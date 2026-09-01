Colombia

Daniel Briceño cuestionó a sectores de izquierda por criticar a la nueva administración por la muerte de tres menores en bombardeos: “Hipócritas”

El representante del Centro Democrático comparó las reacciones por la muerte de tres adolescentes en Guaviare con los casos registrados durante el gobierno de Gustavo Petro

Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa
Daniel Briceño acusó a la izquierda de usar a los niños como “instrumento político” - crédito Colprensa
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El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó en X las reacciones de sectores afines al expresidente Gustavo Petro tras la confirmación de la muerte de tres menores de edad en una operación militar contra disidencias de las Farc en Guaviare, bajo el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

El congresista contrastó esas críticas con el silencio que, según afirmó, mantuvieron ante casos ocurridos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

En una publicación en X, Briceño sostuvo que quienes hoy reprochan la operación militar permitieron el incremento del reclutamiento infantil y no se pronunciaron por los menores muertos en bombardeos durante el gobierno anterior. “Ahora están indignados por tres menores”, escribió.

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El legislador calificó de “hipócrita” esa postura y aseguró que sus cuestionamientos no excluyen la responsabilidad estatal ante operaciones que involucren a niños y adolescentes. Por esa razón, pidió elevar la capacidad de anticipación de las autoridades y revisar las actuaciones en el terreno.

Daniel Briceño cuestionó al petrismo por las críticas tras la muerte de tres menores en un bombardeo - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño cuestionó al petrismo por las críticas tras la muerte de tres menores en un bombardeo - crédito @Danielbricen/X

El representante señaló que su posición sobre este tipo de hechos se mantiene sin importar quién esté al frente del Ejecutivo. Afirmó que la fuerza pública debe contar con información suficiente antes de intervenir contra estructuras armadas que puedan tener menores entre sus integrantes.

“Exigimos mayor despliegue en inteligencia”, manifestó Briceño. También solicitó responsabilidad institucional y el uso de las capacidades operativas necesarias para impedir que se repitan muertes de personas reclutadas por organizaciones ilegales.

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El congresista sostuvo que las autoridades deben asumir las consecuencias de cada procedimiento militar en el que haya víctimas menores de edad. Su mensaje planteó que la prevención debe ser una prioridad ante el reclutamiento de niños y adolescentes en zonas bajo presencia de grupos armados.

Briceño dirigió otra exigencia a los gestores de paz que participaron en los acercamientos promovidos por la administración Petro. “Deben liberar a todos los menores reclutados”, afirmó.

En el mismo mensaje, el integrante del Centro Democrático dijo que el petrismo no tiene “autoridad moral” para reprochar decisiones del Gobierno actual. Atribuyó a ese sector una responsabilidad política por la expansión del reclutamiento infantil y por las consecuencias de la política de Paz total.

Daniel Briceño dijo que el petrismo no tiene “autoridad moral” para cuestionar al Gobierno - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño dijo que el petrismo no tiene “autoridad moral” para cuestionar al Gobierno - crédito @Danielbricen/X

El parlamentario no presentó en sus publicaciones documentos que sustentaran su afirmación de que 65 menores murieron en bombardeos durante la administración anterior.

Briceño volvió sobre el tema en otro trino, donde acusó a sectores de izquierda de utilizar a los niños como “un instrumento político”. En ese texto vinculó a los gestores de paz del Gobierno Petro con conductas como reclutamiento, violencia sexual y homicidios contra menores.

El congresista señaló que varios dirigentes de izquierda pidieron la liberación de integrantes de grupos armados y rechazaron su persecución judicial. Según Briceño, esas peticiones ocurrieron mientras persistían denuncias por reclutamiento de menores. “A eso le llamaron Paz total”, escribió.

El representante sostuvo que los cuestionamientos actuales se producen después de que el problema se agravara durante el gobierno anterior.

El parlamentario agregó que quienes ahora reclaman explicaciones “salen a pontificar” pese a que, a su juicio, las estructuras criminales tuvieron margen de acción en distintas regiones y hasta en centros penitenciarios.

Briceño cerró ambas publicaciones con el mismo mensaje contra el petrismo: “No tienen autoridad moral”.

Mafe Carrascal preguntó si las operaciones militares buscan desviar la atención de otros asuntos - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal preguntó si las operaciones militares buscan desviar la atención de otros asuntos - crédito @MafeCarrascal/X

Mafe Carrascal cuestionó los bombardeos y pidió proteger a los menores de edad

La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, cuestionó en X las operaciones militares ordenadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella y preguntó si buscan apartar la atención de otros asuntos de la administración.

La congresista publicó su mensaje en medio de la discusión por los bombardeos contra estructuras armadas y la muerte de tres menores de edad en una de esas acciones en Guaviare. Carrascal planteó reparos sobre la protección que debe brindar el Estado a niños y niñas ante ese tipo de procedimientos.

“¿Van bombardeando por todos lados?”, escribió la representante al dirigirse al presidente. En el mismo texto, sugirió que las operaciones podrían tener el propósito de desviar el debate público frente a actuaciones que calificó como “barbaridades”.

Carrascal también preguntó si la intervención estatal sobre menores resulta admisible cuando se trata de ataques aéreos. “¿Con los niños y niñas el Estado sí puede meterse?”, señaló.

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Daniel BriceñoGustavo PetroAbelardo de la EspriellaMuerte de menores en GuaviareColombia-Noticias

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