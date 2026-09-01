Colombia

Proponen debate de control político al ministro de Defensa por muerte de tres menores en bombardeo en Guaviare: “El Estado les falló”

La congresista Jennifer Pedraza busca que Jorge Eduardo Mora responda por las operaciones militares desarrolladas en agosto de 2026. También pretende que el director del Dapre dé explicaciones al respecto

La congresista Jennifer Pedraza busca que el ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella explique si se tenía información de inteligencia sobre la presencia de menores en la zona atacada - crédito Luisa González/Reuters
La congresista Jennifer Pedraza busca que el ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella explique si se tenía información de inteligencia sobre la presencia de menores en la zona atacada - crédito Luisa González/Reuters
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La senadora Jennifer Pedraza envió una proposición a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado para realizar un debate de control al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, por las operaciones militares que se han llevado a cabo en el departamento de Guaviare.

La congresista pretende que los funcionarios respondan ante la corporación por las decisiones, actuaciones y omisiones en las que hayan incurrido por el desarrollo de las acciones militares en el departamento en agosto de 2026, particularmente, la Operación Amón, que tuvo lugar el 27 de agosto, en municipio de El Retorno. En esa acción militar murieron tres menores de edad.

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Según Pedraza, el ministro y el director del Dapre deben dar explicaciones porque hay distintos organismos que han presentado alertas por la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país en medio del conflicto armado.

Entre sus advertencias está el incremento de los casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados, lo que quiere decir que, posiblemente, los menores de edad se encuentren en los campamentos de las organizaciones criminales, que son objeto de ataques por parte de la fuerza pública.

Jennifer Pedraza recordó que, aunque los grupos armados son responsables del reclutamiento, el Estado tiene la obligación de proteger a los menores - crédito Louis Witter / Le Pictorium/Europa Press
Jennifer Pedraza recordó que, aunque los grupos armados son responsables del reclutamiento, el Estado tiene la obligación de proteger a los menores - crédito Louis Witter / Le Pictorium/Europa Press

Tenemos el pico más alto en la historia en reclutamiento forzado de menores según Human Right Watch, la @defensoriacol ha emitido varias alertas sobre el riesgo que tienen los niños y niñas en regiones como el Guaviare y Norte de Santander, ¿y @mindefensa en lugar de acatar sus recomendaciones bombardea campamentos? ¿El resultado? Tres niños murieron en un bombardeo en Guaviare”, indicó la senadora en una publicación en su cuenta de X.

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En la proposición que la congresista presentó a la corporación se explica que el propósito del debate de control político es establecer las circunstancias en las que fueron planeadas, autorizadas y ejecutadas las operaciones militares. De igual manera, se busca conocer si el Ministerio de Defensa tenía información de inteligencia que diera luces sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes en las zonas atacadas y si las autoridades adoptaron medidas para protegerlos.

También tiene el fin de conocer los criterios jurídicos y operacionales empleados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para autorizar la ejecución de bombardeos en sitios en los que existe el riesgo de presencia de menores de edad.

La congresista Jennifer Pedraza propuso la realización de un debate de control político al ministro de Defensa y al director del Dapre. Aseguró que busca evaluar las operaciones militares realizadas en agosto en Guaviare, específicamente una que derivó en la muerte de tres menores de edad - crédito @JenniferPedraz/X
La congresista Jennifer Pedraza propuso la realización de un debate de control político al ministro de Defensa y al director del Dapre. Aseguró que busca evaluar las operaciones militares realizadas en agosto en Guaviare, específicamente una que derivó en la muerte de tres menores de edad - crédito @JenniferPedraz/X

En su cuenta de X, Pedraza recordó que, aunque las organizaciones criminales son responsables del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, el Estado no puede desentenderse de su obligación de garantizar su seguridad. “Los grupos son responsables de reclutarlos, sí; pero el Estado les falló al no protegerlos. Por eso radiqué debate de control político: para exigir respuestas y una política que proteja a nuestros niños antes de que sea demasiado tarde”, indicó.

En ese sentido, con la proposición, la senadora también busca conocer y examinar la respuesta del Estado con respecto al reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones al margen de la ley. Esto implica evaluar las medidas de prevención, protección, recuperación y restablecimiento de derechos de los niños que son utilizados por los grupos armados.

Asimismo, aseguró que es necesario saber cuáles fueron las actuaciones del Gobierno luego de que se ejecutara la Operación Amón, lo que involucra la identificación de los menores, el acompañamiento de sus familias y las investigaciones que se iniciaron posteriormente.

La congresista Jennifer Pedraza cuestionó al Gobierno de De la Espriella por bombardeo en Guaviare en el que murieron menores de edad - crédito @JenniferPedraz/X
La congresista Jennifer Pedraza cuestionó al Gobierno de De la Espriella por bombardeo en Guaviare en el que murieron menores de edad - crédito @JenniferPedraz/X

La política de defensa y seguridad no puede reducirse a los bombardeos, tiene que estar atravesada por una estrategia contundente y clara frente al reclutamiento, con presupuesto y plan de acción. La lucha contra los grupos armados exige mayor rigor y un enfoque de derechos humanos, porque ninguna ventaja táctica justifica triturar la vida de la niñez”, precisó Pedraza en X.

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Bombardeo en GuaviareNiños muertos en bombardeoJorge Eduardo MoraDebate de control políticoColombia-Noticias

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