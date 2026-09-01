Colombia

La Dian reactivó la atención presencial y digital en zonas afectadas por el terremoto de 7,4: estos son los puntos

La entidad habilitó puntos temporales en Pereira y Tuluá y restableció el servicio presencial en Armenia, Cali y Palmira para garantizar trámites como la gestión del RUT y orientación tributaria

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian
Para mitigar el impacto en la infraestructura física en Manizales y las demás seccionales, se mantienen la opción de videoatención mediante agendamiento previo en el portal web institucional - crédito Dian
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La reactivación de la atención presencial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) avanzó en varias seccionales del centro y occidente del país afectadas por el terremoto de 7,4, ocurrido el 10 de agosto de 2026, mientras otros puntos siguen con esquemas temporales o por videoatención para sostener trámites como el Registro Único Tributario y la orientación tributaria general.

La entidad reactivó y ajustó la atención con un plan de contingencia y reapertura progresiva que combina sedes restablecidas, puntos temporales y canales digitales. Ese esquema mantiene servicios como la inscripción y actualización del Registro Único Tributario (RUT), además de la orientación tributaria, en Pereira, Tuluá, Armenia, Cali, Palmira, Manizales, Buenaventura y Quibdó.

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La entidad informó que adaptó sus modalidades de atención presencial y virtual para garantizar la continuidad del servicio al ciudadano. Dentro de ese esquema, habilitó nuevos espacios de forma temporal y restableció la atención en sedes principales.

Dian - crédito Dian
La Dian informó que adaptó sus modalidades de atención presencial y virtual para garantizar la continuidad del servicio al ciudadano - crédito Dian

“Como parte de estas acciones institucionales, la entidad ha habilitado temporalmente nuevos espacios, restablecido la atención presencial en sedes principales y mantenido habilitados los canales digitales para facilitar la realización de trámites como la inscripción y actualización del Registro Único Tributario (RUT), así como la orientación tributaria general”, indicó la entidad en su comunicado.

Ciudades con atención presencial restablecida

En Armenia, la atención opera con normalidad en la sede principal. El horario va de 7:45 a. m. a 3:45 p. m. y exige agendamiento previo en la página web institucional.

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En Cali, los dos puntos de contacto, Centro en la calle 11 No. 3-18 y Sur en la carrera 100 No. 11-60, local 126 del centro comercial Holguines Trade Center, prestan servicio presencial normal. Atienden de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 11:00. a. m.

Palmira mantiene atención presencial en la calle 32 No. 29-08. El horario habitual es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 04:00. p. m.

En Manizales, la seccional retomó la atención a usuarios en el punto de contacto de la sede Milán, en la carrera 23 No. 74-35. Atiende de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. y todos los sábados de septiembre de 8:30 a .m. a 12:00 p. m. con cita previa.

Puntos temporales y atención ajustada en Pereira y Tuluá

En Pereira, la Dian habilitó cuatro puntos temporales sin cita previa, con atención de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. Los espacios funcionan en Expofuturo, Centro Comercial Unicentro Pereira, Sena Dosquebradas y Comfamiliar Dosquebradas.

La recepción de correspondencia física también volvió a funcionar en la calle 14 Bis #15-29. Ese servicio opera de lunes a viernes hábiles de 8:00 a. m. a 10:00. a. m.

En Tuluá, la atención presencial fue trasladada de forma temporal al punto Vive Digital Jorge Eliécer Gaitán, en la carrera 23 No. 20 A-39 del barrio Palo Bonito. El horario allí va de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Dian - crédito Dian
En Tuluá, la atención presencial fue trasladada de forma temporal al punto Vive Digital Jorge Eliécer Gaitán, en la carrera 23 No. 20 A-39 del barrio Palo Bonito - crédito Dian

Seccionales que mantienen atención por video y puntos móviles

En Quibdó, la seccional mantiene videoatención de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. con agendamiento previo en el portal institucional. Además, programó un punto móvil para el viernes 4 de septiembre en la plaza de mercado del municipio, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Buenaventura sigue sin reapertura presencial al público. Por ahora, los usuarios de esa seccional solo pueden acceder a atención por video entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. mediante agendamiento en la plataforma de la entidad.

El sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó 331 personas fallecidas y 4.519 heridas, de acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 del 1 de septiembre. La entidad también reportó 136 desaparecidos y 364 rescates.

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