Colombia

Un comunicado atribuido al ELN alertó al departamento de Santander, al parecer, por un paro armado en la región: “Es una guerra en contra del estado opresor”

La posible inmovilización anunciada para el 29 al 31 de agosto de 2026 incluye restricciones en Cesar, Magdalena y Bolívar, con potencial afectación a la circulación regional

El paro armado del ELN fija restricciones a la circulación desde las 20:00 del 29 de agosto hasta el 31 de agosto de 2026 en municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar - crédito Europa Press
El paro armado del ELN fija restricciones a la circulación desde las 20:00 del 29 de agosto hasta el 31 de agosto de 2026 en municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar - crédito Europa Press
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La circulación de un comunicado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha provocado alerta y vigilancia permanente en Santander, debido al anuncio de un “paro armado” que afecta a municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar.

Las restricciones a la movilidad se aplican desde las 8:00 p. m. del sábado 29 de agosto hasta el lunes 31 de agosto de 2026, según el documento difundido por la organización armada.

De acuerdo con la misiva: “En estos momentos informamos a la comunidad que por favor se abstengan de salir a la calle ya que personas de nuestro frente de guerra ‘Camilo Torres’ está atacando la estación de policía de Pailitas en el departamento del Cesar”

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El área involucrada abarca Tamalameque, Pailitas, Pelaya y La Gloria en Cesar; zonas como El Banco y sectores de Magdalena; así como Regidor, Río Viejo y El Peñón en Bolívar, según el documento.

“Es una guerra en contra del estado opresor, paramilitar y que ahora es aliado del país yanqui imperialista de norte América, país que oprime a la clase obrera, no es con la comunidad advertimos, pero hay personas en comunidades, como Tamalameque, Pailitas en el cesar, el Banco, mata de caña el cerrito en el Magdalena, Pelaya, La gloria, Regidor, Rio Viejo, peñón en Bolívar que se han coludido con estas organización del estado para dar información de nuestras células guerrilleras en estos municipios y así la tropas del ejército y policía den captura a nuestros camarada sometiéndolos a torturas y demás vejámenes a las que el estado opresor requiera”, se lee en el comunicado.

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Santander permanece en alerta por un comunicado atribuido al ELN que anuncia un paro armado entre el 29 y el 31 de agosto de 2026 - crédito @jp_uma7/X
Santander permanece en alerta por un comunicado atribuido al ELN que anuncia un paro armado entre el 29 y el 31 de agosto de 2026 - crédito @jp_uma7/X

Entre líneas, el grupo armado confirmó que: “no queremos transporte por las vías y las calles de estas poblaciones, no queremos ver sitios abiertos al público como, cantinas, discotecas, parrandas en casas y personas en las calles, este paro se llevará a cabo hasta el día lunes 31 de agosto del 2026″.

Según información revelada en la misiva, se conoció la lista de personas deberán abandonar el territorio Tamalameque: Gerlen Churrio – colaborador de la Fuerza publica Patricia Gómez Robles – Colaboradora del EGC Samir de Agua – Colaborador del EGC Jorge Eliecer Gómez Garrido – Testaferro y colaborador de las EGC.

Repercusiones sobre la movilidad y la economía regional

La Superintendencia de Transporte ha señalado que el corredor afectado integra los territorios de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar, donde ciudades como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Gamarra y El Banco participan en la economía y la movilidad del río Magdalena. Dicha articulación intensifica el impacto potencial del paro armado sobre el transporte de carga y pasajeros.

Las autoridades del departamento consideran que cualquier alteración del orden público en los municipios mencionados podría comprometer el flujo en los corredores viales que unen a Santander con el Magdalena Medio.

Una alteración del orden público en el sur de Cesar, Magdalena o Bolívar puede afectar las rutas de pasajeros y mercancías que comunican a Santander con el Magdalena Medio - crédito Europa Press
Una alteración del orden público en el sur de Cesar, Magdalena o Bolívar puede afectar las rutas de pasajeros y mercancías que comunican a Santander con el Magdalena Medio - crédito Europa Press

La recomendación oficial para los viajeros consiste en verificar el estado de las rutas y seguir únicamente las directrices de las autoridades locales antes de desplazarse hacia el sur del Cesar, sur de Bolívar o la región del Magdalena Medio.

En respuesta al conflicto, el Ejército y la Gobernación de Santander pusieron en marcha un Centro Integrado de Monitoreo, Verificación y Reacción Inmediata (CIMVRI), cuyo objetivo es reforzar la seguridad y la reacción ante posibles incidentes en el Magdalena Medio.

Esta medida pretende coordinar la vigilancia y proporcionar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad derivada del paro armado.

Los antecedentes en la zona refuerzan el clima de preocupación. Durante el paro armado de diciembre de 2025, se registraron ataques en La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, lo que afectó el principal corredor de acceso al departamento. Este hecho evidenció la capacidad del ELN para influir directamente en la conectividad y la economía de Santander.

Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El Ejército y la Gobernación de Santander activaron el CIMVRI para monitorear rutas y reforzar la respuesta institucional en el Magdalena Medio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana, la precaución y la consulta constante de información oficial. El monitoreo permanente y la comunicación directa con las entidades competentes constituyen las principales herramientas para enfrentar la coyuntura y preservar la seguridad en la región.

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