Colombia

Colombiano que confesó su participación en un atentado contra una activista política en Bolivia está prófugo: “Solo había que pegarle un susto”

En un video, el colombiano Aldo Silva Peña aseguró que solo participó con apoyo logístico, menciona a dos o tres personas que habrían pagado el plan y dice que la intención era intimidar a la abogada

Aldo Berarney Silva Peña difundió un video sobre el ataque a Nadia Beller y admitió haber colaborado en la logística del atentado - crédito Captura de Video X

Guardar

Un ciudadano colombiano estaría implicado en un atentado que sufrió la abogada y activista política Nadia Beller, ocurrido el lunes 17 de agosto de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hombre, que se identificó como Aldo Berarney Silva Peña, difundió un video en el que admite haber colaborado en la logística del ataque contra la mujer, quien recibió tres disparos en su cuerpo mientras salía de un hotel y que se recupera en un centro hospitalario de la capital boliviana.

En un video que se difundió en las redes sociales, el colombiano sostuvo que se encuentra en una posición intermedia dentro de una estructura que, según su versión, estaba compuesta por cuatro personas por debajo suyo: dos colombianas y dos brasileñas.

PUBLICIDAD

- crédito Captura de Video X/Archivo particular
- crédito Captura de Video X/Archivo particular

Por encima, mencionó primero a dos personas y luego habló de “dos, tres personas más”, a quienes atribuyó el pago y la orden de realizar el atentado.

En cuanto a su participación, Silva Peña dijo que fue contactado por teléfono y nombró a dos personas por sus alias: “Toño” y “Chino”. Del primero sostuvo que trabaja en la Gobernación de Cochabamba; del segundo, que trabaja en seguridad y que hacía el seguimiento y la “inteligencia” sobre Beller.

También afirmó que viajó dos veces a Bulo Bulo. Según su relato, en la primera visita recibió teléfonos e información relacionada con el atentado, y en la segunda recogió dinero y nuevas instrucciones, aunque no precisó ni el monto ni el contenido de esas órdenes. “Sí colaboré con cierta logística (...) por medio de esas dos personas fue que yo llegué donde ellos”, afirmó el colombiano.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más delicados del video es su explicación sobre el propósito del ataque. En su intervención, sostiene que la orden no era matar a la abogada, sino intimidarla, mientras atribuye el objetivo letal a otra persona de nacionalidad argentina.

El objetivo principal desde que se empezó esto era no matar a esa señora, no había que matarla. Esa señora había era que pegarle un susto. El propósito era matar a otra persona, pero a ella no”, indicó.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

En esa misma línea añadió que, una vez que Beller estuviera en el piso, la intención no era rematarla y que incluso se contemplaba “por ahí robarle la cartera”. También negó que el plan incluyera quitarle los teléfonos.

Silva también mencionó a tres personas a las que declaró ajenas al hecho: su amigo Roger Aguilera, su esposa Paula Andrea Vargas y su jefe, a quien describió como ingeniero agrónomo. Sostuvo que estaban siendo involucradas injustamente por la Policía y por una unidad que identificó verbalmente como “grupo DASI”.

Hacia el final del video, dijo que teme por su vida y pidió garantías para una eventual entrega. “En estos momentos yo temo por mi vida, porque, pues, obviamente, las personas que me contrataron en estos momentos me quieren es silenciarme, me quieren matar, me quieren callar”, manifestó.

Como respaldo, mencionó a un ciudadano colombiano que, según afirmó, puede dar fe de que no fue el autor material, pero tampoco reveló su nombre.

Por el momento, el colombiano permanece prófugo de las autoridades bolivianas.

An evidence marker sits next to blood stains at a hotel restaurant where political commentator Nadia Beller was shot by a man dressed as a delivery rider, in Santa Cruz, Bolivia, August 18, 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
An evidence marker sits next to blood stains at a hotel restaurant where political commentator Nadia Beller was shot by a man dressed as a delivery rider, in Santa Cruz, Bolivia, August 18, 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Detalles del atentado contra Nadia Beller

La emboscada comenzó cuando una fuente anónima la atrajo hasta el lugar con la promesa de entregarle supuesta información comprometedora sobre el expresidente Evo Morales, según información recopilada por medios locales.

De repente, dos hombres en motocicleta, disfrazados de repartidores de delivery, se acercaron mientras esperaba. Uno de ellos descendió, subió las escaleras y le disparó a quemarropa.

Según las últimas declaraciones de Beller a Caracol Radio, el ataque no respondió principalmente a un caso de violencia de pareja, sino a un móvil “100% político”. Su planteo reformuló el eje inicial de la denuncia, que en un comienzo había sido abordada como violencia de pareja e intento de feminicidio.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

La víctima sostiene que el objetivo material de los ejecutores era quitarle la cartera y, sobre todo, el teléfono celular. En ese dispositivo, según su relato, almacenaba pruebas de presuntos desvíos millonarios y negociados del actual gobierno boliviano de Rodrigo Paz, además de chats y registros periciales sobre violencia física y golpizas previas que le habría infligido su expareja, el argentino Fernando Cerimedo.

Pocas horas después del atentado, la policía boliviana detuvo a Cerimedo en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires. Un juez le dictó 180 días de prisión preventiva en el penal de Palmasola como presunto autor intelectual.

Beller se recupera bajo un fuerte esquema de protección policial después de haber sido declarada oficialmente testigo protegida. Su atención médica se coordina con el monitoreo de un embarazo de un mes.

Temas Relacionados

Nadia BellerColombiano en BoliviaAldo Silva PeñaAtentado contra abogada en BoliviaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El equipo bávaro defiende el título conseguido en la temporada 2025-2026 y visitará la Arena Osnatel en el partido de eliminatoria directa del campeonato que disputan 64 clubes

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $21,9 billones del Presupuesto General de 2026: “No tenemos cómo pagarlo”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó ante legisladores que la decisión buscó ajustar las cuentas públicas y evitar tensiones de caja durante los últimos meses del año

Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $21,9 billones del Presupuesto General de 2026: “No tenemos cómo pagarlo”

Ciudadano alemán denunció presunto caso de discriminación contra su novia en un exclusivo bar de Cartagena: “Me dijeron que no dejaban entrar prepagos”

Conocido como Nea Alemán, Luca Mariano relató la amarga experiencia que se llevó en dos establecimientos en la capital de Bolívar cuando intentó ingresar con su novia colombiana. La pareja provenía de Medellín

Ciudadano alemán denunció presunto caso de discriminación contra su novia en un exclusivo bar de Cartagena: “Me dijeron que no dejaban entrar prepagos”

Asociación de Ateos de Bogotá cuestionó las disculpas de Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial: “Un poquito más de valentía”

El mandatario volvió a pronunciar en su alocución del 30 de agosto una de las frases que dijo durante el discurso luego de asumir la Presidencia en Cali el viernes 7 de agosto de 2026: “¡Que viva Cristo rey!”

Asociación de Ateos de Bogotá cuestionó las disculpas de Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial: “Un poquito más de valentía”

Ministro de Hacienda le puso presión al Congreso para aprobar el nuevo Presupuesto General de la Nación: “Colombia está en riesgo de recesión”

Miguel Gómez sostuvo que es vital centrar la atención en el tamaño real de las obligaciones fiscales

Ministro de Hacienda le puso presión al Congreso para aprobar el nuevo Presupuesto General de la Nación: “Colombia está en riesgo de recesión”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro respondió ante la supuesta filtración de un video íntimo con Kevin Roldán: “Dejen de decir estupideces”

Luisa Castro respondió ante la supuesta filtración de un video íntimo con Kevin Roldán: “Dejen de decir estupideces”

Karol G alcanzó el primer número 1 de su carrera en la lista global de Apple Music con ‘Bby wow’

Ana del Castillo estaría embarazada: se conoció quién sería el padre del bebé que viene en camino

Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Karina García ofreció disculpas por pedir que devolvieran a una perrita porque parecía “una rata”: “Perdón por ser tan imprudente”

Deportes

El uruguayo Alfredo Arias habló tras su salida como técnico del Junior de Barranquilla: “Estoy dolido”

El uruguayo Alfredo Arias habló tras su salida como técnico del Junior de Barranquilla: “Estoy dolido”

Dimayor confirmó el día y la hora de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026: tres encuentros se jugarán en octubre

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa

Atlético Bucaramanga emitió fuerte comunicado en contra del técnico del Cali Rafael Dudamel: cuestionaron las medidas de seguridad en el estadio