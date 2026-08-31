Para enfrentar el fenómeno del niño, comienza el racionamiento de agua en Medellín: EPM anunció los sectores afectados este lunes 31 de agosto

El racionamiento de agua en Medellín afectará a 109.235 usuarios, unas 300.000 personas, en seis comunas de la ciudad. - crédito Infobae

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Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que desde el lunes 31 de agosto se da inicio al racionamiento de agua en svarios ectores de la ciudad durante al menos un mes por la sequía asociada al fenómeno de El Niño de intensidad inédita en más de medio siglo.

Esta medida impactará de forma directa a 300.000 personas de seis comunas del centro oriente y nororiente de la capital antioqueña.

El racionamiento responde al desequilibrio entre la capacidad actual de las fuentes hídricas, que pueden suplir 900 millones de litros, y un consumo que se sitúa en los 940 millones.

Según Santiago Wilches, subgerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, este déficit llevó a la compañía a implementar un esquema de cortes nocturnos de agua, día por medio, durante todo septiembre.

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A partir de esta fecha, los habitantes de barrios de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y la parte alta de La Candelaria deberán afrontar interrupciones del servicio entre las 6:00 p. m. y las 5:00 p. m. del día siguiente. La empresa calcula que la reducción podría traducirse en un ahorro del 5% en el consumo.

EPM iniciará el 31 de agosto un racionamiento de agua en Medellín por la sequía asociada al fenómeno de El Niño - crédito EPM

La medida se produce porque las fuentes que abastecen el sistema de acueducto no logran reponer lo que la ciudad extrae cada día, agotando incluso las reservas de los embalses Río Grande, La Fe y Piedras Blancas. Estos, alimentados por 33 fuentes naturales, enfrentan mínimos históricos tras meses sin lluvias suficientes.

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¿Cómo afectará el racionamiento a la vida cotidiana y qué alternativas tendrán los usuarios?

Durante septiembre, los cortes serán alternados y durarán once horas por jornada. EPM habilitó la Línea de Atención EMA (3023000115) y sus redes sociales para que la ciudadanía consulte el calendario de interrupciones según su contrato.

Para quienes no logren almacenar suficiente agua, seis camiones cisterna recorrerán los barrios afectados entre las 6:30 p. m. y las 9:30 p. m.

La empresa recomienda no acaparar agua en exceso para evitar un descenso adicional en los tanques de reserva y demoras en la recuperación del servicio, especialmente en las partes más altas. Si sobra líquido almacenado, sugieren reutilizarlo en actividades domésticas como el aseo.

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Se advierte que, al restablecerse el suministro, el agua puede llegar turbia, por lo que aconsejan dejarla correr unos minutos antes de usarla para lavar ropa o mezclarla con blanqueadores, a fin de prevenir manchas en las prendas.

Causas y alcance del racionamiento de agua en Medellín

El fenómeno de El Niño que afecta a Medellín ha reducido el aporte de agua a sus embalses y fuentes hídricas. Según el coordinador del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), Daniel Ruiz, la ciudad experimenta un aumento de 2,8 ℃ en la temperatura, con riesgo de llegar hasta 3,4 ℃. Las lluvias de mayo, por ejemplo, representaron apenas la mitad de lo habitual, y se esperan precipitaciones igualmente bajas hasta principios de 2027.

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La directora del Área Metropolitana, Paula Palacio, advirtió que el fenómeno actual tiene una probabilidad del 69% de alcanzar niveles similares al de 1997-1998, el más fuerte registrado en los últimos cincuenta años.

El impacto inmediato de la sequía ha obligado a EPM a sectorizar el racionamiento, priorizando las zonas más altas, donde el embalse de Piedras Blancas —más pequeño y vulnerable— resulta insuficiente para cubrir la demanda. El subgerente de Acueducto, Santiago Wilches, explicó que si cada habitante reduce su consumo en un metro cúbico al mes, se podría compensar el déficit actual de 120 litros por segundo.