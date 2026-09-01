Colombia

Incendios forestales en Medellín: este es el plan de contingencia de la Alcaldía para proteger los cerros tutelares

La estrategia se ajustó tras el aumento de emergencias ambientales y ante una temporada seca asociada a El Niño, que podría prolongarse hasta 2027 y elevar la amenaza de quemas

El Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ajustaron la respuesta tras atender 4.900 incidentes en lo que va del año, incluidos 150 incendios forestales - crédito Dagrd
El Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ajustaron la respuesta tras atender 4.900 incidentes en lo que va del año, incluidos 150 incendios forestales - crédito Dagrd
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Medellín refuerza la protección ambiental ante el aumento de incendios forestales y la previsión de una temporada prolongada de menos lluvias. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y el Cuerpo Oficial de Bomberos activaron medidas especiales para proteger los siete cerros tutelares y las zonas de reserva ecológica de la ciudad.

La decisión se tomó a partir de las proyecciones meteorológicas que anticipan condiciones secas, asociadas a la influencia del fenómeno de El Niño, hasta el primer trimestre de 2027. Las autoridades también consideran el aumento acelerado de las emergencias ambientales registrado durante las últimas semanas.

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Agosto concentró una tercera parte de los incendios forestales del año

En Medellín se han atendido 4.900 incidentes en lo que va del año. De ese total, 150 corresponden a incendios forestales. La mayor concentración se presentó en agosto, cuando se reportaron 50 conflagraciones de cobertura vegetal.

La cifra equivale a una tercera parte de los incendios registrados durante todo el año en la capital antioqueña. El panorama también afecta al departamento. Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres contabilizaron 73 conflagraciones en Antioquia durante el mismo periodo.

El momento más crítico se registró durante las dos primeras semanas de agosto, con 18 eventos atendidos en distintos municipios. La situación llevó a mantener activos los mecanismos de coordinación entre los organismos de socorro y las autoridades locales.

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Medellín enfrenta una temporada seca que ha incrementado los incendios forestales y amenaza sus cerros tutelares y reservas ecológicas. La respuesta incluye más de 1.600 profesionales y socorristas, junto con restricciones frente a las quemas, vigilancia de las zonas boscosas y atención inmediata a los reportes de humo.

Las altas temperaturas también generan riesgos para la población. La exposición prolongada a la radiación y al calor puede aumentar la posibilidad de sufrir golpes de calor, una condición que requiere atención, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

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