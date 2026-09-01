Santiago Botero, excandidato presidencial conocido como “Balín”, responde a demanda en Nueva York por Finsocial y anuncia defensa

El empresario Santiago Botero defendió la venta de Finsocial y negó haber ordenado irregularidades contables. - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

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El empresario y excandidato presidencial Santiago Botero, conocido como “Balín”, respondió a la demanda presentada en su contra ante una corte federal de Nueva York por la venta de Finsocial. Además, anunció que prepara una defensa integral frente a los señalamientos de los compradores.

En un comunicado divulgado el 31 de agosto de 2026, Botero defendió el proceso de venta de la compañía. Aseguró que la operación incluyó 18 meses de debida diligencia, con la participación de auditores y firmas especializadas.

El empresario también afirmó que los representantes del fondo comprador CRC participaron en la administración de Finsocial después de la transacción, un hecho que, a su juicio, contradice los cuestionamientos sobre una supuesta falta de transparencia.

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Botero defiende la debida diligencia previa a la venta

Uno de los principales argumentos de Santiago Botero se refiere a las revisiones realizadas antes de la adquisición de Finsocial.

Según el comunicado, la compañía fue sometida durante aproximadamente 18 meses a procesos de debida diligencia financiera, contable, jurídica y operativa antes de que se concretara la transacción.

Botero indicó que en esas revisiones participaron Bancolombia, EY (Ernst & Young), Corficolombiana, CxC, Kandeo, KPMG y PricewaterhouseCoopers (PwC).

El empresario cuestionó que la operación pueda presentarse como un proceso bajo su control exclusivo o en el que se hubiera ocultado información al comprador.

“¿Por cuántas auditorías no pasa una empresa en cinco años?”, planteó Botero al referirse a los procesos de revisión de Finsocial.

Los compradores cuestionan la información financiera presentada antes de adquirir Finsocial. - crédito Finsocial

El papel de CRC en la administración de Finsocial

Botero también se refirió a lo ocurrido después de la venta de la compañía.

De acuerdo con su comunicado, continuó como CEO de Finsocial tras la transacción y trabajó junto con la junta directiva designada directamente por el fondo comprador CRC.

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El empresario afirmó que los representantes de CRC participaron de forma activa en decisiones sobre estrategia, endeudamiento, modelo de administración, políticas financieras y gobierno corporativo.

Según Botero, las decisiones corporativas y financieras posteriores a la adquisición contaron con la participación y supervisión del comprador.

Botero niega haber expedido certificaciones falsas

Otro de los puntos abordados por el empresario se relaciona con la cartera crediticia de Finsocial y con la financiación de la adquisición.

Botero aseguró que una parte sustancial de la cartera contaba con pólizas de seguro de Suramericana y Mundial, con coberturas cercanas al 90%.

También sostuvo que Corficolombiana administraba la cartera, mientras que CxC realizaba monitoreos y controles operacionales adicionales.

Sobre la financiación de la compra, el comunicado señala que el comprador estructuró la operación crediticia con activos y cartera de la propia adquisición.

Botero negó categóricamente haber expedido certificaciones falsas relacionadas con transacciones por 19 millones de dólares.

Botero sostuvo que la transacción incluyó 18 meses de revisiones de firmas especializadas. - crédito Prensa Santiago Botero

¿Qué dice la demanda contra Santiago Botero?

La demanda a la que respondió el empresario fue presentada el 8 de julio de 2026 ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York por Christofferson Robb & Company LLC, con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registrada en Islas Caimán.

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La acción judicial está relacionada con la venta del 100% de las acciones de Finsocial, una operación que se cerró en 2021 por cerca de 36 millones de dólares.

Los demandantes reclaman potencialmente más de 150 millones de dólares y cuestionan la información financiera entregada durante el proceso de adquisición.

Según la demanda, los compradores adquirieron una compañía tecnológica dedicada a créditos de libranza y consumo, pero auditorías posteriores habrían encontrado inconsistencias en los estados financieros utilizados durante la negociación.

Los demandantes señalan a Santiago Botero, al grupo Kandeo y a Medici S.A.S. de haber suministrado información presuntamente falsa para concretar la transacción.

El préstamo de 19 millones de dólares y la cartera crediticia

Uno de los puntos incluidos en la demanda es un préstamo puente por 19 millones de dólares otorgado a Finsocial para ampliar su cartera crediticia.

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Los compradores sostienen que, al aprobarse el desembolso, se certificó que la información financiera era correcta y que los créditos entregados como garantía eran válidos. Sin embargo, la demanda afirma que parte de esa cartera habría sido inexistente.

El expediente también incorpora un informe de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025. De acuerdo con la información suministrada sobre ese documento, el 98% de los créditos ofrecidos como garantía tenía mora superior a 30 días y cerca de 42.000 millones de pesos del capital de respaldo corresponderían a créditos ficticios o inactivos.

La controversia por el testimonio del exdirector financiero

La demanda menciona al exdirector financiero de Finsocial, Juan Manuel Puerto, a quien los demandantes presentan como un testigo clave.

Los compradores sostienen que Puerto reconoció irregularidades contables dentro de la empresa.

No obstante, el comunicado de Botero señala que existe una declaración notariada en la que Puerto niega haber dicho que Santiago Botero le ordenó manipular los libros contables de la compañía.

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La defensa presenta ese documento como uno de los elementos para controvertir los señalamientos sobre el manejo de la información financiera.

Demanda señala operaciones con empresas relacionadas

Los demandantes también cuestionan operaciones entre Finsocial y compañías relacionadas con Santiago Botero.

Según la demanda, entre 2019 y 2021 se habrían realizado operaciones por aproximadamente 57.000 millones de pesos con empresas vinculadas al empresario. Los compradores afirman que esos movimientos no fueron revelados durante el proceso de adquisición.

La acción judicial también sostiene que, después del cierre de la compra, se habrían producido transferencias de fondos y ocultamiento de activos, incluidos pagos a Botero y a empresas afiliadas.

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Estos señalamientos corresponden a los argumentos expuestos por los demandantes dentro del proceso judicial.

Botero anunció que estudia acciones legales y contrademandas frente a los señalamientos. - crédito Prensa Santiago Botero

Botero anuncia posibles acciones legales

Además de preparar su defensa ante la corte federal de Nueva York, Santiago Botero anunció que evaluará acciones legales y contrademandas para proteger su honra y reputación empresarial. También buscará el resarcimiento de los daños que, según considera, puedan derivarse de afirmaciones no probadas o engañosas.

“No permitiré que una acusación sin decisión judicial destruya el nombre que he construido durante años como empresario y emprendedor social. Ejerceré mi defensa hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Botero agregó que, si se demuestra que existió una actuación dirigida a afectar su reputación o perjudicar sus negocios, presentará las acciones correspondientes contra los responsables.

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El comunicado recuerda que el proceso ante la corte federal de Nueva York se encuentra en una etapa inicial de alegatos civiles y que no existe una determinación ni una condena judicial contra Santiago Botero.