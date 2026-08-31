Colombia

Iván Cepeda aclaró versiones sobre divisiones al interior del Pacto Histórico y criticó al Gobierno: “Es en realidad la ‘patria calamidad’”

En un pronunciamiento público, el senador pidió a sus integrantes dejar de lado las disputas internas; además, cuestionó varias decisiones atribuidas al gobierno de Abelardo de la Espriella

El senador Iván Cepeda hizo un llamado a la unidad dentro del Pacto Histórico en medio de las recientes diferencias entre integrantes de la coalición - crédito Iván Valencia/AP Foto
El senador Iván Cepeda hizo un llamado a la unidad dentro del Pacto Histórico en medio de las recientes diferencias entre integrantes de la coalición - crédito Iván Valencia/AP Foto
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El senador Iván Cepeda, representante de la bancada de oposición del Pacto Histórico y excandidato presidencial de la contienda de 2026, emitió una declaración pública en la que hizo un llamado a la cohesión interna de su colectivo político frente a algunas decisiones de la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

El congresista afirmó en su pronunciamiento que los sectores contrarios al proyecto progresista buscan, según su concepto, promover la idea de una bancada fraccionada, al tiempo que cuestionó la percepción sobre la superación de crisis económicas y la atención a emergencias nacionales registradas en el país.

“Me llama la atención el esfuerzo concertado de los centros de opinión y propaganda mediática por convencer al espectro progresista de que está dividido, debilitado y prácticamente liquidado. Que lo ocurrido en los últimos cuatro años fue una cadena de desgracias y desaciertos”, afirmó Cepeda en su documento oficial.

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Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Iván Cepeda cuestionó la idea de que el Pacto Histórico se encuentre dividido, debilitado o cerca de desaparecer como fuerza política - crédito suministrada a Infobae Colombia

El legislador sostuvo que se intenta difundir el mensaje de que en menos de un mes la actual administración solucionó el déficit fiscal, resolvió la crisis del sistema de salud y atendió los impactos derivados del terremoto registrado el 10 de agosto, el cual tuvo como epicentro el Chocó.

“Ni lo uno ni lo otro es cierto”, aseveró el congresista, que calificó la visión del oficialismo como irreal y aseguró que las decisiones tomadas desde el poder Ejecutivo tendrán un impacto negativo en la estructura social de la nación.

En su comunicación, Cepeda enfatizó que la gestión del mandatario busca beneficiar a sectores políticos específicos mediante el endeudamiento público, la explotación de recursos petroleros sin consideración del entorno y el desmonte de garantías sociales.

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Iván Cepeda criticó las primeras decisiones del nuevo Gobierno

“El gobierno de De la Espriella ha puesto en marcha políticas irresponsables, que tendrán un efecto muy negativo para la sociedad colombiana. Su único objetivo es lograr el beneficio y enriquecimiento de un estrecho círculo de clanes políticos y socios”, se lee en el escrito del senador.

“Endeudar el país a niveles no vistos, anular nuestra soberanía y postrarnos ante EEUU e Israel; extraer petróleo sin importar la destrucción natural, y acabar con los derechos sociales de la población. La ‘patria milagro’ es en realidad la ‘patria calamidad’”, sostuvo.

Frente a la situación interna del movimiento, el senador planteó que la bancada conserva la vigencia política requerida para disputar la orientación del país, por lo que pidió a los dirigentes evitar las discrepancias individuales que aparten a la colectividad de sus metas.

“A pesar de las persecuciones, de toda la propaganda sucia practicada con granjas de bots en redes sociales, de nuestros propios errores y contradicciones, somos la única fuerza que tiene la capacidad de derrotar este proyecto fascista, autoritario y mezquino”, puntualizó.

Iván Cepeda cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press
Iván Cepeda cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

El congresista también convocó a los voceros del Pacto Histórico a asumir una conducta responsable ante las demandas de las comunidades, priorizando el beneficio colectivo sobre las disputas de poder interna: “Nuestra mayor preocupación debe ser la gente, las comunidades, el pueblo colombiano, sus dificultades, sus luchas, sus sueños”.

“Invito cordialmente a todas las personas que ejercen liderazgo en nuestra colectividad a asumir con responsabilidad, grandeza política y ética, y total entrega esa labor que es hoy indispensable para el bienestar de la nación”, sostuvo Cepeda en su escrito.

Y agregó: “No permitamos que las ambiciones personales, los intereses particulares y egoístas nos desvíen de la ruta esencial de la transformación social”.

La izquierda colombiana atraviesa por una crisis que les podría costar la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia
El senador defendió la vigencia política del Pacto Histórico y aseguró que la colectividad conserva capacidad para disputar la orientación del país - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Cepeda concluyó su mensaje manifestando que la insistencia de sus contradictores en atacarlos obedece a la presencia institucional que mantiene la coalición: “Somos un movimiento político y social que tiene profundas raíces en la historia de nuestro país”.

“Somos la principal corriente política; una corriente multitudinaria, que tiene la fuerza, la autoridad moral y el liderazgo intelectual necesarios para conducir al pueblo colombiano por el camino de la transformación social”, declaró.

Las disputas internas que enfrenta el Pacto Histórico

El documento fue publicado en un contexto de discusiones internas dentro del Pacto Histórico, originadas por la votación para conformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el anuncio de un gabinete de seguimiento a la gestión presidencial.

Así mismo, la decisión tomada por cinco integrantes de la coalición respecto al trámite de una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes generó opiniones encontradas entre las figuras parlamentarias, aunque la Fiscalía no lo entregó a esta instancia.

Iván Cepeda pidió a los dirigentes del movimiento evitar que las diferencias personales terminen afectando los objetivos políticos de la colectividad - crédito Charlie Cordero/Reuters
Iván Cepeda pidió a los dirigentes del movimiento evitar que las diferencias personales terminen afectando los objetivos políticos de la colectividad - crédito Charlie Cordero/Reuters

Estos hechos motivaron debates en redes sociales entre integrantes del colectivo, como los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho, además de valoraciones sobre las presiones internas formuladas por el excongresista Gustavo Bolívar.

Sobre estas discusiones, el expresidente Gustavo Petro descartó una ruptura definitiva en la bancada y atribuyó las diferencias en las votaciones a falta de atención en el momento de tramitar las proposiciones en las sesiones plenarias.

“El Pacto Histórico no se divide. Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”, aseveró Petro al referirse al funcionamiento del bloque parlamentario.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que la JEP es el camino hacia la verdad para lograr la reconciliación en Colombia e hizo un llamado a la unidad - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario reiteró que los procesos judiciales vinculados al conflicto armado deben ser revisados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como instancia competente para esos asuntos.

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