afectó a 16 departamentos y 497 municipios. El reporte oficial contabilizó 290.252 familias afectadas, equivalentes a 466.606 personas.

Más de 37 mil viviendas quedaron destruidas

Los daños en viviendas concentran parte de la afectación. La Ungrd registró 200.929 casas averiadas y 37.542 viviendas destruidas. Además, informó daños en 5.871 edificios y el colapso de otros 651.

Pereira, junto a Cali, Manizales y Quibdó, son las ciudades capitales más afectadas por cuenta del terremoto de 7.4 - crédito Juan F. Henao / Colprensa
El sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó 331 personas fallecidas y 4.519 heridas - crédito Juan F. Henao/Colprensa

El movimiento telúrico también afectó la prestación de servicios y la infraestructura en las zonas impactadas. El balance incluye 400 centros de salud, 4.290 instituciones educativas y 5.698 centros comunitarios con daños.

La entidad reportó afectaciones en 468 vías, cinco aeropuertos, 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales. En cuanto a los animales, el informe señaló que 3.018 resultaron afectados y que 2.976 fueron rescatados.

Los datos corresponden al corte divulgado por la Ungrd el 1 de septiembre y podrían cambiar a medida que avancen las evaluaciones en los territorios afectados.

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaAyudas por terremotoTemblor en ColombiaEmergencia en Colombia por terremotoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inti Asprilla se habría quedado sin notaría: Gobernación de Cundinamarca tomó decisión en contra del excongresista

La Gobernación recibió la solicitud ministerial el 18 de agosto y confirmó que no continuará con la posesión mientras no exista una definición oficial sobre la validez del acto administrativo

Inti Asprilla se habría quedado sin notaría: Gobernación de Cundinamarca tomó decisión en contra del excongresista

Nuevo temblor en Colombia: el sismo que se sintió al mediodía del martes 1 de septiembre tuvo epicentro en el departamento de Bolívar

El último reporte del Servicio Geológico Colombiano reportó que se presentó en el municipio de Montecristo

Nuevo temblor en Colombia: el sismo que se sintió al mediodía del martes 1 de septiembre tuvo epicentro en el departamento de Bolívar

Gabinete a la sombra de Iván Cepeda y Gustavo Petro criticó nuevas fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos que anunció Abelardo de la Espriella: “Ineficaz”

Según el comunicado emitido por la bancada de oposición, y entre quienes se encuentra el expresidente Gustavo Petro a la cabeza, “las fumigaciones dejan intactas las redes del narcotráfico”

Gabinete a la sombra de Iván Cepeda y Gustavo Petro criticó nuevas fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos que anunció Abelardo de la Espriella: “Ineficaz”

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

La barranquillera enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, ocurrida en octubre de 2019 desde un consultorio odontológico de Bogotá

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generaron nuevas conflagraciones en Tolima y Cundinamarca

En redes sociales se difundió un video donde un residente de Ataco intenta apagar las llamas con ramas de árboles, mientras la comunidad pedía con urgencia la presencia de los socorristas

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generaron nuevas conflagraciones en Tolima y Cundinamarca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Karina García ofreció disculpas por pedir que devolvieran a una perrita porque parecía “una rata”: “Perdón por ser tan imprudente”

Juliana Calderón arremetió contra Karina García por haber pedido devolver perra pomerania por no ser de raza pura: “Ella tampoco es fina de cuna”

Ya se pueden comprar las entradas para el concierto de Beéle en Medellín: estas son las fechas, las condiciones y los horarios de la preventa

Laura Tobón reveló el nombre de su segundo hijo con curioso video: significa “regalo de Dios”

Deportes

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa

Atlético Bucaramanga emitió fuerte comunicado en contra del técnico del Cali Rafael Dudamel: cuestionaron las medidas de seguridad en el estadio

Richard Ríos será cedido al fútbol árabe: el volante sale del Benfica para el Al-Ittihad

Daniel Muñoz habló con los aficionados del Nottingham Forest: qué significa su nuevo tatuaje y cuál es su comida preferida