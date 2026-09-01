Colombia

Varios vehículos quemados en incendio en el occidente de Bogotá: las llamas alcanzaron seis metros de altura

Las unidades atendieron el reporte, hallaron llamas de unos seis metros y avanzaron en la remoción de escombros y el enfriamiento de zonas con altas temperaturas

Bomberos Bogotá informó que no hubo personas lesionadas en el incendio registrado durante la madrugada del martes 1 de septiembre - crédito Bomberos de Bogotá
Bomberos Bogotá informó que no hubo personas lesionadas en el incendio registrado durante la madrugada del martes 1 de septiembre - crédito Bomberos de Bogotá
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Un incendio afectó una bodega ubicada en el occidente de Bogotá durante la madrugada del martes 1 de septiembre.

El fuego alcanzó vehículos que permanecían en el establecimiento y generó llamas de aproximadamente seis metros de altura, según el reporte de Bomberos de Bogotá.

El incendio se originó en un inmueble en la avenida Ciudad de Cali con calle 17, de primer nivel utilizado para el parqueadero y la reparación de carros, con trabajos de latonería y pintura.

No hubo personas lesionadas, pero seis vehículos, una motocicleta y una bicicleta resultaron afectados por las llamas.

La bodega afectada funcionaba como parqueadero y taller con trabajos de latonería y pintura, según el reporte de emergencia -crédito Bomberos Bogotá
La bodega afectada funcionaba como parqueadero y taller con trabajos de latonería y pintura, según el reporte de emergencia -crédito Bomberos Bogotá

Bomberos controló el 98% del incendio

El llamado de emergencia fue recibido cerca de las 5.25 a. m.. Cuando llegaron los equipos de atención, encontraron un incendio que había aumentado con rapidez dentro de la bodega.

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Para las 7.00 a. m., las unidades de Bomberos de Bogotá informaron que habían alcanzado un control del 98% del incidente. La operación pasó entonces a la remoción de escombros y a la vigilancia de los puntos calientes.

El procedimiento buscó evitar que las llamas se reactivaran entre los restos del inmueble, los vehículos y los materiales almacenados. La información disponible no señala personas heridas durante la emergencia ni durante las labores iniciales de control.

La bodega funcionaba como espacio de estacionamiento y reparación. En su interior permanecían automotores que estaban bajo trabajos relacionados con carrocería, pintura y mantenimiento, una actividad que concentraba vehículos y materiales en el mismo lugar.

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Un incendio en una bodega comercial de la Avenida Ciudad Cali con Calle 17, en Bogotá, afectó un parqueadero y taller de reparación -crédito Bomberos Bogotá
Un incendio en una bodega comercial de la Avenida Ciudad Cali con Calle 17, en Bogotá, afectó un parqueadero y taller de reparación -crédito Bomberos Bogotá

El balance de los organismos de emergencia estableció que seis vehículos sufrieron daños. También quedaron afectados una motocicleta y una bicicleta, sin que se precisara en el reporte el estado individual de cada automotor.

Pérdidas millonarias por los vehículos afectados

Jonathan Torres, propietario del establecimiento, explicó que el fuego comenzó con una intensidad menor y después creció hasta convertirse en una llamarada de mayor tamaño. “Entre las 5.25 de la mañana había un incendio pequeño y a las 5.35 ya comenzó la llamarada grande”, relató Torres a Caracol Radio.

El dueño señaló que dentro de la bodega había vehículos y materiales adquiridos recientemente. Según su explicación, la presencia de esos elementos habría favorecido la propagación del fuego dentro del inmueble.

Torres aseguró que las pérdidas económicas son millonarias debido al valor de los vehículos que permanecían en el lugar. El propietario no entregó una cifra exacta sobre el costo total de los daños.

La evaluación económica dependerá de la revisión de los automotores, la motocicleta, la bicicleta, los materiales y la estructura afectada. Esa verificación deberá realizarse después de que termine la remoción de los escombros y se descarte cualquier nuevo foco de fuego.

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El incendio también alteró las actividades que se desarrollaban en el establecimiento. La bodega quedó bajo revisión de los organismos de emergencia mientras avanzaban las tareas para retirar los elementos quemados y asegurar el área.

Bomberos mantiene la búsqueda de Rocky dentro de la bodega

Entre las preocupaciones de los propietarios está la desaparición de Rocky, un perro blanco que permanecía dentro del establecimiento cuando comenzó la emergencia. “Sí, señor, el perrito se llama Rocky. No aparece; no sabemos si quedó en el incendio o si está escondido atrás”, manifestó Torres al medio radial.

Bomberos realizó una búsqueda inicial en la bodega y luego efectuó una segunda inspección. Hasta el momento, los equipos no han logrado localizar al animal.

La búsqueda se desarrolla entre los espacios afectados por el fuego y los restos acumulados dentro del inmueble. La ausencia de información sobre Rocky mantiene la atención de sus propietarios, que esperan encontrarlo en alguna zona de la bodega.

El caso del perro se suma a los daños materiales provocados por el incendio. Mientras los equipos verifican los puntos calientes, los responsables del establecimiento intentan establecer qué elementos pudieron recuperarse y cuáles quedaron destruidos.

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