Reforma al CNE busca sacar al Congreso de elección y escoger consejeros por mérito

- crédito Fundación Pares

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Una propuesta de acto legislativo busca cambiar de fondo la forma en que se eligen los integrantes del Consejo Nacional Electoral, CNE, y sacar al Congreso de ese proceso. La iniciativa, impulsada por la senadora Jennifer Pedraza y otros congresistas, plantea un modelo basado en concurso de méritos, experiencia en derecho electoral y mayores impedimentos para reducir posibles conflictos de interés.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Pedraza explicó en Recap Blu que el sistema actual genera dudas sobre la independencia del organismo, porque los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso, mientras esa autoridad electoral puede investigar campañas, partidos y congresistas por financiación, topes electorales y publicidad no reportada.

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Para la senadora, ese diseño representa un “vicio de origen”, pues quienes participan en la actividad política inciden en la elección de quienes luego pueden tomar decisiones sobre sus colectividades o campañas. Por eso, la propuesta busca trasladar la selección hacia un mecanismo con participación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y las altas cortes.

- crédito @JenniferPedraz/X

Así sería el nuevo mecanismo

El primer paso sería un concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. De allí saldría una lista de 30 personas con mayor experiencia y conocimiento en derecho electoral, según explicó Pedraza al defender la necesidad de profesionalizar la elección del organismo.

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“Primero, un concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para elegir a las 30 personas en Colombia que mejor experiencia y más conocimiento tengan sobre derecho electoral”, señaló la congresista.

Luego vendría el cambio más importante: de esas 30 personas, las altas cortes escogerían a los nueve integrantes del CNE. Pedraza explicó que cada una de las tres cortes elegiría tres miembros para completar los nueve cupos, con lo que el Congreso dejaría de tener competencia directa en esa decisión.

“De esas 30 personas serán las cortes quienes elegirán cada una de las tres cortes tres magistrados para llenar ese cupo de los nueve consejeros”, afirmó Pedraza, al insistir en que “ya no será una competencia del Congreso”.

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El proyecto también propone cambiar la denominación de los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral. En el nuevo diseño institucional pasarían a llamarse consejeros electorales.

Más restricciones contra conflictos de interés

Otro eje de la iniciativa es aumentar requisitos e impedimentos para quienes aspiren a integrar el CNE. La propuesta plantea que, durante los cuatro años anteriores al periodo para el que pretendan llegar al organismo, los aspirantes no hayan sido candidatos ni miembros de directorios de partidos políticos.

La intención es evitar que personas con vínculos políticos recientes asuman funciones como jueces electorales. “Establecemos unos impedimentos que garanticen que sus fallos y que sus decisiones sean neutrales e independientes”, explicó Pedraza.

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La reforma también incluiría restricciones posteriores al ejercicio del cargo. Quienes hayan sido consejeros electorales no podrían pasar directamente, durante el periodo establecido en el proyecto, a cargos de elección popular, ministerios u otras posiciones que puedan generar conflictos de interés con las decisiones adoptadas mientras estuvieron en el organismo.

Pedraza cuestionó que el CNE, bajo el modelo actual, pueda terminar integrado por personas que participaron recientemente en disputas electorales. “Uno ve que el Consejo Nacional Electoral está lleno de políticos quemados en las elecciones pasadas”, dijo, al señalar que esa situación alimenta dudas sobre la imparcialidad.

El proyecto debe iniciar su trámite en la Cámara de Representantes y está a la espera de que el presidente de la Comisión Primera, José Jaime Uscátegui, lo agende para primer debate. Al tratarse de un acto legislativo, tendrá que superar los debates requeridos para una reforma constitucional.

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Presidente de la Comisión Primera, José Jaime Uscátegui. - crédito @jjUscategui/X

La senadora pidió participación ciudadana y respaldo del Gobierno Nacional para impulsar la discusión. También dijo que hay disposición para ajustar la primera redacción del texto e incluir la perspectiva del Ejecutivo.

La implementación sería gradual y comenzaría en 2030, porque el actual CNE ya fue elegido bajo las reglas vigentes. Según Pedraza, el objetivo no es reversar una elección ya tomada, sino definir desde ahora un nuevo modelo para el futuro. “Empecemos a hablar del país, del futuro, del país que soñamos y empecemos por un CNE distinto”, concluyó.