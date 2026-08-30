Pacto Histórico denuncia amenazas de muerte contra Camilo Restrepo Gómez y pide garantías para él y su familia

El Pacto Histórico denunció una serie de hechos de hostigamiento y amenazas contra Camilo Restrepo Gómez, su familia y personas cercanas. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El Pacto Histórico denunció amenazas de muerte contra Camilo Restrepo Gómez, coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara Hernán Muriel Pérez e integrante del medio de comunicación alternativo Cofradía Para el Cambio. La colectividad también señaló que los hechos recientes han involucrado a familiares y personas cercanas al dirigente.

La denuncia fue presentada mediante un comunicado público en el que el partido pidió garantías para Restrepo Gómez y su familia y solicitó la intervención de las entidades encargadas de la protección y la investigación de este tipo de hechos.

De acuerdo con el documento, Restrepo Gómez y su entorno serían víctimas de una serie de hechos que el Pacto Histórico describe como una persecución sistemática y amenazas directas de muerte.

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Pacto Histórico señala varios hechos contra Camilo Restrepo Gómez

En el comunicado, el Pacto Histórico aseguró que los hechos relacionados con la seguridad de Camilo Restrepo Gómez y su familia se han presentado durante varios años.

La colectividad mencionó un episodio ocurrido en agosto de 2023, cuando, según su versión, Restrepo Gómez y su familia tuvieron que cambiar de vivienda en Envigado después de un allanamiento que calificaron como ilegal.

El partido afirmó que durante ese hecho fueron robados exclusivamente computadores y memorias, y relacionó lo ocurrido con las posturas políticas y el activismo de Restrepo Gómez.

El comunicado también señala que, posteriormente, durante el marco de la consulta de 2025, se registraron hostigamientos directos contra Camilo Restrepo Gómez.

Según el Pacto Histórico, el 19 de junio se presentó además otra denuncia formal por amenazas. El comunicado no precisa el año correspondiente a esta denuncia ni entrega detalles adicionales sobre el proceso.

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La colectividad indicó que, posteriormente, los hechos habrían alcanzado a familiares y personas cercanas a Restrepo Gómez.

Mensajes con amenazas de muerte fueron enviados a la madre de Camilo Restrepo Gómez y a personas de su entorno cercano. - crédito REUTERS/Violeta Santos Moura

Amenazas habrían sido dirigidas a su madre y personas cercanas

Uno de los puntos centrales del comunicado es la denuncia sobre la recepción de mensajes con amenazas de muerte y plazos fatales dirigidos a la madre de Camilo Restrepo Gómez y a personas de su entorno cercano.

El Pacto Histórico calificó esta situación como un escenario de peligro y señaló que el caso permanece en manos de la Fiscalía, sin que, según el comunicado, se hayan producido avances sustanciales.

La colectividad no identifica en el documento a los autores de las amenazas ni atribuye los mensajes a una organización o grupo determinado.

Tampoco se informa sobre capturas, judicializaciones o resultados concretos de las investigaciones relacionadas con los hechos mencionados.

Piden medidas de protección para Camilo Restrepo y su familia

Ante la situación denunciada, el Pacto Histórico solicitó la intervención de diferentes entidades del Estado para garantizar la seguridad de Camilo Restrepo Gómez y de sus familiares.

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Entre las instituciones mencionadas en el comunicado se encuentran la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Personería, además de las demás entidades que tengan responsabilidades relacionadas con la protección de las personas afectadas.

El partido pidió un accionar urgente y diligente y solicitó que se activen de manera inmediata las rutas y medidas de seguridad que correspondan.

La colectividad también pidió que la atención institucional tenga un enfoque territorial y cuestionó lo que calificó como una falta de avances en casos anteriores relacionados con Restrepo Gómez.

Según el comunicado, las solicitudes buscan garantizar tanto la seguridad de Camilo Restrepo Gómez como la de su familia y las personas de su entorno cercano.

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El Pacto Histórico señaló que las denuncias permanecen en manos de la Fiscalía General de la Nación y pidió avances en las investigaciones. - crédito Colprensa

El llamado del Pacto Histórico a las autoridades

En su pronunciamiento, el partido también hizo referencia a las actividades que desarrolla Restrepo Gómez como parte de su trabajo político, investigativo y de control ciudadano.

El Pacto Histórico sostuvo que “pensar diferente”, ejercer una oposición crítica, realizar veeduría investigativa y participar en procesos relacionados con transformaciones sociales y legislativas no deben poner en riesgo la vida de quienes desarrollan estas labores.

La colectividad también mencionó el trabajo de los medios alternativos de comunicación y de quienes acompañan procesos sociales y legislativos, al señalar la necesidad de que estas actividades cuenten con garantías democráticas y condiciones de seguridad.

El comunicado fue suscrito por la Dirección Nacional Provisional del Pacto Histórico y la Bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República.

Pacto Histórico expresa respaldo a Camilo Restrepo Gómez

Al finalizar el documento, el Pacto Histórico manifestó su respaldo a las comunidades, los medios alternativos de comunicación y los equipos que, según el partido, impulsan procesos de cambio social en el país.

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La colectividad afirmó que continuará acompañando estas labores y defendiendo, de acuerdo con su pronunciamiento, la vida, la dignidad y las garantías constitucionales.

El Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía, la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Personería activar las medidas de seguridad correspondientes. - crédito @PactoCol/X