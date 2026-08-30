“No volvería a sonreír jamás”: la promesa que María Carolina Hoyos hizo tras la muerte de Diana Turbay

María Carolina Hoyos recordó que, antes de su secuestro, Diana Turbay le dijo que la amaba, le pidió cuidar a su hermano Miguel y le aseguró que regresaría en cinco días. - crédito Colprensa y @PremioCafam/X

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María Carolina Hoyos habló sobre algunos de los episodios que han marcado su vida en una entrevista con el programa “Se Dice de Mí”, de Caracol Noticias. Entre los momentos que recordó estuvo el secuestro y posterior asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, ocurrido cuando ella tenía 18 años.

Durante la conversación, Hoyos relató cómo recibió la noticia del secuestro, los meses que permaneció esperando el regreso de su madre y el momento en que viajó a Medellín después de conocer que había sido rescatada.

Según su relato, al llegar se encontró con Diana Turbay gravemente herida. La periodista había resultado herida durante el operativo de rescate y, de acuerdo con lo contado en el programa, murió posteriormente.

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La promesa que hizo al ver a su madre agonizando

María Carolina Hoyos recordó que, después de recibir la noticia del rescate de su madre, viajó junto a Piedad Holguín a Medellín.

Antes de conocer lo que había ocurrido, explicó que para ella la palabra “rescate” era asociada con la muerte, debido a la información que estaba recibiendo sobre el estado de Diana.

Al llegar, Hoyos describió el momento en que vio a su madre como una escena que, según sus palabras, “nadie debería ver”.

La periodista recordó que Diana Turbay había recibido tres disparos por la espalda. Fue entonces cuando, sin que su madre pudiera escucharla, hizo una promesa que decidió guardar para sí misma.

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“Yo le juré a ella, sin que ella se diera cuenta porque ya estaba ahí, pero le juré más en silencio, que no volvería a sonreír jamás en mi vida”, relató Hoyos en “Se Dice de Mí”.

La razón que explicó para aquella decisión fue su deseo de solidarizarse con el dolor que, consideraba, había experimentado su madre.

“Sentía que era mi manera de solidarizarme con su dolor, con su tragedia. Ella debió sufrir muchísimo”, señaló.

El sepelio de Diana Turbay finalizó en el cementerio Jardines de Paz, ubicado en el norte de la capital del país. En tanto que el féretro de Miguel Uribe Turbay reposará en el Cementerio Central de Bogotá - crédito @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

Su familia no conocía la promesa

Durante la entrevista, Piedad Holguín explicó que en ese momento no sabía que María Carolina había tomado aquella decisión.

Según su relato, Hoyos no le contó a su familia lo que se había prometido y mantuvo ese sentimiento para sí misma.

“Yo no supe que ella se había prometido no sonreír. Entonces, pues en ese sentido no le pudimos ayudar porque ella no nos contó, sino que se lo guardó para ella”, afirmó Holguín en el programa.

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Su padre, Luis Francisco Hoyos, también recordó ese periodo y señaló que su hija había decidido no volver a sonreír. Según contó, con el tiempo comenzó a procesar lo ocurrido.

La propia María Carolina Hoyos resumió el impacto que tuvo la muerte de su madre en su vida con una frase: “Mi vida ahí cambió para siempre”.

Los meses que pasó esperando el regreso de Diana Turbay

Antes de conocer la muerte de su madre, Hoyos había mantenido durante meses la esperanza de que regresara a casa.

Recordó que Diana le había dicho que iba a realizar una entrevista y que regresaría en cinco días. Antes de despedirse, según relató, le dijo que la amaba y le pidió que cuidara a su hermano Miguel.

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“Me despido de ella y le digo: ‘Te amo, mamá’. Cuelgo y nunca más en la vida vuelvo a oírla”, recordó.

Durante el secuestro, Hoyos decidió irse a vivir con su padre mientras esperaba el regreso de Diana. Contó que cada tarde recogía ropa y que nunca trasladó todas sus pertenencias, porque hacerlo habría significado para ella aceptar que su madre no regresaría.

“Estuve seis meses así”, explicó durante la entrevista.

En ese periodo, su familia también realizó diferentes gestiones para intentar conseguir la liberación de Diana. Hoyos recordó que su abuela Nidia Quintero llegó incluso a reunirse con la madre de Pablo Escobar y le pidió que intercediera por su hija.

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Diana Turbay fue secuestrada cuando se dirigía a realizar una entrevista. Tras permanecer seis meses en cautiverio, murió luego de resultar herida durante el operativo de rescate. crédito archivo Colprensa

Del dolor al proceso de perdón

Años después de la muerte de Diana Turbay, María Carolina Hoyos contó que decidió buscar respuestas sobre lo ocurrido durante el secuestro.

En la entrevista recordó el encuentro que tuvo con Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como alias “Popeye”, a quien acudió para conocer detalles sobre lo sucedido con su madre.

Durante aquella conversación, Hoyos también manifestó su intención de perdonarlo.

“Es que yo quiero que me cuente cómo mataron a mi mamá”, recordó que fue la razón por la que buscó ese encuentro.

Posteriormente, según relató, le dijo que ella y su hermano Miguel querían perdonarlo. En la entrevista, Velásquez Vásquez ofreció disculpas por su participación en el secuestro y por haber propiciado la muerte de Diana Turbay.

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Para Hoyos, ese proceso tuvo un significado particular. “Fue liberador para mí y entendí que el perdón es el mejor camino posible”, afirmó.

También explicó que, desde su perspectiva, el odio mantiene un vínculo con aquello que se rechaza: “cuando uno odia tiene un vínculo invisible con eso que uno odia”.

El periodismo como una forma de continuar la historia de su madre

La muerte de Diana Turbay también influyó en la decisión de María Carolina Hoyos de estudiar Comunicación Social.

En el programa de Caracol Noticias explicó que decidió dedicarse al periodismo como una manera de continuar la labor que su madre no pudo terminar.

“Callaron a mi mamá, pero yo tengo que meterme en sus zapatos y seguir contando la historia que mi mamá no pudo”, afirmó.

Hoyos también contó que se desempeñó como reportera de orden público y que encontró en el ejercicio periodístico una manera de servir.

Su decisión generó preocupación en su familia. Luis Francisco Hoyos recordó que le pedía que no corriera riesgos, debido a la experiencia que ya había vivido la familia con Diana Turbay.

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“No quería que la historia se repitiera”, explicó su padre durante la entrevista.

Miguel Uribe Turbay permaneció hospitalizado tras el atentado contra su vida. María Carolina Hoyos relató cómo acompañó a su familia durante los días en que permaneció en la clínica. - crédito mcarolinahoyost/Instagram

La muerte de Miguel Uribe Turbay

En “Se Dice de Mí”, María Carolina Hoyos también recordó la muerte de su hermano Miguel Uribe Turbay, ocurrida décadas después del asesinato de Diana Turbay.

Según relató, recibió en España la noticia del atentado contra Miguel y emprendió el viaje de regreso a Bogotá. Al llegar, se dirigió a la clínica donde permanecía hospitalizado.

Durante los días en los que Miguel permaneció hospitalizado, Hoyos contó que su familia mantuvo la esperanza de que se recuperara.

“Mi papá, aquí va a haber un milagro, va a haber un milagro. Miguel se salva. Ten la certeza de que Miguel se salva”, recordó que le decía a su padre.

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Sin embargo, Miguel murió después de permanecer hospitalizado.

La situación llevó a Hoyos a experimentar nuevamente una escena relacionada con la pérdida de un familiar cercano.

“Otra vez en la Catedral Primada, caminando en frente de un ataúd. Esta vez no era mi mamá. Esta vez era mi hermanito”, relató.

En la entrevista, Hoyos también habló sobre el papel de su abuela Nidia Quintero y el trabajo social que desarrolló la familia. Explicó que, después de la muerte de su abuela, recibió de ella una responsabilidad relacionada con la continuidad de su labor.

“Confío en ti. Yo te he criado desde que naciste, sé que entiendes la misión y espero que siempre hagas lo correcto”, recordó que le dijo su abuela.

Al finalizar la entrevista, María Carolina Hoyos agradeció la solidaridad que, según expresó, ha recibido de los colombianos durante los diferentes momentos dolorosos de su vida.