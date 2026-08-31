Colombia

Isabel Zuleta aseguró en un video que Gustavo Petro sigue siendo presidente y provocó hasta advertencias de investigaciones en la Procuraduría: “No lo admito”

La congresista argumentó que, si las elecciones fueron robadas, Petro conserva la presidencia, y enfrenta ahora una solicitud de investigación disciplinaria ante la Procuraduría

Gustavo Petro sentado de traje en el centro entre Isabel Zuleta a la izquierda y Sandra Forero a la derecha, quienes lo señalan con el dedo.
Isabel Zuleta pide llamar a Gustavo Petro presidente, alegando que se robaron las elecciones, y la concejal de Bogotá, Sandra Forero pide una investigación a la congresista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta encendió la polémica política en Colombia al rechazar públicamente que se llame a Gustavo Petro con el título de expresidente, durante una reunión comunitaria en San Sebastián de Buenavista, en el sur del departamento del Magdalena.

La congresista reprendió a los asistentes al evento —entre ellos un militante identificado como Felipe— por usar ese término. “No me deja mentir el compañero Felipe en una reunión que hicimos diciéndole expresidente a Gustavo Petro. ¡No lo admito!”, declaró ante la audiencia.

La tesis del fraude como argumento central

La posición de Zuleta no se limitó a una cuestión de protocolo político. La senadora la fundamentó en la tesis, sin respaldo probatorio, de que las elecciones presidenciales que llevaron a Abelardo de la Espriella al poder fueron fraudulentas.

PUBLICIDAD

La congresista aseguró que no permitirá que llamen expresidente al líder del Pacto Histórico - crédito @Lenguaensalsada/X

Las autoridades electorales colombianas no han encontrado evidencia de irregularidades en esos comicios.

“Si el otro se robó las elecciones, ¿Quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, planteó ante los presentes. Con ese razonamiento, la congresista sostuvo que mantener vivo el legado del exmandatario exige no reconocerlo como figura del pasado.

La declaración más llamativa fue la que trazó una línea entre dos proyectos de país: “La clase popular tiene un presidente, que los ricos se queden con su presidente, que nosotros tenemos el nuestro”. La frase, que circuló ampliamente en redes sociales, instala de facto la idea de una doble legitimidad presidencial en Colombia.

PUBLICIDAD

La respuesta desde el Concejo de Bogotá

---
La concejal de Bogotá, Sandra Forero, se pronunció sobre las declaraciones de Isabel Zuleta - crédito @Sandra_ForeroR/X

La concejal de Bogotá Sandra Forero reaccionó de inmediato en su cuenta de X y anunció que llevaría el caso a la Procuraduría General de la Nación.

“Pediremos a la @PGN_COL que actúe. @ISAZULETA es senadora y está sometida al régimen ético y disciplinario del Congreso. Desconocer a @ABDELAESPRIELLA y hablar de un falso robo de las elecciones es faltar a sus deberes como congresista”, escribió Forero.

La cabildante bogotana considera que las declaraciones de Zuleta constituyen una violación a las obligaciones disciplinarias de un miembro del Congreso, al negar la legitimidad del presidente en ejercicio.

La agenda por el agua que enmarcó el discurso

La senadora Isabel Zuleta aseguró que hay integrantes del Centro Democrático que estarían planeando un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa y Colprensa
La senadora Isabel Zuleta aseguró que hay integrantes del Centro Democrático que estarían planeando un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa y Colprensa

El acto donde Zuleta hizo estas afirmaciones tenía, en principio, otro propósito. La senadora viajó al Magdalena para articular lo que describió como una agenda por el recurso hídrico en el Caribe colombiano.

“Llegué al Magdalena precisamente para articular una agenda por el agua en el Caribe colombiano”, explicó en la misma reunión. Señaló además haber logrado la aprobación del primer debate de control político sobre el fenómeno de El Niño en el Senado, y se comprometió con los habitantes a acompañar su lucha por el acceso al agua.

Las voces del oficialismo y la oposición en X

El senador del Centro Democrático Andrés Forero apuntó a otra parte del discurso de Zuleta: la mención a la ocupación de tierras como forma de reforma agraria. “Más allá de lo ridículo, alarma que una senadora esté promoviendo vías de hecho de dudosa legalidad”, escribió, y citó textualmente a la congresista: “‘Ocupando las tierras como corresponde’, dice sin inmutarse”.

---
Congresistas y políticos reaccionaron a las declaraciones de Isabel Zuleta sobre no permitir que llamen expresidente a Gustavo Petro - crédito Redes Sociales

El también congresista Julio César Triana enmarcó las declaraciones como una negativa a aceptar los resultados electorales. “No hay mayor amenaza para la democracia que desconocer la voluntad popular”, sostuvo en X. Para Triana, el argumento del fraude ya perdió sustento: “No bastaron dos meses de Petro insistiendo con el fraude —desmentido una y otra vez—. Ahora sus escuderos buscan prolongar el cuento para no aceptar la derrota”.

El representante Germán Rodríguez fue más directo en su interpelación a la senadora: “Isabel Cristina Zuleta, como congresista usted tiene una responsabilidad aún mayor con la verdad y con la Constitución”.

En su publicación, Rodríguez fue enfático: “Gustavo Petro ya no es el presidente de Colombia. El presidente es Abelardo De La Espriella, elegido legal y democráticamente en las urnas”. Cerró con una pregunta: “¿Como congresista, desconoce usted la Constitución y la ley?”.

---
Congresistas y políticos reaccionaron a las declaraciones de Isabel Zuleta sobre no permitir que llamen expresidente a Gustavo Petro - crédito Redes Sociales

La senadora María Fernanda Cabal optó por el ataque personal antes que el argumento institucional. “¿Se acuerdan cuando engañó a Fajardo? Es la reina de la mentira con su lengua viperina. ¿Para quién trabaja?”, escribió al compartir el video de Zuleta en el Magdalena.

Temas Relacionados

Isabel ZuletaSandra ForeroGustavo PetroExpresidente Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Colombia, hoy 31 de agosto, EN VIVO: se mantienen 5 focos activos en el departamento del Tolima

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) mencionó que se han controlado 12 focos de incendio en la región

Incendios forestales en Colombia, hoy 31 de agosto, EN VIVO: se mantienen 5 focos activos en el departamento del Tolima

El colombiano Gustavo Puerta sería fichado por importante equipo inglés, pero irá cedido a club por el que pasó James Rodríguez

El jugador revelación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene una cláusula de rescisión en su contrato por 20 millones de euros

El colombiano Gustavo Puerta sería fichado por importante equipo inglés, pero irá cedido a club por el que pasó James Rodríguez

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

A días de arrancar sus 12 fechas en la capital española, la cantante colombiana explicó que el proyecto busca celebrar la migración latina con una experiencia cultural masiva que irá mucho más allá del escenario

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a otros cinco funcionarios de Gustavo Petro que se habían negado a renunciar

La Casa de Nariño aplicó la figura que termina de forma unilateral el vínculo laboral en puestos de libre nombramiento y remoción, en medio de auditorías, empalme institucional y una depuración anunciada por Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a otros cinco funcionarios de Gustavo Petro que se habían negado a renunciar

Gabriela Muñoz le contestó a representante a la Cámara del Centro Democrático que dijo que las mujeres colombianas no son como ella: “No necesito su aprobación”

Una publicación de Nelly Patricia Mosquera contra Muñoz desató una serie de respuestas que pusieron en el centro el debate sobre la representación femenina, la integridad pública y las viejas disputas partidarias

Gabriela Muñoz le contestó a representante a la Cámara del Centro Democrático que dijo que las mujeres colombianas no son como ella: “No necesito su aprobación”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

Altafulla fue sometido a una operación después de tres meses esperando un donante: su movilidad estaba gravemente comprometida

La Segura reveló la millonaria cifra que tuvo que pagarle a la Dian: nunca había declarado renta

Karen Sevillano avivó los rumores sobre un posible romance entre Karol G y Bruno Mars: “Están saliendo”

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

Deportes

El colombiano Gustavo Puerta sería fichado por importante equipo inglés, pero irá cedido a club por el que pasó James Rodríguez

El colombiano Gustavo Puerta sería fichado por importante equipo inglés, pero irá cedido a club por el que pasó James Rodríguez

Junior se quedó sin técnico: los Char tomaron la decisión de separar a Alfredo Arias del cub Tiburón tras sumar apenas dos puntos en cinco partidos

Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest: este será su debut con el cuadro dos veces campeón de Europa

Rafael Dudamel, técnico del Cali, se fue en contra del DT de Bucaramanga por su actuación durante los disturbios en el estadio: “Una vergüenza”

Disturbios en Palmaseca: Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó antes de tiempo por invasión de hinchas