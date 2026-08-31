Colombia

Cathy Juvinao cuestiona al gobierno De la Espriella por auditoría a Petro: “dejen de jugar a ser jueces y concéntrense en gobernar”

La congresista aseguró que varias denuncias sobre la administración anterior ya fueron presentadas ante el Congreso y pidió que ahora sea la Fiscalía la que determine si existen responsabilidades

Cathy Juvinao cuestionó al nuevo Gobierno por su postura frente a las investigaciones sobre la administración de Gustavo Petro -crédito crédito Cathy Juvinao/Facebook /Juan Diego Cano/Presidencia
Cathy Juvinao cuestionó al nuevo Gobierno por su postura frente a las investigaciones sobre la administración de Gustavo Petro -crédito crédito Cathy Juvinao/Facebook /Juan Diego Cano/Presidencia
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La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de pedir apoyo a Medellín para revisar la gestión de la administración anterior provocó una reacción de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien puso el énfasis en el papel que debe asumir el nuevo Gobierno frente a las denuncias de corrupción.

La congresista aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron ante el Congreso varias denuncias relacionadas con presuntas irregularidades. Por eso, consideró que ahora corresponde a la Fiscalía General de la Nación determinar qué investigaciones deben avanzar y establecer las responsabilidades que haya lugar. “Hombre, ya todos sabemos que en el gobierno Petro se robaron hasta el agua y la mayoría de denuncias las hicimos en su momento en el Congreso. Ahora que la @FiscaliaCol actúe.”

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Juvinao pidió que las denuncias sobre el anterior gobierno sean investigadas por la Fiscalía y cuestionó al nuevo Ejecutivo por asumir funciones de juez -crédito @CathyJuvinao
Juvinao pidió que las denuncias sobre el anterior gobierno sean investigadas por la Fiscalía y cuestionó al nuevo Ejecutivo por asumir funciones de juez -crédito @CathyJuvinao

Sin embargo, el mensaje de Juvinao tuvo un segundo componente dirigido directamente a la administración que acaba de asumir. La representante cuestionó que el Ejecutivo convierta la revisión de posibles hechos de corrupción del pasado en una de sus principales tareas y le pidió concentrarse en las funciones propias de gobernar. “Al nuevo gobierno con respeto le digo: ya dejen de jugar a ser jueces y concéntrense en gobernar.”

El pronunciamiento se produjo después de que De la Espriella anunciara que solicitará el acompañamiento técnico de la Alcaldía de Medellín para revisar la gestión y el uso de recursos públicos de la administración anterior. El presidente lo confirmó al terminar el Consejo de Ministros realizado el sábado 29 de agosto en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.

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Según explicó el mandatario, la decisión hace parte de una estrategia para revisar los informes y actas recibidos por las entidades estatales y detectar inconsistencias, faltantes, riesgos y posibles irregularidades. Para esa tarea señaló que contará con el vicepresidente José Manuel Restrepo, la Secretaría General y la Secretaría de Transparencia.

Abelardo de la Espriella y Fico Gutiérrez
Abelardo de la Espriella anunció la revisión de la gestión y los recursos públicos de la administración anterior - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El Gobierno también pretende construir un mapa de concentración contractual que permita identificar quiénes contratan de manera recurrente con el Estado. La intención, de acuerdo con lo expuesto por De la Espriella, es conocer qué ocurrió con los recursos públicos, quiénes participaron en las decisiones y qué acciones deberían emprenderse a partir de los hallazgos.

La revisión fue presentada por el mandatario como una continuación de las verificaciones anunciadas tras la presentación del llamado ‘Libro de la Verdad’. La instrucción contempla que cada entidad revise los documentos recibidos para establecer posibles inconsistencias y riesgos en la administración pública detectados.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió al llamado presidencial y manifestó su disposición para participar en la revisión. “Cuente conmigo, con mi equipo y con la Alcaldía de Medellín, para acompañarlo a usted y al Vicepresidente José Manuel Restrepo, en la metodología de hallazgos de corrupción del gobierno anterior”, afirmó.

Fico Gutiérrez y Daniel Quintero
Federico Gutiérrez ofreció el apoyo de la Alcaldía de Medellín para participar en la metodología de hallazgos de corrupción - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Gutiérrez respaldó los cuestionamientos contra la administración de Daniel Quintero y aseguró que existen investigaciones y hallazgos relacionados con la gestión de la ciudad. “Tiene usted toda la razón, a Medellín se la robaron. Los Hermanitos Q (Quintero) van a caer. Mañana (el lunes 31 de agosto) hay una audiencia de imputación de cargos Miguel Quintero, el hermano de Daniel Quintero. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento. Las pruebas son contundentes. Hemos entregado 666 hallazgos”, afirmó.

De la Espriella también lanzó fuertes críticas contra el exalcalde Daniel Quintero, a quien calificó como “el alcalde más corrupto de todos los tiempos de Colombia”. El presidente señaló que solicitará formalmente el respaldo de la Alcaldía de Medellín para avanzar en la revisión.

La discusión, por ahora, reúne dos posiciones frente a la revisión del pasado gobierno. De la Espriella plantea profundizar las verificaciones y buscar posibles responsabilidades, mientras Juvinao considera que las denuncias ya conocidas deben seguir el camino de la investigación judicial y que el nuevo Ejecutivo debe priorizar su tarea de gobernar.

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