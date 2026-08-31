Isabel Zuleta aseguró en un video que Gustavo Petro sigue siendo presidente y provocó hasta advertencias de investigaciones en la Procuraduría: “No lo admito”

Isabel Zuleta pide llamar a Gustavo Petro presidente, alegando que se robaron las elecciones, y la concejal de Bogotá, Sandra Forero pide una investigación a la congresista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta encendió la polémica política en Colombia al rechazar públicamente que se llame a Gustavo Petro con el título de expresidente, durante una reunión comunitaria en San Sebastián de Buenavista, en el sur del departamento del Magdalena.

La congresista reprendió a los asistentes al evento —entre ellos un militante identificado como Felipe— por usar ese término. “No me deja mentir el compañero Felipe en una reunión que hicimos diciéndole expresidente a Gustavo Petro. ¡No lo admito!”, declaró ante la audiencia.

La tesis del fraude como argumento central

La posición de Zuleta no se limitó a una cuestión de protocolo político. La senadora la fundamentó en la tesis, sin respaldo probatorio, de que las elecciones presidenciales que llevaron a Abelardo de la Espriella al poder fueron fraudulentas.

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La congresista aseguró que no permitirá que llamen expresidente al líder del Pacto Histórico - crédito @Lenguaensalsada/X

Las autoridades electorales colombianas no han encontrado evidencia de irregularidades en esos comicios.

“Si el otro se robó las elecciones, ¿Quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, planteó ante los presentes. Con ese razonamiento, la congresista sostuvo que mantener vivo el legado del exmandatario exige no reconocerlo como figura del pasado.

La declaración más llamativa fue la que trazó una línea entre dos proyectos de país: “La clase popular tiene un presidente, que los ricos se queden con su presidente, que nosotros tenemos el nuestro”. La frase, que circuló ampliamente en redes sociales, instala de facto la idea de una doble legitimidad presidencial en Colombia.

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La respuesta desde el Concejo de Bogotá

La concejal de Bogotá, Sandra Forero, se pronunció sobre las declaraciones de Isabel Zuleta - crédito @Sandra_ForeroR/X

La concejal de Bogotá Sandra Forero reaccionó de inmediato en su cuenta de X y anunció que llevaría el caso a la Procuraduría General de la Nación.

“Pediremos a la @PGN_COL que actúe. @ISAZULETA es senadora y está sometida al régimen ético y disciplinario del Congreso. Desconocer a @ABDELAESPRIELLA y hablar de un falso robo de las elecciones es faltar a sus deberes como congresista”, escribió Forero.

La cabildante bogotana considera que las declaraciones de Zuleta constituyen una violación a las obligaciones disciplinarias de un miembro del Congreso, al negar la legitimidad del presidente en ejercicio.

La agenda por el agua que enmarcó el discurso

La senadora Isabel Zuleta aseguró que hay integrantes del Centro Democrático que estarían planeando un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa y Colprensa

El acto donde Zuleta hizo estas afirmaciones tenía, en principio, otro propósito. La senadora viajó al Magdalena para articular lo que describió como una agenda por el recurso hídrico en el Caribe colombiano.

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“Llegué al Magdalena precisamente para articular una agenda por el agua en el Caribe colombiano”, explicó en la misma reunión. Señaló además haber logrado la aprobación del primer debate de control político sobre el fenómeno de El Niño en el Senado, y se comprometió con los habitantes a acompañar su lucha por el acceso al agua.

Las voces del oficialismo y la oposición en X

El senador del Centro Democrático Andrés Forero apuntó a otra parte del discurso de Zuleta: la mención a la ocupación de tierras como forma de reforma agraria. “Más allá de lo ridículo, alarma que una senadora esté promoviendo vías de hecho de dudosa legalidad”, escribió, y citó textualmente a la congresista: “‘Ocupando las tierras como corresponde’, dice sin inmutarse”.

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Congresistas y políticos reaccionaron a las declaraciones de Isabel Zuleta sobre no permitir que llamen expresidente a Gustavo Petro - crédito Redes Sociales

El también congresista Julio César Triana enmarcó las declaraciones como una negativa a aceptar los resultados electorales. “No hay mayor amenaza para la democracia que desconocer la voluntad popular”, sostuvo en X. Para Triana, el argumento del fraude ya perdió sustento: “No bastaron dos meses de Petro insistiendo con el fraude —desmentido una y otra vez—. Ahora sus escuderos buscan prolongar el cuento para no aceptar la derrota”.

El representante Germán Rodríguez fue más directo en su interpelación a la senadora: “Isabel Cristina Zuleta, como congresista usted tiene una responsabilidad aún mayor con la verdad y con la Constitución”.

En su publicación, Rodríguez fue enfático: “Gustavo Petro ya no es el presidente de Colombia. El presidente es Abelardo De La Espriella, elegido legal y democráticamente en las urnas”. Cerró con una pregunta: “¿Como congresista, desconoce usted la Constitución y la ley?”.

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Congresistas y políticos reaccionaron a las declaraciones de Isabel Zuleta sobre no permitir que llamen expresidente a Gustavo Petro - crédito Redes Sociales

La senadora María Fernanda Cabal optó por el ataque personal antes que el argumento institucional. “¿Se acuerdan cuando engañó a Fajardo? Es la reina de la mentira con su lengua viperina. ¿Para quién trabaja?”, escribió al compartir el video de Zuleta en el Magdalena.