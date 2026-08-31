Congresista lanzó duro ataque contra sector de la derecha por los impuestos saludables en Colombia: “Aquí nadie les está prohibiendo la gaseosa”

La representante María Fernanda Carrascal cuestionó el proyecto que busca eliminar los llamados impuestos saludables a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados - crédito @MafeCarrascal/X

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, rechazó la propuesta presentada por el sector de la derecha para eliminar los impuestos saludables y acusó a los ponentes del proyecto de defender los intereses financieros de las grandes industrias de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

El pronunciamiento de la congresista se dio en respuesta a la iniciativa radicada por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional.

Los congresistas buscan derogar el gravamen aprobado en la Ley 2277 de 2022 tras argumentar afectaciones a los tenderos y una supuesta falta de resultados en el consumo de los ciudadanos.

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La iniciativa fue presentada por los representantes Daniel Briceño y Carol Borda, quienes argumentan que el impuesto afecta a los tenderos - crédito Carol Borda - Daniel Briceño/Facebook

A través de su cuenta en la red social X, Carrascal cuestionó de forma directa los motivos de los congresistas para promover la eliminación de la tarifa y los señaló de ocultar las fuentes de financiación de sus campañas y partidos políticos.

“Carol Borda y Daniel Briceño mienten. ¿Por qué insisten tanto en defender a las compañías de bebidas azucaradas y ultraprocesados? Lo sabemos directamente: son sus financiadores, los de sus campañas o los de sus partidos", se lee en el post de la legisladora.

Mafe Carrascal defiende impuestos saludables y explica qué productos están gravados

Además, Carrascal cuestionó que algunos sectores políticos respalden los intereses de una industria que, según sostuvo, busca frenar medidas relacionadas con la salud pública: Tengan la honestidad de decirlo abiertamente si los van a defender. Porque mientras ustedes hablan de los tenderos, una industria multimillonaria hace lobby para tumbar una política de salud pública”.

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Según Mafe Carrascal, el impuesto no afecta de manera generalizada los productos que hacen parte de la canasta familiar - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal desmintió que el tributo afecte la mayor parte de la canasta familiar y aclaró la cobertura real de la norma aprobada durante el gobierno de izquierda: “Hay una mentira que se está repitiendo para tumbar los impuestos saludables: que el gobierno de Gustavo Petro le puso impuestos a la comida de los colombianos. No, no y no”.

“De los 443 productos que componen la canasta familiar, el impuesto tiene efectos directos sobre apenas 21. Alimentos básicos como frutas, verduras, tubérculos, carne, leche, huevos, pescados, granos y pan están por fuera”, afirmó la legisladora en un video con el que amplió su crítica.

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La congresista sostuvo que los promotores de la derogatoria confunden de forma equivocada el número de artículos gravados con un porcentaje general de la economía del hogar para desinformar a la ciudadanía: “Están confundiendo veintiún productos con 21.4% de la canasta. Esos son más de noventa productos. Y esto importa porque estamos hablando de una política de salud pública. Espero realmente que lo estén confundiendo y no manipulando las cifras”.

La representante aseguró que, de los 443 productos que componen la canasta familiar que citó, solo 21 tienen efectos directos del gravamen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mafe Carrascal citó investigaciones realizadas por la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad de Carolina del Norte y el Banco Mundial para respaldar la efectividad de la medida sobre los hábitos de consumo y desestimar impactos negativos en el mercado laboral.

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Proyecto para eliminar impuestos saludables genera choque entre los congresistas

“En Colombia, entre el 2022 y 2024, el consumo diario de bebidas azucaradas en adultos cayó y la reducción fue incluso más marcada en los hogares de menores ingresos. Después de la implementación de los impuestos saludables y del etiquetado frontal, no hubo efectos estadísticamente significativos sobre el empleo, los ingresos laborales ni la informalidad”, aseguró la congresista.

Sobre las consecuencias económicas para las pequeñas tiendas de barrio, Carrascal afirmó que la oposición utiliza el sector comercial de manera política para justificar la protección a los grandes productores.

“Necesitaban ponerle una cara popular a su defensa de las grandes corporaciones, de las grandes multinacionales y de los productores de bebidas azucaradas y de comestibles ultraprocesados. Pero es muy distinto usar políticamente la cara de los tenderos y otra muy distinta es que puedan demostrar que los impuestos saludables están destruyendo sus negocios”, recriminó la representante.

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La congresista rechazó que los impuestos saludables estén destruyendo los negocios de los tenderos y pidió pruebas que sustenten esa afirmación - crédito Mafe Carrascal/Facebook

“Cuestión Pública documentó en los tres meses que duró la reforma tributaria del 2022, 261 visitas al Congreso de personas asociadas a la industria de los comestibles y de las bebidas azucaradas. Ese mismo año, empresas del sector de alimentos aportaron alrededor de 25.000 millones de pesos a partidos políticos. Salvación Nacional recibió 400 millones de pesos de gaseosas Lux y 300 millones de pesos de Bavaria”, detalló la legisladora.

De esta manera, la congresista defendió la necesidad de mantener el mecanismo de regulación estatal para reducir la carga de enfermedades crónicas en el sistema de salud del país: “Aquí nadie les está prohibiendo la gaseosa, aquí nadie le está diciendo a un adulto qué puede comer. Es hacer más costosos algunos productos cuyo consumo excesivo tiene costos enormes para la salud individual y pública”.

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“Eliminar estos impuestos desestimando la verdadera evidencia académica, laboral, científica, es un verdadero retroceso”, concluyó Carrascal.